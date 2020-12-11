11 Aralık 2020 Cuma 13:57 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 13:57

FOX TV ekranlarının kısa sürede sevilen dizileri arasında yer alan Çocukluk dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. 10. bölümüyle FOX Tv ekranlarında yayınlanması beklenen dizinin izleyicisi Çocukluk dizisinin neden yayınlanmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Cuma akşamları yayınlanan dizinin reytinglerinin de düştüğü biliniyor. Peki Çocukluk dizisi yeni bölüm bu hafta neden yayınlanmadı? Çocukluk dizisi neden yok? Çocukluk dizisi Final mi yapacak? İşte detaylar...

ÇOCUKLUK DİZİSİ NEDEN YOK?

Çocukluk dizisinin bu hafta neden yayınlanmadığıyla ilgili yapım şirketi ve kanal tarafından corona virüsü salgını nedeniyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca dizinin reytinglerinin düşmesi nedeniyle erken final yapabileceği düşünülüyor.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı diziye 1 hafta ara verdiğini duyuran yapım şirketi, senaryoda büyük değişikliğe gidecek. Med Yapım, diziye acil bir şekilde müdahale etmek için ara verirken, bunu salgına bağlasa da kulislerde diziye büyük bir müdahale olacağı iddia ediliyor.

ÇOCUKLUK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YAYINLANMADI?

ilk bölümlerden itibaren reytinglerde üst sıraları oynayan Çocukluk dizisinin izlenme oranları yarı yarıya düştü.

Son 3 bölümdür reyting kaybıyla karşı karşıya kalan Çocukluk dizisi FOX TV tarafından yakın takibe alınırken dizinin rakipleri Kırmızı Oda, Ramo ve Hercai’de reyting artışları yaşanıyor.

TV8, ATV ve Show TV’nin gerisinde kalan FOX TV’nin Çocukluk dizisi için işlerin bu şekilde etmesi durumunda dizinin final yapacağı iddia ediliyor.

ÇOCUKLUK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

İlk bölümlerinden itibaren büyük ilgi uyandıran fakat devam eden süreçte ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai’nin başlamasıyla reytinglerde alt sıralara düştü.

Med Yapım'ın FOX TV ile 12 bölümlük ön anlaşması bulunduğu biliniyor. Şu ana kadar 9 bölüm yayınlanan dizinin final yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

ÇOCUKLUK 10. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çocukluk dizisinin 10. yeni bölümünün 18 Aralık’ta yayınlanması bekleniyor.