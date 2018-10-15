Çukur dizisi izle 39.yeni bölüm fragmanı | Çukur son 38.bölüm Show Tv izle

Çukur dizisi izle 39.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Çukur 38.son bölüm izleme linki oyuncu kadrosu ve hikayesi merak konusu oldu. Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Çukur dizisi 38.son bölümüde Cumali ve Vartolu arasındaki gerilimin giderek arttığı, Cumali’nin Vartolu ve Medet’i suçladığı aksiyon dolu tanıtımda heyecan hız kesmiyor. Ersoy, Ayşe ve Saadet konusunda Karakuzuları uyarırken, Lal Fındık’ın bıçaklı dövüş sahneleri dikkat çekiyor. Ortaya çıkan kişinin, “Bu işi yaparsanız borcunuz silinecek ve ağabeyiniz bırakılacak!”sözleri yeni bir tehlikenin sinyallerini verirken, rehin alınan Cumali’ye neler olacağı merakla bekleniyor. Meliha’nın adını duyan Sultan’ın tepki vererek İdris’i şaşırttığı tanıtımda Çeto’nun, Celasun’a “Çaresiz bir adamın önünde durma çünkü onun kararlılığı kimsede yoktur!” sözleri dikkat çekiyor. Çeto’nun kimin için ölüm emri verdiği merak uyandırırken, silahlı adamlar tarafından takip edilen Cumali’nin kendisini bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacağı heyecanla bekleniyor. Akşın’ın hayali yemeğinin yangın çıkardığı korku dolu anlar ise heyecanı yükseltiyor. Karakuzular’ın bozgununa uğrayan Koçovalılar, hızlıca toparlanıp yeniden atağa geçecekler. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen ekranların sevilen dizisi Çukur 39.yeni bölüm fragmanı ve 38.son bölüm detayları star.com.tr'de.

ÇUKUR 38.BÖLÜM ÖZETİ



Çukur 38.son bölümünde; Cumali ve Vartolu arasındaki gerilimin giderek arttığı, Cumali’nin Vartolu ve Medet’i suçladığı aksiyon dolu tanıtımda heyecan hız kesmiyor. Ersoy, Ayşe ve Saadet konusunda Karakuzuları uyarırken, Lal Fındık’ın bıçaklı dövüş sahneleri dikkat çekiyor. Ortaya çıkan kişinin, “Bu işi yaparsanız borcunuz silinecek ve ağabeyiniz bırakılacak!”sözleri yeni bir tehlikenin sinyallerini verirken, rehin alınan Cumali’ye neler olacağı merakla bekleniyor.

Meliha’nın adını duyan Sultan’ın tepki vererek İdris’i şaşırttığı tanıtımda Çeto’nun, Celasun’a “Çaresiz bir adamın önünde durma çünkü onun kararlılığı kimsede yoktur!” sözleri dikkat çekiyor. Çeto’nun kimin için ölüm emri verdiği merak uyandırırken, silahlı adamlar tarafından takip edilen Cumali’nin kendisini bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacağı heyecanla bekleniyor. Akşın’ın hayali yemeğinin yangın çıkardığı korku dolu anlar ise heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR 38.BÖLÜM 2. FRAGMANI

Karakuzular’ın bozgununa uğrayan Koçovalılar, hızlıca toparlanıp yeniden atağa geçecekler



Karakuzular’ın bozgununa uğrayan Koçovalılar, hızlıca toparlanıp yeniden atağa geçecekler. Selim, ne pahasına olursa olsun babası İdris’le bağlantı kurabilmek için çabalayacak. Aliço’nun İdris’in kapısını çalması gelecekteki fırtınanın ilk sinyallerini verecek. Sultan’ın yanında İdris’in geçmişte aşık olduğu Meliha’nın adının söylenmesi tansiyonu tırmandıracak. Cumali’nin Yıldız’la buluşması merakla beklenecek. Bu sırada Koçovalıların karşısına yeni bir tehdit unsuru çıkarken tehlike ve aksiyonun dozu da artacak.

