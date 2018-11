Çukur 43.yeni bölüm fragmanı Çukur son 42.bölüm izle Show TV’de! Efsane dizi Çukur son bölümde neler oldu? Çukur yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Çukur izleyicisi yeni bölümde ekrana kilitlenecek. Çukur son bölüme yine damga vurdu. Çukur son bölümünde; Aliço’nun yardımıyla Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, Vartolu’yla da kafa kafaya verip Karakuzulara karşı yeni planlar yapacaktır. Selim’in yıllardır merak ettiği soru, İdris’i geçmişe götürecektir. Baba-oğul arasındaki yüzleşmede İdris, Meliha ile ilgili itiraflarda bulunacak. İkilinin karşı karşıya geleceği an ise merakla beklenecek. Celasun, Ayşe ve Karaca, her yerde Akşın’ı ararken; başına açılan dertler Celasun’u köşeye sıkıştıracak. Sena, Karaca’nın yardım isteğini ve Akşın’la ilgili durumları Yamaç’la paylaşacak. Çukur 42.bölümde ise Çeto’nun Vartolu için yaptığı bir plan, Vartolu’yu zorlu bir karar aşamasına sürükleyecek. Kötü görünen Vartolu’nun “Bazı insanlar var. Onlar sevdiklerinin değerini kaybedince anlıyor. Ben zaten biliyordum be Yamaç!” sözleriyle Yamaç’a dert yandığı tanıtımda, Çeto öfkesini Ersoy’dan çıkarıyor. Celasun’a bıçak dayayan Mahsun gerilimi yükseltirken, Yamaç’ın dövüş sahnesi izleyenlerin nefesini kesiyor. Çeto, “Bu hayatta herkesin bir zaafı var. Çukur’dakilerin zaafı da aileleri!” sözleriyle harekete geçeceğinin sinyallerini verirken, Vartolu’nun neyin peşinde olduğu merakla bekleniyor.

ÇUKUR 42.YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 9. bölümünde Celasun’un kendisine silah doğrulttuğundan habersiz olan Cumali ile Celasun, Karakuzularla karşı karşıya gelecek ve Çukur’un çatılarında soluksuz bir kovalamaca yaşanacak. Akşın’ı gördükten sonra aileyi yeniden bir araya getirmeye kararlı olan Sena, Yamaç’ı İdris’le buluşturmak için çabalayacak. İdris ve Yamaç’ın karşı karşıya gelmesi ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatacak. Cumali ise İdris’i görme konusunda tereddütte kalacak. Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, bu kozu kullanmaya devam ederken Çeto’nun Vartolu için yaptığı bir plan, Vartolu’yu zorlu bir karar aşamasına sürükleyecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 41. BÖLÜM ÖZETİ

Selim, babası İdris’e sorduğu sorunun cevabını merak ediyor. İdris, çocukluğunda babası ile ilgili hatırındakileri anlatır. Selim’e Meliha ile itiraflarda bulunur. Meliha’yı tanıdığında başkasını sevmediğini ya da aşık olmadığını anladığını söyler. Meliha’ya olan aşkını dili döndüğünce anlatmaya çalışır.

Bu arada Yamaç ve Vartolu da Karakuzular’a düzenleyecekleri yeni saldırının planlarını yaparlar. Çeto, Ersoy’a uyuşturucu işi için kimyager bulup bulmadığını ve imalat ile ilgili bazı şeyler sorar. Akşın, Saadet’in tutulduğu odada mahsur kalmıştır. Saadet onu dışarıya nasıl çıkaracağını düşünür.

AKŞIN EVE DÖNÜYOR

Celasun, Karaca ve Ayşe Akşın’ı bulamazlar. Celasun, tam karakola gitmek için dışarıya çıktığında karşısında Akşın ile karşılaşır. Herkes rahat bir nefes almıştır. Akşın Saadet’in onu nasıl kurtardığını anlatır. Yamaç ve Vartolu, Karakuzular’ın uyuşturucu imalatı için bulduğu kimyageri ele geçirmek için harekete geçer. Çeto’nun adamlarını Yamaç hallederken Vartolu kaçan kimyagerin peşine düşer.

CUMALİ YAMAÇ’TAN HESAP SORUYOR

Saadet rehin tutulduğu odaya geri döndüğünde Akşın’ın orada olamdığını görünce çok rahatlar. Yamaç ve Vartolu, kimyagerden Karakuzular’ın ürettiği malın içerisine verdikleri sıvıyı katmalarını ister. İdris gece pazarı haraca kesen adamların saldırısına uğrar. Cumali, Yamaç ve Vartolu’nun ne işler çevirdiğini anlamak için peşlerinden gider. Onları kimyagerin evinin dışında bekler. Yamaç’a çok kızmıştır. Yamaç Vartolu ile yaptıkları plandan bahseder. Ancak Cumali ikna olmamıştır. Bundan sonra kendi yolundan gideceğini söyler.

Ersoy, Karakuzular’ın uyuşturucu imalathanesine gelir. Aşağıya indiğinde gizlice kimyageri takip eder. Kimyagerden şüphelenir ve onu vurur. Ersoy Çeto’yu arar. Kimyagerin mal çaldığını ve onu vurduğunu söyler. Sena sabah eve geldiğinde İdris’in topalladığını fark eder. Nedenini sorduğunda İdris geçiştirir.

