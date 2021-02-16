16 Şubat 2021 Salı 11:04 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 11:04

Çukur 116. bölümü izleyenleriyle buluştu. Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un yayınlanan son bölümünde Yamaç mahalleye döner fakat hiçbir şey bıraktığı yerde değildir. Abisi Cumali ile konuşan Yamaç, kaçırıldığı günü hatırlar. Yamaç ailesini ve Efsun'u bulabilecek mi? Yamaç, amcasını kabullenecek mi? Çukur 116. bölümü Puhu Tv veya Show Tv'den full izlemek isteyenler için Çukur son bölüm tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Çukur 116.bölüm full izle!

Aksiyonun hız kesmediği Çukur'un yeni bölümünde Amca'nın mahallede kurduğu yeni düzenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken yanında olanlar ve karşısında olanlar arasındaki fark görüldü. Karaca'nın değişimi ise izleyenleri şaşırttı. Yamaç Efsun'u bulabilecek mi? Çukur 116. bölümü full izlemek isteyenler aşağıdaki Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

PUHU TV ÇUKUR 116. BÖLÜM FULL İZLE!

Çukur son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ÇUKUR 4.SEZON 24. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Yamaç, mahalledeki sokaklarda geçmişini ararken şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak.

ÇUKUR 116. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur 4. Sezon 24. Bölümünde (116. Bölüm) Yamaç, mahalledeki sokaklarda geçmişini ararken şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak.

Bir süre etrafında olup bitenleri anlamaya çalıştıktan sonra Cumali'nin karşısına çıktığında onun da çok değişmiş olduğunu görecek. İki kardeş hasret giderirken ayrı geçirdikleri yıllarda yaşadıkları şeyler merak konusu olacak.

Yamaç'ın geri döndüğünü duyan Kulkan, Efsun kozunu kullanmak için harekete geçecek.

Amca'nın mahallede kurduğu yeni düzenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken yanında olanlar ve karşısında olanlar arasındaki fark da belirgin bir şekilde görülecek.

Koçovalı evinde ve mahallede değişen dengeler herkesi şaşırtacak. Yamaç ve Amca'nın ilk karşılaşması ise dikkat çekti.

Yamaç Koçovalı'nın Çukur'a döndüğünün haberini alan Cumali kendisini karşılamak istedi. Yamaç'ın karşısına çıkan ve elini öptürmek isteyen Cumali karşısında ne yapacağını bilemeyen Yamaç, Vartolu'nun gelmesiyle duygusal anlar yaşadı.

Çukur 116. Bölümde Yamaç'ın Çukur'a gelmesinden memnuniyetsizliğini dile getiren Cumali Amca fikirlerini açık şekilde dile getirdi. Vartolu, Yamaç'a yeni Çukur'u gösterirken olan değişimleri anlattı.

Çukur'a dönen Aliço burada kendi mekanının balık ekmek satanlara verildiğini görünce kendini kaybetti. Mekanı dağıtan Aliço, balıkçıların saldırısına uğradı.

Efsun'u arayan Kulkan hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Efsun'u şarkı söylerken gören Kulkan büyük şaşkınlık yaşarken Efsun'u bulmanın şaşkınlığını yaşadı.