Çukur 45.yeni bölüm fragmanı Çukur son 44.bölüm izle Show TV’de! Sevilen dizi Çukur son bölümde neler oldu? Çukur izleyicisi yeni bölüm fragmanlarını araştırmaya devam ediyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur izleyicisiyle saat 20.00’da buluşuyor. Çukur 44.bölümle ekrana kilitleyecek. Çukur 44.bölümde Cumali’nin annesinin karşısına çıktığı, oğlunu karşısında gören Sultan’ın gözyaşlarına hakim olamayarak tepki verdiği tanıtımda Yamaç, Çukur’a geri dönüyor. Meliha, “Kendini kandırmaktan, kendine bastırmaktan, kendine acımaktan vazgeç!” sözleriyle İdris’i cesaretlendirirken Saadet’i görmek isteyen Vartolu, Çeto’nun karşısına çıkıyor. Sonunda Saadet’ine kavuşan ve oğlunu kucağına alan Vartolu’nun yaşadığı duygusal anlar dikkat çekiyor. Son bölümde ise Ersoy, Yamaç’tan gelen mesaj üzerine çılgına döner. Arabasının akıbetini öğrenmek için garaja gider. Garajda karşısına Yamaç çıkar. Arabasının yerinde olmadığını görünce Yamaç’a akıbetini sorar. Yamaç Ersoy’a yeni haberler vermesini söyler. Karakuzuların neler planladığını sorar. Vartolu ve Medet eve geldiğinde Cumali’nin gazabına uğrar. Yamaç birbirlerine girmeden müdahale eder ve akşama bir iş olduğunu söyler ve detaylarını anlatır.

ÇUKUR 44.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Çukur 44. yeni bölüm 2. fragmanı SHOW TV tarafından yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Aliço 'Sultan Anne ölecek' diyerek Cumali'yi annesinin elini öpmeye ikna ediyor. Çukur'da yaşayanlar Koçovalılar için direnişe geçiyor. Salih, Saadet ve bebeğini görüyor. İşte Çukur 44. yeni bölüm fragmanları...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 43. BÖLÜM ÖZETİ

Salih, Saadet’i Karakuzuların elindenden kurtarmak için eski Vartolu Saadettin olduğu günlere geri dönmeye karar veriyor. Eskiden iş yaptığı bir arkadaşına durumunu anlatır ve ondan mal bulmasını ister. Bu arada Karakuzuların bir teslimatı vardır. Alıcı Mahsun’u arar ve malların durumunu sorar. Malının hazır olduğunu teslimatın yapılacağını söyler. Bu arada Ersoy konuşulanlara kulak misafiri olmuştur.

CUMALİ’NİN ADAMLARI İŞİ BİTİRİYOR

Yamaç ve Cumali, Karakuzuların malı hazırladıkları depoya saldırır. Ancak bir sorun vardır. İçerdeki adamların sayısı beklediklerinden çok fazladır. Çatışma devam ederken Karakuzularla baş edemeyeceklerini anlayınca geri çıkmak zorunda kalırlar. Dışarıdayken başka bir grup Karakuzulara saldırır. İş bittikten sonra Cumali’ye seslenen Veysel işin bittiğini söyleyince içeri girerler. Yamaç olanı biteni anlamaya çalışır ve Cumali’ye adamları nasıl bulduğunu sorar. Bu sırada Karakuzulardan yaralı olan biri Celasun’u vurmak üzereyken Cumali durumu farkeder ve adamı vurur.

YAMAÇ VEYSEL’E SALDIRIYOR

Yamaç Cumali’nin adamlarından tanıdık bir yüze rastlayınca ona saldırır. Cumali çok şaşırır. Onları ayırır. Cumali’ye adamın kim olduğunu anlatır ancak Veysel bahsettiği kişinin ikizi olduğunu söyler. Yamaç inanmaz fakat Veysel bir resim gösterir. Yamaç Cumali’yi uyarır ve ona güvenmemesini söyler.

Çeto ve Mahsun dışarıda Karakuzularla konuşurken bir telefon gelir. Arayan kişi malları sorar. Çeto durumu Mahsun’a söyler ve adamları aramasını ister. Ancak aradığı adamların telefonları cevap vermez. Bunun üzerine malların olduğu depoya giderler.

“SENİN KARŞINDA VARTOLU SADETTİN VAR”

Medet ve Vartolu Çeto’nun istediği uyuşturucuyu yapmak için gerekli malları bulmanın çaresini bulmanın peşindedirler. Ancak çaldıkları tüm kapılardan elleri boş dönerler. Medet Vartolu’ya Yamaç’a danışmayı teklif eder ama Vartolu çılgına döner. Ona karşısında Vartolu Sadettin olduğunu söyler ve teklifi reddeder.

ÇETO’DAN CELASUN’A YENİ EV

Çeto adamlarıyla Celasun’a bir anahtar gönderir. Çeto Celasun’a kalmaları için bir ev ayarlamıştır. Celasun önce kabul etmez ama Çeto’nun adamının söyledikleri karşısında çaresi kabul eder. Celasun, Ayşe ve Karaca’nın yanlarında kaldıkları eve gelir. Akşın ve annesini alarak yeni eve götürür.

ERSOY’DAN YENİ BİLGİ

Ersoy, Yamaç’tan gelen mesaj üzerine çılgına döner. Arabasının akıbetini öğrenmek için garaja gider. Garajda karşısına Yamaç çıkar. Arabasının yerinde olmadığını görünce Yamaç’a akıbetini sorar. Yamaç Ersoy’a yeni haberler vermesini söyler. Karakuzuların neler planladığını sorar. Vartolu ve Medet eve geldiğinde Cumali’nin gazabına uğrar. Yamaç birbirlerine girmeden müdahale eder ve akşama bir iş olduğunu söyler ve detaylarını anlatır.

“SENİN YÜZÜNDEN DOĞUM GÜNÜ BASTIK”

Ersoy’un Yamaç’a verdiği son bilgi fiyskoyla sonuçlanır. Yamaç olanı biteni öğrenmek için Ersoy’u Aliço sayesinde bularak yanına gider. Ersoy Yamaç’ı karşısında görünce panikler. Ersoy’a verdiği bilginin yanlış çıktığını söyler. Ersoy’a “Ben sana ne dedim. Benimle oyun oynama dedim. Sen benimle aramda bir eşitlik var sanıyorsun ama yok. Sen ölü bir adamsın, sadece ben seni ayakta tutmaya çalışıyorum o kadar. Sen bana ne dedin. Baskın olacak dedin. Doğum günü bastık lan senin yüzünden” der. Ersoy da nasıl olur kulaklarımla duydum der. Ersoy ona da oyun oynandığını farkına varır.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.

Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

ÇUKUR OYUNCU KADROSU

Aras Bulut İynemli (Yamaç)

25 Ağustos 1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, 1.82 boyunda, 70 kilo ve başak burcudur. Abisi tiyatrocu, ablası ses sanatçısı olan İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktadır. Bir reklam filminde yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. “Maral” adlı dizide Hazal Kaya ile başrolü paylaşmıştır. Aras Bulut İynemli, İçerde dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Dilan Çiçek Deniz (Sena)

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. 22 yaşındaki oyuncu, Lise eğitimi esnasında 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşındayken katıldığı Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda oyunculuk ödülü aldı.

Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği'ni kazandı ve burada okurken asıl istediği bölüm olan Karşılaştırmalı Edebiyat için sınava yeniden girdi ve bölümü kazanarak geçiş yaptı.

Bir süre boyunca modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılarak ikinci olma başarısını elde etmiştir. Ardından 2015'te Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

2015 yılında Star TV'de yayınlanan ve 13 bölüm süren Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde "Ebru" karakterini canlandırarak ilk rolünü oynamıştır. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi ve Burak Deniz ile birlikte rol almıştır.

Yine 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisine dahil oldu ve dizide Elif karakterini oynadı. Bu dizide de Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş ile birlikte rol aldı.

ÇUKUR CUMALİ KİMDİR?

geçtiğimiz sezon Show TV’de yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur’un tüm sezon boyunca gizemini koruyan ve büyük merak uyandıran “Cumali” karakteri belli oldu.

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana en çok konuşulan dizi haline gelen “Çukur”dan seyircilerine sevindirici haber geldi. Ekran başındakilerin bir sezon boyunca sorduğu “Cumali’yi kim oynayacak?” sorusu yanıt buldu. Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda Cumali’ye, son olarak yine Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet’teki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili hayat verecek.

Cumali’nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur’u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecan yaratacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Başarılı oyuncu Memili, Çukur’a katılmayı şu sözlerle özetledi: “Başladığı günden beri büyük beğeniyle izlenen, çok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim için hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Ay Yapım ile ‘Yaprak Dökümü’ ve ‘Şahsiyet’ten sonra birlikte çalıştığımız üçüncü proje olacak. Her zaman çalışmaktan keyif aldığım bir yapım şirketi ve tekrar yollarımızın kesişmesi, böyle bir projede bir arada olmak benim için hem keyif hem de gurur verici.”

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da doğan Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarından bu yana birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu halen Moda Sahnesi’nde tiyatro oyunlarına devam etmektedir.

Dizi kariyerine 2006 yılında ‘Yaprak Dökümü’ ile başlayan oyuncu, ‘Dila Hanım’ dizisindeki Azer rolü ile dikkat çekmiştir. ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Yalan Dünya’, ‘Bedel’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ ve ‘Dolunay’ gibi yapımlarda rol alan Memili, son olarak oynadığı Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet’teki performansıyla büyük beğeni topladı.

‘Halam Geldi’, ‘Sürgün İnek’, ‘Yok Artık’ ve ‘Kaçma Birader’ gibi sinema filmlerinde rol alan oyuncu, ‘Çukur’ dizisinde Koçovalı Ailesi’nin en büyük kardeşi Cumali’ye hayat veriyor.