Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam, 27. bölümüyle izleyici karşıısna çıktı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide birden bire büyük bir servete konan yazılımcı Tamer ve bankacı Peri'nin saplantılı aşkını konu alıyor. Dizinin bu hafta ekrana gelen yeni bölümünde Bülent, İpek'in Devrim'i kaçırdığını öğrendikten sonra onunla buluşarak zor ve hayati bir görev üstlenmeyi kabul eder. Çöp Adam 27. bölüm full izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇÖP ADAM 27. BÖLÜM İZLE

Çöp Adam, Çarşamba 20.00'de Star'da.

ÇÖP ADAM 27. BÖLÜM ÖZETİ

Çöp Adam 27. Bölümde Tamer, Devrim'i kaçıranın İpek olduğunu öğrenir ama bunu Peri'den saklamaktan başka şansı yoktur. Viran'a öğrendiklerini anlatınca her şey iyice netleşir. Peri ise terapiye gider ancak konuştuğu kişi yine Sarp olur.

Çağla, Peri ve Meryem'in beğenisini kazanır ve evde yeni yardımcı olarak işe başlar. Sarp'ın planı tıkır tıkır işlerken Elit, Tamer'in bir şeyler bulduğunu sezer ve neler olduğunu anlamaya çalışır.

Peri, Tamer'in ondan bir şeyler sakladığından emindir ve bu konuda bir önlem alırken, Tamer de Peri'nin ona yalan söylediğini anlayınca Serkan'dan yardım ister.

Bülent, İpek'in Devrim'i kaçırdığını öğrendikten sonra onunla buluşarak zor ve hayati bir görev üstlenmeyi kabul eder.

Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yanı sıra; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.