İDRİS, EMMİ VE SELİM’DEN MEYDAN DAYAĞI

Emmi ve İdris, Muhsin’in adamlarının öğretmenin evini boşalttığını görür. İdris, Emmi ve Selim, Muhsin ve adamlarına saldırır. Muhsin ve adamlarına esaslı bir meydan dayağı çekerler. İdris hırsını alamaz ve Muhsin’i tokatlayarak perişan hale getirir.

Cumali, Celasun’u yanına çağırır. Ona hedeflerini gösterir. Hedeftekiler Çeto ve Mahsun’dur. İdris eve döndüğünde Sena yüzündeki yara izini sorduğunda düştüğünü söyler. Sena dışarı çıkar, Emmi ve Selim’in de aynı halde olduklarını görünce durumu anlar.

MEKE SENA’YA LAF ATIYOR

Saadet’in Yamaç’ı bulmasını istediği genç Ayşe’yi bulur. Ayşe’ye durumu anlatır. Ayşe de Celasun’u arar ve onu Yamaç’a götürmesini ister. Sena Çukur’a Karaca’nın yanına gider. Yolda Meke Sena’ya nelere sebep olduklarının hesabını sorar. Sena cevap veremez.

Sena, Akşın’ın durumunu Yamaç’a telefonla arayarak anlatır. Akşın’ın tedaviye ihtiyacı olduğunu ve gelmesini ister. Yamaç geleceğini söylese de Sena, “Senin, ailenden daha önemli bir işin olmamalı. Olamaz. Ailenin sana ihtiyacı var” der. Bu arada Ersoy ile buluşan Yamaç ona imalathanenin yerini, malın teslislim tarihini ve kimlere teslim edeceğini sorar ve cevapları en kısa sürede beklediğini söyler.

YAMAÇ VE VARTOLU’YA ÇETO TUZAĞI

Celasun, Saadet’in gönderdiği genci Yamaç’ın yanına getirir. Yamaç’a Karakuzular ile ilgili herşeyi anlatır. Yamaç çocuğun durumuna çok üzülür. Onu memleketine gönderir. Ancak genç bindiği otobüsten iner. Onu bekleyen birileri vardır. Bekleyen Mahsun’dan başkası değildir. Yamaç ve Vartolu Çeto’nun tuzağına düşmüşlerdir.

Sena Akşın’ı da alarak Yamaç’ın kaldığı eve gelir. Yamaç, Akşın’a sarılır. Akşın’ın durumunu görünce gözyaşlarını zor tutar. Bu arada Cumali içeri gelir. Akşın’ı gören Cumali Akşın’a sarılır ve gözyaşlarına boğulur. Akşın yaşadıklarını ve nasıl kurtulduğunu anlatırken Saadet’ten söz etmesi Vartolu’yu çok etkiler. Akşın’a Saadet ile ilgili birşeyler sorar. Akşın’ın anlattıklarına inanmak isteyen Vartolu’yu Medet uyarır. Onun anlattıklarına çok itibar etmemesini söyler.

Çukur dizisinin konusu nedir?

Çukur dizisi, İstanbul’da Çukur isminde bir mahalleyi konu alır. Bu mahallenin bütün kontrolü Koçova ailesindedir. Mahallenin en önemli kuralı; uyuşturucuya kesinlikle izin verilmemesidir. Ancak zamanla bir grup ortaya çıkar ve mahalle düzenini bozmaya çalışır. Bir süre sonra ailenin en küçük oğlu yıllar önce kaçtığı mahalleye geri döner. Onun dönmesi ile birlikte mahallede yeni bir düzen oluşacaktır. Bu sırada Sena ile tanışır. Ve ona âşık olur. Kısa sürede evlenirler ve beraber çukura gelirler. Artık çukurda yepyeni bir hayat başlayacaktır.

Çukur dizisi yönetmeni Sinan Öztürk'tür. Senaryosu ise Gökhan Horzum tarafından yazılmaktadır.

Çukur dizisi oyuncuları kimlerdir?

Aras Bulut İynemli (yamaç): 25 Ağustos 1990 tarihinde doğmuştur. Doğum yeri İstanbul’dur. Üniversitede uçak mühendisliği okuyordu. Oyunculuk yapmaya başladı. İlk olarak Patos reklamında oynadı. İlk dizi deneyimi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'dir. Sonrasında yıldızı parlayan oyuncu pek çok dizi, film ve reklam projelerinde yer almıştır.

Dilan Çiçek Deniz (Sena): 28 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. Doğum yeri Sivas'tır. Üniversite okurken modellik yapmaya başlayan oyuncu, 2014 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında ikinci olmuştur. İlk oyunculuk deneyimi Tatlı Küçük Yalancılar dizisi olmuştur.

Erkan Kolçak Köstendil: 16 Ocak 1983 yılında doğmuştur. Doğum yeri Bursa'dır. Üniversitede tiyatro bölümü okurken, tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. 2014 yılında Ulan İstanbul adlı dizide başrol oynamıştır.

Öner Erkan: 4 Ocak 1980 tarihinde doğmuştur. Doğum yeri İzmir'dir. Daha 15 yaşındayken tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini TRT’de çocuk programı sunarak yaşamıştır. Daha sonra pek çok projede yer almıştır.

Rıza Kocaoğlu: 19 Mart 1978 tarihinde doğmuştur. Doğum yeri İzmir’dir. Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümünü bitirmiştir. İlk yer aldığı proje Çağan Irmak yapımı olan Bana Şans Dile isimli filmdir.