Çukur son bölümde; Yamaç, Vartolu ve Cumali güçlerini birleştirir. Koçovalı Kardeşler, Çukur'u yeniden kazanmak için harekete geçerler. Ancak Cumali ile Vartolu arasındaki yüksek tansiyon Yamaç için işleri güçleştirecek. Yamaç bir yandan hedefi uğruna mücadele ederken diğer yandan Cumali ile Vartolu'nun arasında kalacak. Koçovalı Kardeşler tüm engellere rağmen omuz omuza savaşlarına devam ederken; kardeşlerden biri beklenmedik bir anda İdris'in karşısına çıkacak ve büyük yüzleşme yaşanacak.

ÇUKUR DİZİSİ HİKAYESİ VE OYUNCULARI



İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır.

Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?



Senaryosunu Gökhan Horzum, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstleniyor.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli



YAMAÇ KOÇOVALI (ARAS BULUT İYNEMLİ)



Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.

Aras Bulut İynemli Kimdir, Kaç Yaşında?



1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.



Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Diziler

Çukur / Yamaç / 2017-

İçerde / Umut, Mert / 2016 – 2017

Maral: En Güzel Hikayem / Sarp Altan / 2015

Muhteşem Yüzyıl / Şehzade Bayezid / 2013 – 2014

Öyle Bir Geçer Zaman ki / Mete Akarsu / 2010 – 2013

Arka Sokaklar / Şeref / 2009

Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Filmler

Pek Yakında / Konuk Oyuncu / 2014

Mahmut ile Meryem / Mahmut / 2013

Tamam Mıyız? / İhsan / 2013

Dilan Çiçek Deniz



SENA KOÇOVALI (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)

Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.

Dilan Çiçek Deniz Kimdir, Kaç Yaşında?

1995 yılında Sivas’ta doğan Dilan Çiçek Deniz, lise döneminde tiyatro eğitimi almaya başladı. Ege Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde okuyan Deniz, bir yandan da modellik yapmaya başladı ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. Oldu. İlk olarak 2015 yılında “Tatlı Küçük Yalanlar” dizisinde Ebru rolünde kamera karşısına geçti. Daha sonra “Güneşin Kızları” dizisinde Elif karakterine hayat verdi. 2016-2017 döneminde “Bodrum Masalı” dizisinde Su Ergüven karakterini canlandıran Deniz, son olarak “Çukur” dizisinde Sena karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Dilan Çiçek Deniz’in Oynadığı Diziler

Çukur / Sena / 2017-

Bodrum Masalı / Su Ergüven / 2016 – 2017

Güneşin Kızları / Elif / 2015

Ercan Kesal



İDRİS KOÇOVALI (ERCAN KESAL)

Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.

Ercan Kesal Kimdir, Kaç Yaşında?

1959, Avanos (Nevşehir) doğumlu olan Ercan Kesal, ilk ve orta öğrenimini Avanos’ta, lise öğrenimini Nevşehir’de tamamladı. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu ve uzun yıllar boyunca tıp doktoru olarak çalıştı ve sağlık sektöründe yöneticilik yaptı. Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak” filmindeki oyunculukla başlayan sinema serüveni, aynı yönetmenin “Üç Maymun” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinde senarist ve oyuncu, “Vavien”, “Saç”, “Küf”, “Yozgat Blues”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Hükümet Kadın (1-2)” ve “Ben O Değilim” gibi filmlerde oyuncu olarak devam etti. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. “Peri Gazozu” isimli kitabı İletişim Yayınlarından 2013 Temmuz ayında, ‘’Evvel Zaman’’ isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında Ithaki Yayinları tarafından yayımlandı. İletişim Yayınları’ndan 2015 yılında “Nasipse Adayız” isimli kısa romanı yayınlandı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Nazan Kesal’la evli ve Poyraz’ın babasıdır. Halen ilk televizyon dizisi “Çukur”da İdris Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.

Ercan Kesal’ın Oynadığı Filmler

Cehennem (Die Hölle) / Gökhan / 2017

Ben O Değilim / Nihat / 2014

Hükümet Kadım 2 / Aziz Veysel / 2013

Sen Aydınlatırsın Geceyi / İrfan / 2013

Yozgat Blues / Yavuz / 2013

Hükümet Kadın / Aziz / 2012

Küf / Basri / 2012

Bir Zamanlar Anadolu’da / Muhtar / 2011

Albatrosun Yolculuğu / Maruf Şükrü / 2010

Vavien / Süleyman / 2009

Üç Maymun / Servet / 2009

Uzak / 2002