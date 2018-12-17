Çukur 48.yeni bölüm fragmanı (2.sezon 15.bölüm) Çukur dizisi son 47.bölüm Show Tv izleme linki

Çukur 48.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Çukur 2. sezon 15.bölümde neler olacak? Çukur'un 47.son bölümünde neler oldu? Çukur 2. sezonun 14. bölüm detayları neler? Dizi kadrosunda kimler var konusu nedir? soruların yanıtları merak edilen konluar arasında. Çukur'da, İdris tüm dengeleri değiştirecek! Çukur dizisinin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV’de ekrana gelecek! Yamaç, Ersoy’dan istihbarat almaya devam ederken Çeto ve Mahsun’u öldürmek için Ersoy’un yaptığı plan ikiliyi beklenmedik bir duruma sürükleyecek. İdris ise tüm dengeleri değiştirecek! Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor. Çukur bu akşam 2. sezonun 14. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç, Ersoy’dan istihbarat almaya devam ederken Çeto ve Mahsun’u öldürmek için Ersoy’un yaptığı plan ikiliyi beklenmedik bir duruma sürükleyecek. Vartolu’nun Çeto ve Mahsun’a aralarında köstebek olduğunu söylemesi tansiyonu yükseltirken Aliço’nun yakaladığı ipucu Yamaç’ı Vartolu’nun sırrına giderek yaklaştıracak. Selim ile Sultan’ın yüzleşmesi merakla beklenecek. İdris’in atacağı adım ise tüm dengeleri değiştirecek. Çukur 48.yeni bölüm fragmanı ve 47.son bölüm detayları son dakika haberleri star.com.tr'de.

ÇUKUR 48.BÖLÜM (2.SEZON 15.BÖLÜM) FRAGMANI

Çukur dizisi 2.sezon 15. bölüm (48.bölüm) fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

Çukur, geçtiğimiz hafta ekrana gelen son bölümüyle ABC1 20+'da 12.00 izlenme oranı (rating), 24.10 izlenme payı (share), AB’de 9.93 izlenme oranı (rating), 21.84 izlenme payı (share), Total’de ise 11.17 izlenme oranı (rating), 23.58 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu.







VARTOLU KÖŞEYE SIKIŞTI!



Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Çeto ve Mahsun ile Koçovalılar arasında kalan Vartolu köşeye sıkıştı. Saadet’e ve oğluna kavuşabilmek için Çeto için çalışan Vartolu’nun bu sırrını Koçovalılardan ilk kimin öğreneceği heyecanla beklenecek.



Pazartesi akşamları zirvenin sahibi olan ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Vartolu, Karakuzular ile Koçovalılar arasında kaldı. Ersoy’un “Çeto ve Mahsun’u sana vereceğim ama ikisini de bitireceksin” teklifini kabul eden Yamaç ve Cumali, Karakuzular için çalışan kişinin izini sürmeyi bırakmadı. Cumali’nin şüphelendiği Vartolu, Çeto’nun “Bizi koruyacaksın” demesi karşısında köşeye sıkıştı. Sadece Celasun’un bildiği Vartolu’nun bu sırrının ne zaman ortaya çıkacağı ve ilk kimin öğreneceği büyük bir merakla beklenecek.







LİDERLİK ÇUKUR’UN!



Çukur, geçtiğimiz hafta ekrana gelen son bölümüyle ABC1 20+'da 12.00 izlenme oranı (rating), 24.10 izlenme payı (share), AB’de 9.93 izlenme oranı (rating), 21.84 izlenme payı (share), Total’de ise 11.17 izlenme oranı (rating), 23.58 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #ailem etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #ailem etiketi Twitter Türkiye'de 12 saat 55 dakika, dünyada 4 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.



KOÇOVALILAR, ÇUKUR’UN ÇOCUKLARINI KAYBETTİ!



Yamaç ve Cumali, Çeto ve Mahsun’un Çukur’daki çocukları kaçırması karşısında harekete geçti. Metin ve Kemal’in yardımıyla birlikte Karakuzuların peşini bırakmayıp çocuklara ulaşan Yamaç ve Cumali büyük bir şok yaşadı. Çocukların parmaklarında Karakuzuların dövmesinin olması ve dönmek istememeleri Çukur için büyük bir yenilgi oldu.

ÇUKUR 47. BÖLÜM (2.SEZON 14.BÖLÜM) FRAGMANI





VARTOLU, ALİÇO’NUN NAMLUSUNUN UCUNDA!



Yeni bölümden yayınlanan ilk sahne nefesleri kesti. Ersoy’u uzaktan izleyen Vartolu’nun silah çektiği sırada büyük bir sürpriz yaşandı. Aliço’nun, Vartolu’nun arkasında belirmesi ve ona silah doğrultması “Aliço, Vartolu’yla ilgili sırrı öğrenecek mi?” sorusunu akıllara getirdi.



Çukur dizisi yeni bölümleriyle her Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!





ÇUKUR 47.BÖLÜM ÖZETİ

Çukur dizisinde bu hafta Vartolu’nun Çeto ve Mahsun’a aralarında köstebek olduğunu söylemesi tansiyonu yükseltirken Aliço’nun yakaladığı ipucu Yamaç’ı Vartolu’nun sırrına giderek yaklaştıracak.



