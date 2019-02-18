Çukur dizisi izle 54.yeni bölüm fragmanı (Çukur son 53.bölüm Show Tv izleme linki)

Çukur dizisi 54.yeni bölüm fragmanında yaşanacak olan gelişmeler şimdiden izleyici tarafından büyük merak konusu oldu. Çukur dizisi'nin 53 son bölümün de İdris Koçavalı çukura geri döner. Dizi de ayşe ve selim arasında büyük hesaplaşmalar başlar. Çeto ve Mahsu'nun yeni planları ne olacaktır. Çukur 53.yeni bölümü ile 54.yeni bölüm fragmanı'nı sitemizde bulabilirsiniz.



Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde final sahnesi nefesleri kesti. Çukur’a geri dönen Karakuzular ile Koçovalılar karşı karşıya geldi. İki taraf arasında devam edecek mücadele şimdiden büyük merak uyandırdı.





Çukur, geçtiğimiz haftaki ekrana gelen son bölümüyle ABC1 20+'da 9.65 izlenme oranı (rating), 19.65 izlenme payı (share), AB’de 8.54 izlenme oranı (rating), 18.92 izlenme payı (share), Total’de ise 9.38 izlenme oranı (rating), 19.80 izlenme payı (share) elde etti.

ÇUKUR 53.BÖLÜM FRAGMANI



ÇUKUR 53.BÖLÜM ÖZETİ

Koçovalılar ve Karakuzular, bu sefer Çukur’da karşı karşıya gelecek.



Koçovalılar ve Karakuzular, bu sefer Çukur’da karşı karşıya gelecek. Aliço sayesinde İdris Baba da eski günlerdeki gibi takım elbisesini giyerek Çukur sokaklarına geri dönecek. Mahallede yeniden birlik duygusu oluşurken Koçovalılar, eski işlerini geri almak için harekete geçecekler. Ancak her seferinde Karakuzular’la karşılaşmaları işlerini zorlaştıracak. Yücel’i bir koz olarak kullanan Koçovalılar, Çeto ve Mahsun’un üstünde olan kişiye ulaşmak için çabalayacak. Çeto’nun geçmişine dair çıkan ilk izler Çeto’yu zor durumda bırakırken, yaşanacak sürpriz bir gelişme ekran başındakileri şoke edecek.

ÇUKUR 52.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur dizisi 52.son bölümünde; Yamaç ve İdris’in seçimi sonucunda Karakuzular, Çukur’a geri döndü.

YAMAÇ İLE METİN YÜZLEŞTİ!



Yamaç’ı vurduğu için kendi içinde büyük bir hesaplaşma yaşayan Metin, mahalle kahvesinde Yamaç’la yüzleşti. Çukur’un tüm çocuklarının kahvenin dışında toplandığı ve tansiyonun yükseldiği karşılaşmada dışarıda bekleyen herkes, uzun zamandır görmedikleri tarihi bir ana tanıklık etti. Yamaç ile Metin arasında yaşanan kardeşlik yemini ve Yamaç’ın Metin’i affettiği anlar, ekran başındakileri de derinden etkiledi.



Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede İdris Koçovalı’nın Çukur’a geri dönmesi büyük heyecan yarattı. Sevinçle karşılanan İdris’in, Karakuzulara karşı nasıl bir hamlede bulunacağı merakla beklenecek.



İdris’in, torunu ve gelinini öldüren Çeto’yla ilk defa karşı karşıya geldiği bölümde Çeto’nun isteği İdris’i önemli bir karar aşamasına getirecek. Yamaç ve İdris’in seçimi sonucunda Karakuzular, Çukur’a geri dönecek. Bu durum karşısında Cumali ve Salih, öfkeden deliye dönecek. Vicdan azabı çeken Metin ile Yamaç’ın mahalle kahvesindeki yüzleşmesi, Çukur’dakilere eski günleri hatırlatacak. Koçovalılar’ın, Karakuzular’ın üstünde birilerinin olduğu şüphesi Çeto’nun talebiyle daha da güçlenecek. Cumali ve Salih’in attığı adım onları bir sürprize götürecek. Tansiyonun yükseleceği bölümde Yücel’in kim olduğu gerçeği de ortaya çıkacak.



Koçovalılar, Yamaç’ın sağlığının giderek iyiye gittiğine sevinirken Yamaç’ın aldığı bir karar, onu yeniden tehlikeye sürükleyecek. Cumali ve Vartolu, Sena’nın beklenmedik bir yüzüyle karşılaşacak. Yamaç’ı vuranın açığa çıkacağı bu bölümde, sürpriz gerçek izleyenleri şoke edecek. Yamaç iyileşmeye çalışırken ve mahallenin gerilimine Salih ile Cumali arasındaki münasebet de eklenince Selim, dengeleri korumak adına köprü olacak.

İdris, Salih ile Cumali’nin arasındaki mücadelenin artık sona ermesi için iki kardeşi karşı karşıya getirecek. Komşusu sandığı kişinin aslında Mahsun olduğunu öğrenen Sena, Mahsun’la yüzleşecek. Hayatına dair çok büyük bir gerçeği öğrenen Meliha ise Sultan ile karşı karşıya gelecek. Çeto’nun, Koçovalı Ailesi’nin bir üyesinin karşısına çıkması, mücadelenin seyrini değiştirecek.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Çukur dizisinde İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI



Aras Bulut İynemli (Yamaç)



25 Ağustos 1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, 1.82 boyunda, 70 kilo ve başak burcudur. Abisi tiyatrocu, ablası ses sanatçısı olan İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktadır. Bir reklam filminde yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. “Maral” adlı dizide Hazal Kaya ile başrolü paylaşmıştır. Aras Bulut İynemli, İçerde dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırmaya devam etmektedir.



Dilan Çiçek Deniz (Sena)



Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. 22 yaşındaki oyuncu, Lise eğitimi esnasında 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşındayken katıldığı Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda oyunculuk ödülü aldı.



Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği'ni kazandı ve burada okurken asıl istediği bölüm olan Karşılaştırmalı Edebiyat için sınava yeniden girdi ve bölümü kazanarak geçiş yaptı.



Bir süre boyunca modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılarak ikinci olma başarısını elde etmiştir. Ardından 2015'te Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.



2015 yılında Star TV'de yayınlanan ve 13 bölüm süren Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde "Ebru" karakterini canlandırarak ilk rolünü oynamıştır. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi ve Burak Deniz ile birlikte rol almıştır.



Yine 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisine dahil oldu ve dizide Elif karakterini oynadı. Bu dizide de Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş ile birlikte rol aldı.



Günümüzde son olarak Bodrum Masalı dizisinde başrol oyuncu olarak rol alan Dilan Çiçek Deniz, dizide Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe ile başrolü paylaşmıştır.



Dilan Çiçek Deniz, 2016 yılında oyunculuk kariyerindeki başarısından dolayı Pantene Altın Kelebek ödülünde yıldızı parlayan kategorisinde ödüle layık görülmüştür.



Rıza Kocaoğlu



19 Mart 1979 İzmir doğumlu olan Rıza Kocaoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik yaptığı "Bana Şans Dile" ile ilk sinema filmi deneyimini kazanmıştır.



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