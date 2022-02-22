22 Şubat 2022 Salı 20:41 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 20:41

Destan 12. bölüm izleyiciyi ekran başına kilitledi. Atv'nin Bozdağ Film imzalı dizisi Destan'ın 12. bölümünde Batuga'nın yaşadıkları anlatılacak. Atası Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğan Batuga niye sakat kaldı? Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Destan 12. bölüm izleme sayfası haberimizde. Destan 12. Bölüm izle full hd tek parça!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

DESTAN 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Destan dizisi 12. bölümüyle Atv'de izleyici karşısına geçti.

Destan 12. bölümde Destan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Atası Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğan Batuga niye sakat kaldı?

Yıllarca adsız kalan han oğlu, 'gizli kahraman ' anlamında ki Batuga adını nasıl aldı?

Batuga'nın yaşadıklarının en zoru neydi? Aklını kaybetmiş gibi yaptıktan sonra anasını öldüren babasının yüzüne nasıl baktı?

Batuga'yı kim sakat, kim dilsiz bıraktı?