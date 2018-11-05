Çukur dizisi 42.yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi Çukur'un son 41. bölüm Show Tv izleme linki

Çukur dizisi 42.yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Çukur'un 41. bölümünde neler olacak? Çukur'un 40.son bölümünde neler oldu? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu nedir? soruların yanıtları merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Çukur dizisi 41.son bölüm Show TV izleme linki haberimizde. Meliha’nın sözlerini dinleyerek babası İdris’e yakınlaşmaya çalışan Selim, İdris ile Sultan’ın çevresinden bir an bile ayrılmadı. Babasına yardımcı olmaya çalışan Selim’in İdris ile karşı karşıya geldiği an ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşattı. “Beni neden istemedin hiç?” sorusunun cevabını arayan Selim, babasından yanıt alamadı. Bölümün finalinde Celasun’un yürüttüğü otomobilin direksiyonunda Karakuzulardan Ersoy’u yakalayan Yamaç’ın bu kozu nasıl değerlendireceği heyecanla beklenecek. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 5 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de! Çukur dizisi 42.yeni bölüm fragmanı ve 41. son bölüm detayları star.com.tr'de.

ÇUKUR ZİRVEDEN İNMİYOR!



Çukur, geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 11.91 izlenme oranı (rating),27.51 izlenme payı (share), AB’de 10.21 izlenme oranı (rating), 26,36 izlenme payı (share), Total’de ise 10.40 izlenme oranı (rating), 24.84 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu.



YAMAÇ İÇİN BÜYÜK MÜCADELE YENİ BAŞLIYOR!



Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Yamaç, gözünü tamamen karartıp hem Cumali’yi hem de Vartolu’yu kurtarmak için harekete geçti. Final sahnesinde Karakuzulardan Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç’ın nasıl bir hamlede bulunacağı heyecanla beklenecek.

ÇUKUR 41.BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç, Vartolu’yla da kafa kafaya verip Karakuzular’a karşı yeni planlar yapacaktır.



Aliço’nun yardımıyla Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, Vartolu’yla da kafa kafaya verip Karakuzular’a karşı yeni planlar yapacaktır. Selim’in yıllardır merak ettiği soru, İdris’i geçmişe götürecektir. Baba-oğul arasındaki yüzleşmede İdris, Meliha ile ilgili itiraflarda bulunacak. İkilinin karşı karşıya geleceği an ise merakla beklenecek. Celasun, Ayşe ve Karaca, her yerde Akşın’ı ararken; başına açılan dertler Celasun’u köşeye sıkıştıracak.

Sena, Karaca’nın yardım isteğini ve Akşın’la ilgili durumları Yamaç’la paylaşacak. Cumali yine Yamaç’ı dinlemeyip kendi bildiği yoldan giderken Celasun’un kendini içinde bulacağı oyun, Koçovalılar ve Karakuzular arasındaki mücadeleyi etkileyecek.

ÇUKUR 41.BÖLÜM FRAGMANLARI

ÇUKUR 40.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çeto’yu kurtarmak için plan yapan Mahsun, hiç beklemediği anda Yamaç’ı karşısında görecek.



Vartolu’nun Yamaç’ı dinlemeyerek harekete geçip yakalanması Yamaç’ı deliye döndürecek. Artık sadece Cumali’yi değil, Vartolu’yu da kurtarmak zorunda kalacak. Metin ve Kemal’i yanına alarak harekete geçen Yamaç’ın gözü hiçbir şey görmeyecek.

Çeto’yu kurtarmak için plan yapan Mahsun, hiç beklemediği anda Yamaç’ı karşısında görecek. Büyük bir mücadelenin yaşanacağı bölümde Karaca, Sena’dan yardım isteyecek. Babasının çevresinden ayrılmayan Selim’in İdris ile karşılaşması ise ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatacak.

ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI KİMDİR?

Aras Bulut İynemli



YAMAÇ KOÇOVALI (ARAS BULUT İYNEMLİ)

Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.



Aras Bulut İynemli Kimdir, Kaç Yaşında?



1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.



Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Diziler



Çukur / Yamaç / 2017-

İçerde / Umut, Mert / 2016 – 2017

Maral: En Güzel Hikayem / Sarp Altan / 2015

Muhteşem Yüzyıl / Şehzade Bayezid / 2013 – 2014

Öyle Bir Geçer Zaman ki / Mete Akarsu / 2010 – 2013

Arka Sokaklar / Şeref / 2009

Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Filmler

Pek Yakında / Konuk Oyuncu / 2014

Mahmut ile Meryem / Mahmut / 2013

Tamam Mıyız? / İhsan / 2013



Dilan Çiçek Deniz



SENA KOÇOVALI (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)



Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.

Dilan Çiçek Deniz Kimdir, Kaç Yaşında?

1995 yılında Sivas’ta doğan Dilan Çiçek Deniz, lise döneminde tiyatro eğitimi almaya başladı. Ege Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde okuyan Deniz, bir yandan da modellik yapmaya başladı ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. Oldu. İlk olarak 2015 yılında “Tatlı Küçük Yalanlar” dizisinde Ebru rolünde kamera karşısına geçti. Daha sonra “Güneşin Kızları” dizisinde Elif karakterine hayat verdi. 2016-2017 döneminde “Bodrum Masalı” dizisinde Su Ergüven karakterini canlandıran Deniz, son olarak “Çukur” dizisinde Sena karakterini canlandırmaya devam etmektedir.



Dilan Çiçek Deniz’in Oynadığı Diziler

Çukur / Sena / 2017-

Bodrum Masalı / Su Ergüven / 2016 – 2017

Güneşin Kızları / Elif / 2015

Tatlı Küçük Yalancılar / Ebru / 2015

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?



Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.