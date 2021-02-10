10 Şubat 2021 Çarşamba 12:10 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:10

Çukur dizisi bitiyor mu? 2017 yılından bu yana Show Tv'de yayınlanan Çukur dizisinin final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Dizinin oyuncuları daha önceden yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı fakat dizinin bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı. Fenomen dizinin takipçileri çıkan haberler hakkında araştırmaya koyulurken dizinin 2 ay sonra sona ereceği planlanıyor. Peki Çukur final mi yapacak?

ÇUKUR FİNAL Mİ YAPACAK?

Başrollerinde Ara Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez gibi başarılı isimlerin yer aldığı Çukur dizisi başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesini etkilemeyi başardı. Show Tv'de yayınlanan fenomen dizi Çukur'un 4 sezon yayınlanması planlanmıştı.TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur dizisinin Mayıs ayının başında final bölümüyle ekranlara veda etmesi planlanıyor. Dizinin final tarihi belli oldu. Peki Çukur finali ne zaman?

ÇUKUR DİZİSİ BİTİYOR MU?

4 sezondur devam eden Çukur dizisinin final tarihi de belli oldu. Final haberleri ardından dizi takipçileri "Çukur" etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olmazsa, Mayıs ayının ilk haftası gibi dizinin final bölümüyle ekranlara veda edeceği konuşuluyor.

ÇUKUR OYUNCULARI KİMLER?

Çukur dizisinin başarılı oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi isimler yer alıyor.