Çukur 41.yeni bölüm fragmanı Çukur son 40.bölüm izle Show TV’de! Reytingleri yüksek olan Çukur yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Çukur son bölümde neler oldu? Heyecanı yüksek seviyede yaşatan Çukur dizisi son bölüme damga vurmuştu. Çukur son bölümde Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 6. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzuların artık ortak bir düşmanı vardır. Bu sırada farklı odalarda tutulan Cumali ile Çeto, birbirlerinin kim olduğunu bilmeden kader ortağına dönüşecekler. Çukur’da ise Mete’nin hastanelik olması Celasun için bardağı taşıran son damla olacak. Meke’ye karşı öfkesi büyüyen Celasun ile Meke’nin yüzleşmesi adrenalin dozunu yükseltecek. Bu sırada Yamaç, Aliço’dan da yardım isteyerek Vartolu, Medet, Metin ve Kemal ile birlikte Cumali’yi kurtarmak için planlarını harekete geçirecek. Çukur 40.bölümde Vartolu’nun Yamaç’ı dinlemeyerek harekete geçip yakalanması Yamaç’ı deliye döndürecek. Artık sadece Cumali’yi değil, Vartolu’yu da kurtarmak zorunda kalacak. Metin ve Kemal’i yanına alarak harekete geçen Yamaç’ın gözü hiçbir şey görmeyecek.

ÇUKUR 40.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Çeto’yu kurtarmak için plan yapan Mahsun, hiç beklemediği anda Yamaç’ı karşısında görecek.

Vartolu’nun Yamaç’ı dinlemeyerek harekete geçip yakalanması Yamaç’ı deliye döndürecek. Artık sadece Cumali’yi değil, Vartolu’yu da kurtarmak zorunda kalacak. Metin ve Kemal’i yanına alarak harekete geçen Yamaç’ın gözü hiçbir şey görmeyecek. Çeto’yu kurtarmak için plan yapan Mahsun, hiç beklemediği anda Yamaç’ı karşısında görecek. Büyük bir mücadelenin yaşanacağı bölümde Karaca, Sena’dan yardım isteyecek. Babasının çevresinden ayrılmayan Selim’in İdris ile karşılaşması ise ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatacak.

ÇUKUR 39.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 6. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzuların artık ortak bir düşmanı vardır. Bu sırada farklı odalarda tutulan Cumali ile Çeto, birbirlerinin kim olduğunu bilmeden kader ortağına dönüşecekler. Çukur’da ise Mete’nin hastanelik olması Celasun için bardağı taşıran son damla olacak. Meke’ye karşı öfkesi büyüyen Celasun ile Meke’nin yüzleşmesi adrenalin dozunu yükseltecek. Bu sırada Yamaç, Aliço’dan da yardım isteyerek Vartolu, Medet, Metin ve Kemal ile birlikte Cumali’yi kurtarmak için planlarını harekete geçirecek. Ancak hedeflerine ulaşmaları o kadar kolay olmayacak. Mahsun ve Ersoy’un Çeto’yu kurtarmak için yaptığı plan, beklenmedik bir anda iki kişinin daha hayatını tehlikeye sokacak.

ÇUKUR DİZİSİ HİKAYESİ VE OYUNCULARI

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır.

Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstleniyor.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli

YAMAÇ KOÇOVALI (ARAS BULUT İYNEMLİ)

Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.

Aras Bulut İynemli Kimdir, Kaç Yaşında?

1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Diziler

Çukur / Yamaç / 2017-

İçerde / Umut, Mert / 2016 – 2017

Maral: En Güzel Hikayem / Sarp Altan / 2015

Muhteşem Yüzyıl / Şehzade Bayezid / 2013 – 2014

Öyle Bir Geçer Zaman ki / Mete Akarsu / 2010 – 2013

Arka Sokaklar / Şeref / 2009

Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Filmler

Pek Yakında / Konuk Oyuncu / 2014

Mahmut ile Meryem / Mahmut / 2013

Tamam Mıyız? / İhsan / 2013

Dilan Çiçek Deniz

SENA KOÇOVALI (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)

Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.

Dilan Çiçek Deniz Kimdir, Kaç Yaşında?

1995 yılında Sivas’ta doğan Dilan Çiçek Deniz, lise döneminde tiyatro eğitimi almaya başladı. Ege Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde okuyan Deniz, bir yandan da modellik yapmaya başladı ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. Oldu. İlk olarak 2015 yılında “Tatlı Küçük Yalanlar” dizisinde Ebru rolünde kamera karşısına geçti. Daha sonra “Güneşin Kızları” dizisinde Elif karakterine hayat verdi. 2016-2017 döneminde “Bodrum Masalı” dizisinde Su Ergüven karakterini canlandıran Deniz, son olarak “Çukur” dizisinde Sena karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Dilan Çiçek Deniz’in Oynadığı Diziler

Çukur / Sena / 2017-

Bodrum Masalı / Su Ergüven / 2016 – 2017

Güneşin Kızları / Elif / 2015

Ercan Kesal

İDRİS KOÇOVALI (ERCAN KESAL)

Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.

Ercan Kesal Kimdir, Kaç Yaşında?

1959, Avanos (Nevşehir) doğumlu olan Ercan Kesal, ilk ve orta öğrenimini Avanos’ta, lise öğrenimini Nevşehir’de tamamladı. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu ve uzun yıllar boyunca tıp doktoru olarak çalıştı ve sağlık sektöründe yöneticilik yaptı. Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak” filmindeki oyunculukla başlayan sinema serüveni, aynı yönetmenin “Üç Maymun” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinde senarist ve oyuncu, “Vavien”, “Saç”, “Küf”, “Yozgat Blues”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Hükümet Kadın (1-2)” ve “Ben O Değilim” gibi filmlerde oyuncu olarak devam etti. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. “Peri Gazozu” isimli kitabı İletişim Yayınlarından 2013 Temmuz ayında, ‘’Evvel Zaman’’ isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında Ithaki Yayinları tarafından yayımlandı. İletişim Yayınları’ndan 2015 yılında “Nasipse Adayız” isimli kısa romanı yayınlandı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Nazan Kesal’la evli ve Poyraz’ın babasıdır. Halen ilk televizyon dizisi “Çukur”da İdris Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.

Ercan Kesal’ın Oynadığı Filmler

Cehennem (Die Hölle) / Gökhan / 2017

Ben O Değilim / Nihat / 2014

Hükümet Kadım 2 / Aziz Veysel / 2013

Sen Aydınlatırsın Geceyi / İrfan / 2013

Yozgat Blues / Yavuz / 2013

Hükümet Kadın / Aziz / 2012

Küf / Basri / 2012

Bir Zamanlar Anadolu’da / Muhtar / 2011

Albatrosun Yolculuğu / Maruf Şükrü / 2010

Vavien / Süleyman / 2009

Üç Maymun / Servet / 2009

Uzak / 2002