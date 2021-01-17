Çukur 'amca Cumali Koçovalı' kimdir? Cumali Koçovalı'yı canlandıracak isim belli oldu

17 Ocak 2021 Pazar 14:34 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 14:34

Çukur 'amca Cumali Koçovalı' kimdir? sorusunun yanıtı geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümü izleyenler tarafından merak edilmişti. Show TV ekranlarında yayımlanan Çukur dizisinde Yamaç'ın amcası Cumali Koçovalı'yı kimin canlandıracağı belli oldu. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler'in paylaştığı Çukur'da amca Cumali Koçovalı'yı Müfit Kayacan canlandıracak.

ÇUKUR'DA AMCA CUMALİ KOÇOVALI KİMDİR?

Uzun süredir fenomen dizi Çukur'da adı geçen amca Cumali Koçovalı'yı kimin oynacağı uzun süre merak konusu olmuştu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ay Yapım imzalı fenomen dizide amca Cumali Koçovalı'yı Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisindeki başarısıyla çok konuşulan usta oyuncu Müfit Kayacan oynayacak.

Usta oyuncu Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisindeki Nejdet karakteriyle seyirciyi ekran başına kilitlemişti.

MÜFİT KAYACAN KİMDİR?

Müfit Kayacan, 17 Ocak 1956 tarihinde Antalya’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucularından olan Müfit Kayacan, 25 sene genel sanat yönetmenliği yaptı.

2005 yılında Kezban Yenge dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Müfit Kayacan, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aşk Yeniden, Şubat, Olur İnşallah, Kırık Kalpler, Abluka, Çılgın Dersane gibi yapımlarda rol aldı.

Evli ve iki çocuğu bulunan Müfit Kayacan, en son Show TV ekranlarında yayınlanan Zemheri dizisinde Yaşar karakterine hayat veriyordu.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde Ogeday’ın ölümü sonrası Cengiz’e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek.

Yamaç'ı arayan Kulkan, Cengiz Erdenet'in otele döndüğünü ve bu sefer hiçbir tuzak olmadan kendisini alabileceklerini söyledi. Hemen ardından arayan Celasun'un da Çağatay'ın otelden çıktığını söylemesiyle Yamaç derhal harekete geçti.

Cengiz Erdenet'in peşine düşen Çukurlular beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Çağatay'ın getirdiği adam hem ormana hem de otelin farklı yerlerine kurduğu bubi tuzaklarıyla Cumali ve diğer Çukurlular'ı yaralamayı başardı.

Yamaç gizemli adam ile karşı karşıya geldi. Farklı dövüş sanatlarını harmanlayarak savaşan adam Yamaç'ın hakkından gelmeyi başardı. Yamaç'ı son anda yetişen Cumali kurtardı.

Otele gelen Yamaç, Cumali ve Akın, Cengiz Erdenet'i yakaladılar. Yamaç, Cengiz'e mahalleyi zehirlediği maddeyle ya da silahla ölme seçeneği sundu.

Erdenet'lerin sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek. Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur’un başına gelenler merak konusu olacak.

Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay’ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay’ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak.