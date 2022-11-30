Çöp Adam 30 Kasım 2022 Çarşamba akşamı Star TV'de başlıyor. Çöp Adam dizisinde birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. Peki Çöp Adam oyuncuları kimlerdir? Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar

Star'ın yeni dizisi 'Çöp Adam', merak uyandıran hikayesiyle yakında başlıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİMLERDİR?



Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam'da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Çöp Adam'ın yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın bulunuyor.

Star Tv'de yayınlanacak olan dizide birden bire büyük bir servete konan yazılımcı Tamer ve bankacı Peri'nin saplantılı aşkını konu alıyor.

ÇÖP ADAM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çöp Adam dizisinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Çöp Adam Yalısı ise İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alıyor.