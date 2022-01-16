16 Ocak 2022 Pazar 10:28 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 10:28

Destan 7. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Destan'ın 7. bölüm fragmanına Alpagu Han'ın Akkız'a söylediği "Her şeyi öğrendim dile benden ne dilersen" sözleri damga vurdu. Peki

DESTAN 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

'İmdi vakit Dağ'ın onurunu alma vaktidir!'

ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Destan'ın 7. yeni bölümünden 2. fragman yayınladı.

Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği Destan'ın 7. yeni bölüm 2. fragmanında Alpagu Han'ın Akkız'a söylediği "Her şeyi öğrendim dile benden ne dilersen" sorusuna karşılık Akkız'ın cevabı ise "Batuga Teginimle kalmayı dilerim" oldu.

Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

DESTAN 7. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Destan, 7. bölümüyle 18.01.2022 Salı akşamı saat 20.00'da Atv'de.

Atv'de ekrana gelen yeni dizinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut gibi isimler yer alıyor.