Darmaduman dizisi oyuncuları kimlerdir? Darmaduman konusu ve oyuncuları

Ay Yapım imzalı gençlik dizisi Darmaduman Fox Tv'de ekrana geldi. İlk bölümün yayınlanmasıyla birlikte diziye dair heyecan artarken, Darmaduman dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti. Gençlik ve dram türündeki Darmaduman dizisi yayınlandığı dönemde yediden yetmişe herkesi etkisi altına alan 'Beverly Hills, 90210'un lokal uyarlamasıdır. Peki Darmaduman dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte Darmaduman konusu ve oyuncuları

DARMADUMAN KONUSU VE OYUNCULARI



Çekimleri İstanbul'da devam eden dizinin dikkat çeken ilk tanıtımı yayınlandı. Yıllar süren küslüğün ardından, İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin, değişen yeni hayatı ele alınıyor.

Darmaduman, gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayeleri ile karşımıza çıkıyor.

Darmaduman oyuncu kadrosunda; Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Necip Memili, Nur Fettahoğlu, Ali Önsöz, Meral Çetinkaya ve Metin Coşkun gibi birçok usta ve genç isim bir arada yer alıyor.

DARMADUMAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İkizler Ece ve Kerem, anneleri Beliz ve babaları Harun ile hayatlarında yeni bir başlangıç yapacakları İstanbul'a, Harun'un aile evine taşınırlar.

Bir yandan babaanneleri Ayla ile birlikte yaşamanın zorluklarına alışmaya bir yandan yeni çevrelerine uyum sağlamaya çalışırken karşılaştıkları yeni insanlar Derin ve Evren, tek istediği okul hayatına olaysız bir başlangıç yapmak olan Ece ve Kerem'in başlarını ilk günden derde sokacaktır.

Yeni insanlarla tanışmanın heyecanının yanında ilk günden başlarına gelen talihsiz olaylarla cebelleşen ikizler, içinden çıkılması zor bir açmaza girerlerken ailecek hayatlarını altüst edecek sürpriz bir duruma da kapı açacaklardır.



DARMADUMAN OYUNCULARI KİMLER?

Mert Yazıcıoğlu - Kerem

Hafsanur Sancaktutan - Derin

Aslıhan Malbora - Ece

Aytaç Şaşmaz - Evren

Nur Fettahoğlu - Beliz

Necip Memili - Harun

Meral Çetinkaya - Ayla

Metin Coşkun - Asaf

DARMADUMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Darmaduman dizisi bir üniversite kampüsünde çekiliyor. Fox Tv Darmaduman dizisi çekimlerinin yapıldığı yer İstanbul Piri Reis Üniversitesi. Darmaduman dizisi Özel Piri Reis Üniversitesi Deniz Kıyısında Kampüsünde çekiliyor.