Çöp Adam dizisi ne zaman başlıyor? Çöp Adam konusu nedir?

Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenen dizi gerçek bir olayı konu alıyor. Peki Çöp Adam dizisi ne zaman başlıyor? İşte Çöp Adam konusu ve oyuncu kadrosu

Star'ın yeni dizisi 'Çöp Adam', merak uyandıran hikayesiyle yakında başlıyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak, Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin ilk tanıtımı sonrası konusu büyük merak uyandırdı.

ÇÖP ADAM - TANITIM

OGM Pictures'ın yeni Çöp Adam dizisi Melek Gençoğlu ile Su Ersöz'ün imzasını taşıyor.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDIR?

Yağız Alp Akaydın'ın yöneteceği dizide birden bire büyük bir servete konan yazılımcı Tamer ve bankacı Peri'nin saplantılı aşkını konu alıyor.

Ailesiyle yalıya taşınan ve yaşam standartı değişen Tamer, Peri'yi kaçırıp bir mahzene kapatıyor ve ona bir dünya oluşturuyor.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı "Çöp Adam" dizisini Yağız Alp Akaydın yönetiyor.

ÇÖP ADAM DIZISI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk tanıtımıyla büyük ilgi gören "Çöp Adam" dizisi çok yakında Star'da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çöp Adam dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı Çöp Adam dizisini Yağız Alp Akaydın yönetiyor.

Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ile Sangu'nun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi güçlü isimler yer alıyor.