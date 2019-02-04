Çukur dizisi 52. yeni bölüm fragmanı yayında mı (Çukur 51.son bölüm Show Tv izleme linki)

Çukur dizisi 51.son bölümü ile 4 Şubat Pazartesi akşamı Show Tv izleyicisiyle buluştu. Hemen ardından yayına girmesi beklenen Çukur 52. yeni bölüm fragmanı ise merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Çukur dizisi 51.son bölümünde; Koçovalılar, Yamaç’ın sağlığının giderek iyiye gittiğine sevinirken Yamaç’ın aldığı bir karar, onu yeniden tehlikeye sürükleyecek.



ÇUKUR 51. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?



Çeto’nun, Koçovalı Ailesi’nin bir üyesinin karşısına çıkması, mücadelenin seyrini değiştirecek.



Çukur 51.son bölümünde; Koçovalılar, Yamaç’ın sağlığının giderek iyiye gittiğine sevinirken Yamaç’ın aldığı bir karar, onu yeniden tehlikeye sürükleyecek. Cumali ve Vartolu, Sena’nın beklenmedik bir yüzüyle karşılaşacak. Yamaç’ı vuranın açığa çıkacağı bu bölümde, sürpriz gerçek izleyenleri şoke edecek. Yamaç iyileşmeye çalışırken ve mahallenin gerilimine Salih ile Cumali arasındaki münasebet de eklenince Selim, dengeleri korumak adına köprü olacak.

İdris, Salih ile Cumali’nin arasındaki mücadelenin artık sona ermesi için iki kardeşi karşı karşıya getirecek. Komşusu sandığı kişinin aslında Mahsun olduğunu öğrenen Sena, Mahsun’la yüzleşecek. Hayatına dair çok büyük bir gerçeği öğrenen Meliha ise Sultan ile karşı karşıya gelecek. Çeto’nun, Koçovalı Ailesi’nin bir üyesinin karşısına çıkması, mücadelenin seyrini değiştirecek.



ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çukur'un 50. Bölümünde neler olacak?



Yamaç’ı kimin vurduğu gerçeğine de adım adım yaklaşılacak.



Çukur dizisi son bölümünde; Yamaç’ın hastanede hayat mücadelesi devam ederken Çukur’da da sular durulmayacak. Karakuzular Çukur’dan çıkmış olsa da Çukur’un çocukları arasındaki tansiyon giderek yükselecek. Selim’le yüzleşen Sena, çok önemli bir gerçekle karşı karşıya kalacak. Oğlu Yamaç’ın başından bir an bile ayrılmayan Sultan’ın hastanede Meliha’yla yüz yüze gelmesi eski defterlerin açılmasına neden olacak. Cumali’nin Vartolu Salih’e olan öfkesi dinmezken, ikisi arasındaki mücadele de büyüyecek. Mahallenin durumunu bizzat gören Vartolu, Cumali’den düzeni sağlamasını isterken kendisi de kontrolü elinden bırakmayacak. Çukur’da Mahsun, her yerde Çeto’yu ararken; Cumali ve Vartolu Salih’in, başta Meke olmak üzere Çukur’un çocuklarıyla buluşma anı silah sesiyle kesilecek. Yamaç’ı kimin vurduğu gerçeğine de adım adım yaklaşılacak.

ÇUKUR 51.BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR DİZİ KONUSU NEDİR?

Çukur, İstanbul’un en belalı semtlerinden biridir. Mahalleyi yöneten Koçovalı ailesinin ise tek bir derdi vardır; sokaklarına uyuşturucu sokmamak. Koçovalı ailesi tam mahallede hükümlerini kaybetmek üzere iken beklenmedik biri çıkagelir. Ailenin oğullarından biri olan Yamaç yıllar sonra mahalleye geri döner. Durumu görünce de kendi başına kurmak istediği hayatı bırakır. Yanında Sena’yı da getirir. Ancak Çukur’da işler göründüğü kadar kolay gitmez. Vartolu’nun öfkesi, aslında onun kardeşi olduğunu öğrenmesi bir yandadır. Diğer yanda da bitmek bilmeyen kavgalar vardır. Sena’nın sırları ise Yamaç’ın uğraştığı konulardan sadece biridir.



ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI



Sena Koçovalı (Dilan Deniz Çiçek)

Yamaç’la birlikte yaşadıkları özgür hayatı bırakarak Çukur’a gelir. Yamaç’ın en değerli varlığı olan Sena, yaşam sevinci dolu bir genç kızdır. Çarpıcı bir güzelliği vardır. Çukur’a dönmeleri bütün hayallerinin üzerine bir çizgi çekmelerine neden olur. Sena’nın geçmişinden gelen karanlık noktalar Çukur’da gün yüzüne çıkmaya başlar.



Bodrum Masalı dizisi ile iyi bir çıkış yakalayan Dilan Deniz Çiçek, Ege Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde okumaktadır. Elidor Miss Turkey yarışmasında aldığı ikincilik derecesinden sonra oyunculuk yolunda önü açılır. Tatlı Küçük Yalanlar, Güneşin Kızları dizilerinde rol alır.







İdris Koçovalı (Ercan Kesal)

Koçovalı ailesinin reisi. Mahalle yönetiminden İdris sorumlu. Sert bir yanı var. Bunun yanında da sevdiklerine son derece cömert. Çukur’da yaşanan gelişmeler sonrasında idareyi kaybeder gibi olsa da Yamaç’ın gelmesi işleri değiştirir.



Aslında bir Tıp doktoru olan Ercan Kesal uzun yıllar doktorluk görevini yapan Kesal ilk olarak ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan filmleri ile sinema oyunculuğuna adım atar. Uzak filminde oyuncu; Üç Maymun, Bir Zamanlar Anadolu’da, Üç Maymun filmlerinde hem oyunculuk hem senaristlik yapar. Vavien, Saç, Küf, Yozgat Blues, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Hükümet Kadın 1-2, Ben O Değilim filmleri ile oyunculuğa devam eder. Çukur, rol aldığı ilk televizyon dizisidir.