27 Aralık 2021 Pazartesi 17:49 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 17:49

Çukur'un Emmi'si Kadir Çermik, Üç Kuruş'ta Baybars karakteriylr izleyici karşısına çıktı. Dizide Zafer Algöz'ün canlandırdığı Nezih'in korkulu rüyası olan Baybars, başarılı rolüyle izleyenlerden tam not aldı. Peki Üç kuruş Baybars kimdir, hangi dizilerde oynadı? Kadir Çermik kaç yaşında ve nereli? İşte konu hakkında merak edilenler...

ÇUKUR'UN EMMİ'Sİ KADIR ÇERMIK, ÜÇ KURUŞ'TA!

Üç Kuruş'ta Bahar'ın babası Nezih'in korktuğu Baybars karakterini kimin canlandıracağı merak ediliyordu.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizide, Baybars rolüne hayat verecek isim sonunda belli oldu.

Baybars rolünün sahibi, Çukur dizisinde Emmi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kadir Çermik oldu.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Show TV'nin Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinde Baybars karakterine, Çukur'da Emmi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kadir Çermik hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı 'Üç Kuruş', pazartesi akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor.

Çermik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Yeni macera başlıyor. Vira vira" notunu yazdı.

KADIR ÇERMİK KİMDİR?

Kadir Çermik, 21 Temmuz 1977 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Birçok dizi ve sinema filminde seslendirme çalışmaları yapan Kadir Çermik ilk oyunculuk deneyimini 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisi ile yaşamıştır. Bugüne kadar, Yeditepe İstanbul, Kuzenlerim, Muhteşem Yüzyıl, Karadayı ve Beyaz Gece dizilerinde rol alan Kadir Çermik son olarak Bana Sevmeyi Anlat dizinde rol almıştır.

Kadir Çermik son iki sezondur Çukur dizisinde Emmi karakterine hayat veriyor.

Kadir Çermik son iki sezondur Çukur dizisinde Emmi karakterine hayat veriyor.

Şimdilerde Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur'da Çukur'da Muhittin Nam-ı değer Emmi karakterine hayat veren Kadir Çermik 1.75 metre boyunda, 75 kilo ve Aslan burcudur.

Ödülleri:

2016 – 27. Ankara Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Sarmaşık

2008 – 15. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Made in Europe

Kadir Çermik'in rol aldığı diziler:

2017 – Çukur (Emmi / Muhittin)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Salih)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2. Sezon)

2015 – Kırgın Çiçekler (Necmi)

2015 – Beyaz Gece (Salih)

2012-2013 – Karadayı (Geveze Ahmet)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Macar Kralı Layoş)

2001-2004 – Kuzenlerim (Oğuz)

2001 – Yeditepe İstanbul (2001)

2001 – Yılan Hikayesi (Jandarma Cavit)

Kadir Çermik'in rol aldığı filmler:

2018 – Put Şeylere

2018 – Ahlat Ağacı (Adnan)

2017 – Kaygı (Baba)

2016 – Murtaza (Zeynel)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Sabit)

2014 – Sarmaşık (Usta Gemici İsmail)

2012 – Gözetleme Kulesi (Şoför)

2009 – Bornova Bornova (Salih)

2007 – Made in Europe