Yamaç, Ersoy’dan istihbarat almaya devam ederken Çeto ve Mahsun’u öldürmek için Ersoy’un yaptığı plan ikiliyi beklenmedik bir duruma sürükleyecek. Vartolu’nun Çeto ve Mahsun’a aralarında köstebek olduğunu söylemesi tansiyonu yükseltirken Aliço’nun yakaladığı ipucu Yamaç’ı Vartolu’nun sırrına giderek yaklaştıracak. Selim ile Sultan’ın yüzleşmesi merakla beklenecek. İdris’in atacağı adım ise tüm dengeleri değiştirecek.

ÇUKUR 48.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vartolu’nun sırrını, Çukur’dan biri öğrenecek ve Vartolu’yla yüzleşecek.



Çukur dizisinde geçtiğimiz hafta Çukur’un çocuklarının Karakuzular’ın elinde olması Yamaç ve Cumali’yi çılgına çevirecek. İkili, Metin ve Kemal’le birlikte çocuklar için harekete geçerken büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Saadet’e ve oğluna kavuşabilmek için Çeto’ya çalışan Vartolu’nun sırrını, Çukur’dan biri öğrenecek ve Vartolu’yla yüzleşecek. Bu kişinin kim olduğu merakla beklenirken Sultan, yeniden Sultan Ana olarak Sena, Ayşe, Akşın ve Karaca’ya kol kanat gerecek.

Bu sırada Mahsun da Sena’ya yakın olabilmek için yeni oyunlar oynayacak. Yamaç, Sena’ya kendini “Fikret” olarak tanıtan bu komşudan şüphelenirken, Çeto ve Mahsun’la ilgili Ersoy’dan istihbarat alacak. Çeto için çalışanın kim olduğunu bulmadan rahat etmeyecek Cumali ise hedefine her geçen saniye daha da yaklaşacak.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.

Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

ÇUKUR OYUNCU KADROSU

Aras Bulut İynemli (Yamaç)

25 Ağustos 1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, 1.82 boyunda, 70 kilo ve başak burcudur. Abisi tiyatrocu, ablası ses sanatçısı olan İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktadır. Bir reklam filminde yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. “Maral” adlı dizide Hazal Kaya ile başrolü paylaşmıştır. Aras Bulut İynemli, İçerde dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Dilan Çiçek Deniz (Sena)

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. 22 yaşındaki oyuncu, Lise eğitimi esnasında 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşındayken katıldığı Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda oyunculuk ödülü aldı.

Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği'ni kazandı ve burada okurken asıl istediği bölüm olan Karşılaştırmalı Edebiyat için sınava yeniden girdi ve bölümü kazanarak geçiş yaptı.

Bir süre boyunca modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılarak ikinci olma başarısını elde etmiştir. Ardından 2015'te Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

2015 yılında Star TV'de yayınlanan ve 13 bölüm süren Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde "Ebru" karakterini canlandırarak ilk rolünü oynamıştır. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi ve Burak Deniz ile birlikte rol almıştır.

Yine 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisine dahil oldu ve dizide Elif karakterini oynadı. Bu dizide de Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş ile birlikte rol aldı.

ÇUKUR CUMALİ KİMDİR?

geçtiğimiz sezon Show TV’de yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur’un tüm sezon boyunca gizemini koruyan ve büyük merak uyandıran “Cumali” karakteri belli oldu.

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana en çok konuşulan dizi haline gelen “Çukur”dan seyircilerine sevindirici haber geldi. Ekran başındakilerin bir sezon boyunca sorduğu “Cumali’yi kim oynayacak?” sorusu yanıt buldu. Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda Cumali’ye, son olarak yine Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet’teki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili hayat verecek.

Cumali’nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur’u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecan yaratacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Başarılı oyuncu Memili, Çukur’a katılmayı şu sözlerle özetledi: “Başladığı günden beri büyük beğeniyle izlenen, çok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim için hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Ay Yapım ile ‘Yaprak Dökümü’ ve ‘Şahsiyet’ten sonra birlikte çalıştığımız üçüncü proje olacak. Her zaman çalışmaktan keyif aldığım bir yapım şirketi ve tekrar yollarımızın kesişmesi, böyle bir projede bir arada olmak benim için hem keyif hem de gurur verici.”

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da doğan Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarından bu yana birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu halen Moda Sahnesi’nde tiyatro oyunlarına devam etmektedir.

Dizi kariyerine 2006 yılında ‘Yaprak Dökümü’ ile başlayan oyuncu, ‘Dila Hanım’ dizisindeki Azer rolü ile dikkat çekmiştir. ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Yalan Dünya’, ‘Bedel’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ ve ‘Dolunay’ gibi yapımlarda rol alan Memili, son olarak oynadığı Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet’teki performansıyla büyük beğeni topladı.

‘Halam Geldi’, ‘Sürgün İnek’, ‘Yok Artık’ ve ‘Kaçma Birader’ gibi sinema filmlerinde rol alan oyuncu, ‘Çukur’ dizisinde Koçovalı Ailesi’nin en büyük kardeşi Cumali’ye hayat veriyor.