Çukur dizisi 44.yeni bölüm fragmanı yayında mı Çukur son 43.bölüm Show Tv izle

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ÇUKUR 44.BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 44.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

ÇUKUR 43.BÖLÜM ÖZETİ



Ersoy’u koz olarak elinde tutan Yamaç, onun aracılığıyla Karakuzular’ın planlarını öğrenmeye çalışıyor.





Çukur 43.yeni bölümünde; Çeto’nun elindeki en büyük kozu olan Saadet’i devreye sokması Vartolu’yu Salih’ten vazgeçmesine ve eski günlerdeki Vartolu’ya dönüşmesine neden olacak. Çeto’nun Vartolu’dan ne isteyeceği merakla beklenecek. Ersoy’u koz olarak elinde tutan Yamaç, onun aracılığıyla Karakuzular’ın planlarını öğrenmeye çalışırken, karşısında hiç beklemediği anda Veysel’i bulacak. Çeto, sadece Vartolu’yu değil, Celasun’u da kullanmak için yeni planlar yapacak ve Koçovalılar’la arasındaki mücadele kızışacak.

ÇUKUR 43.BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 42.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çeto’nun Vartolu için yaptığı bir plan, Vartolu’yu zorlu bir karar aşamasına sürükleyecek.



Çukur 42.son bölümünde; Celasun’un kendisine silah doğrulttuğundan habersiz olan Cumali ile Celasun, Karakuzularla karşı karşıya gelecek ve Çukur’un çatılarında soluksuz bir kovalamaca yaşanacak. Akşın’ı gördükten sonra aileyi yeniden bir araya getirmeye kararlı olan Sena, Yamaç’ı İdris’le buluşturmak için çabalayacak. İdris ve Yamaç’ın karşı karşıya gelmesi ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatacak. Cumali ise İdris’i görme konusunda tereddütte kalacak. Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, bu kozu kullanmaya devam ederken Çeto’nun Vartolu için yaptığı bir plan, Vartolu’yu zorlu bir karar aşamasına sürükleyecek.

ÇUKUR DİZİ KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?



Senaryosunu Gökhan Horzum, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstleniyor.



ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI



Aras Bulut İynemli



YAMAÇ KOÇOVALI (ARAS BULUT İYNEMLİ)



Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.



Aras Bulut İynemli Kimdir, Kaç Yaşında?



1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.



Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Diziler

Çukur / Yamaç / 2017-

İçerde / Umut, Mert / 2016 – 2017

Maral: En Güzel Hikayem / Sarp Altan / 2015

Muhteşem Yüzyıl / Şehzade Bayezid / 2013 – 2014

Öyle Bir Geçer Zaman ki / Mete Akarsu / 2010 – 2013

Arka Sokaklar / Şeref / 2009

Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Filmler

Pek Yakında / Konuk Oyuncu / 2014

Mahmut ile Meryem / Mahmut / 2013

Tamam Mıyız? / İhsan / 2013



Dilan Çiçek Deniz



SENA KOÇOVALI (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)



Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.

Dilan Çiçek Deniz Kimdir, Kaç Yaşında?



1995 yılında Sivas’ta doğan Dilan Çiçek Deniz, lise döneminde tiyatro eğitimi almaya başladı. Ege Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde okuyan Deniz, bir yandan da modellik yapmaya başladı ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. Oldu. İlk olarak 2015 yılında “Tatlı Küçük Yalanlar” dizisinde Ebru rolünde kamera karşısına geçti. Daha sonra “Güneşin Kızları” dizisinde Elif karakterine hayat verdi. 2016-2017 döneminde “Bodrum Masalı” dizisinde Su Ergüven karakterini canlandıran Deniz, son olarak “Çukur” dizisinde Sena karakterini canlandırmaya devam etmektedir.



Dilan Çiçek Deniz’in Oynadığı Diziler

Çukur / Sena / 2017-

Bodrum Masalı / Su Ergüven / 2016 – 2017

Güneşin Kızları / Elif / 2015

Tatlı Küçük Yalancılar / Ebru / 2015

