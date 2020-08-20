Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? Çukur 4. yeni sezon tarihi

20 Ağustos 2020 Perşembe 14:29 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 14:29

Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusu gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde 3. sezon ile final yapan Çukur dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Show TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, fenomen dizi Çukur'un oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Yoğun bir izleyici kitlesine sahip olan Çukur dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Eylül ayında başlayacak olan dizinin kadrosuna başarılı oyuncu İrem Sak ve Mustafa Avkıran da dahil oldu. Sıkı bir hayran kitlesine sahip olan dizi, 4. sezonuyla ekranlara dönecek. Peki, Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak 2020? İşte Çukur 4. yeni sezon tarihi

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Çukur’un yeni sezonu Pazartesi akşamları çok yakında Show TV’de izleyicisi ile buluşacak. Konuya ilişkin yapımcıdan resmi bir açıklama gelmedi fakat dizinin 7 Eylül 2020 Pazartesi günü 4. sezon 1. bölümü ile ekranlarda olması bekleniyor.

BAŞARILI OYUNCU İREM SAK YENİ SEZONDA ÇUKUR'DA!

Üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken ‘Çukur’un yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Son bölümünde Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’yla karşı karşıya gelmesi hem Koçovalılar hem Erdenetler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermişti.

Yeni sezonda iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden merakla beklenirken oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu İrem Sak Arık Böke Erdenet’in kuzeni Seren karakteriyle 4. sezonda seyircinin karşısına çıkacak.

Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet’in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak. Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması bu sezonda Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

Çukur dizisinin yeni bölümlerinde Öner Erkan olmayacak; öte yandan yeni sezon oyuncu kadrosuna İrem Sak da eklendi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 3. sezon 26. bölümde (toplamda 93. bölüm) telekonferans ile çevrimiçi ortamda buluşan Koçovalı kardeşler aralarındaki problemi yine çözemediler ve bildikleri yoldan gitmeye karar verdiler. Mahalledekiler de görüntülü toplantı yaparak yeni düşmanları Arık Böke Erdenet hakkında topladıkları bilgileri birbirleri ile paylaştılar can alıcı bilgi tabiki Medet'ten geldi.

Salgından önceki son bölümde Yamaç Koçovalı liderliğindeki Çukur, Çağatay Erdenet'ten kurtulmayı başarmıştı. Çağatay'ı tuzağa düşürmek için harika bir plan yapan Yamaç ve Salih, kanıtlarla beraber Çağatay'ı polise teslim ediyor. Çağatay, Erdenet nüfuzunu kullanarak hapis cezasından kurtuluyor fakat babasının kementini yemekten kurtulamıyor. Erdenet ailesi Çukur'a karşı oyuncu değişikliğine gidiyor. Oyunda artık Çukur'u daha ciddiye alan ve ilk günden tek başına Çukur'a giderek Yamaç'ın karşısına dikilen Arık Böke Erdenet var.