İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2022 Pazar / 13 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5246
  • EURO
    15,4809
  • ALTIN
    789.661
  • BIST100
    2072.93
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Destan 7. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Destan 7. Bölüm ne zaman?
Dizi

Destan 7. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Destan 7. Bölüm ne zaman?

Atv'nin sevilen dizisi Destan'ın 7. bölümünden ikinci fragman ekrana geldi. Nefes kesen bir bölümün ardından ekranlara bir süre ara veren dizinin ne zaman yayınlanacağı da belli oldu. Destan 7. bölüm 2. fragmanına 'İmdi vakit Dağ'ın onurunu alma vaktidir!' sözleri damga vurdu. Peki Destan 7. Bölüm ne zaman? İşte Destan 7. Bölümden 2. fragman.

16 Ocak 2022 Pazar 10:28 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 10:28
ABONE OL

Destan 7. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Destan'ın 7. bölüm fragmanına Alpagu Han'ın Akkız'a söylediği "Her şeyi öğrendim dile benden ne dilersen" sözleri damga vurdu. Peki

DESTAN 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

'İmdi vakit Dağ'ın onurunu alma vaktidir!'

ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Destan'ın 7. yeni bölümünden 2. fragman yayınladı.

Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği Destan'ın 7. yeni bölüm 2. fragmanında Alpagu Han'ın Akkız'a söylediği "Her şeyi öğrendim dile benden ne dilersen" sorusuna karşılık Akkız'ın cevabı ise "Batuga Teginimle kalmayı dilerim" oldu.

Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

DESTAN 7. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Destan, 7. bölümüyle 18.01.2022 Salı akşamı saat 20.00'da Atv'de.

Atv'de ekrana gelen yeni dizinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut gibi isimler yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.