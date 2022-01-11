Destan bu akşam var mı? sorusunun cevabı, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda ve birçok isim yer alıyor. Destan'ın bu hafta olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Atv yayın akışına göz atıyor. Peki 11 Ocak 2022 Destan yok mu? Destan 7.yeni bölüm ne zaman?
Destan dizisinin yeni bölümü 11 Ocak 2022 ATV yayın akışında yer almadı. Her hafta salı akşamları yayınlanan Destan'ın yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. 7. bölüm yerine Destan dizisinin ilk 6 bölümün derlemesi olan özel bölümü bu akşam yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
22:20 Otel Artemis (Yabancı Sinema)
00:10 Otel Artemis (Yabancı Sinema)
01:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
04:05 Bir Zamanlar Çukurova
Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.
Atv'de ekrana gelen yeni dizinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut gibi isimler yer alıyor.