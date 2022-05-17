Destan, 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut'un yer aldığı Destan'ın 23. bölümünde Batuga'yı kurtarmak için tehlikeden tehlikeye koşan Akkız'ı bu sefer çok daha büyük bir tehlike beklemektedir. Akkız Batuga'yı sağ salim kurtarabilecek mi? Destan 23. bölüm izle (son bölüm tek parça)

DESTAN 23. BÖLÜM İZLE!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

DESTAN 23. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam ediyor.

DESTAN 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Destan dizisinin 23. bölümünde Esir haldeyken bile Türk'ün yüceliğini gösteren Batuga, Obar'ı öldürmek için beklenmedik bir hamle yapmıştı. Bu hamle sonucunda kazanan Batuga mı olacak yoksa Obar mı olacak?

İTBARAKLARIN YENI HEDEFI

Yüzlerce yıllık intikam için tekrar gün yüzüne çıkan İtbaraklar, atalarının intikamı için Gök Hanlığına saldırmış ve kırıp geçirmişlerdi. Vahşiliklerini intikam aşkıyla harmanlayan İtbaraklar'ın su sefer ki hedefi neresi olacaktır?

ÖLÜMÜN PENÇESINDE BIR AŞK

Batuga'yı kurtarmak için tehlikeden tehlikeye koşan Akkız'ı bu sefer çok daha büyük bir tehlike beklemektedir.

Aşk ve ölüm çıkmazında kalacak olan Akkız ve Batuga'yı bu sefer nasıl bir sonuç beklemektedir. Kazanan aşk mı yoksa ölüm mü olacak?

HANLARIN SAVAŞI

Atalarının intikamı için Gök Hanlığına saldıran Obar; Alpagu Han'ı esir etmişti. Oğuz Han ve Barak Han'ın savaş meydanında karşı karşıya gelmesinden yüzlerce yıl sonra bu kez Alpagu ile Obar hangi şartlarda karşı karşıya gelecek? Tarih tekerrür mü edecek yoksa bu defa sonuç farklı mı olacak?

KAYA'NIN TAHT MÜCADELESI

İtbarakların saldırısını fırsat bilen Kaya, canını kurtardığı yetmezmiş gibi hem tahta geçmiş hem de Alpagu Han'ın bir daha saraya dönmemesi için oyunlar kurmuştu.

Kaya'nın yaptığı bu hamleler başarılı olacak mı? Düşmanlarla anlaşan Kaya, kendi milletini ikna edebilecek mi?

ULU ECE'NIN INTIKAM HAMLELERI

Kaya ve Yibek'in ihanetiyle tacını kaybeden Ulu Ece, yaşadığı durumu kabul etmeyip, intikam hamlelerine başlayacak.

Ulu Ece'nin gazabından nasibini alanlar kimler olacak?

Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.