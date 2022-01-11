11 Ocak 2022 Salı 17:25 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 17:25

Destan bu akşam var mı? sorusunun cevabı, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda ve birçok isim yer alıyor. Destan'ın bu hafta olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Atv yayın akışına göz atıyor. Peki 11 Ocak 2022 Destan yok mu? Destan 7.yeni bölüm ne zaman?

DESTAN BU AKŞAM VAR MI?

Destan dizisinin yeni bölümü 11 Ocak 2022 ATV yayın akışında yer almadı. Her hafta salı akşamları yayınlanan Destan'ın yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. 7. bölüm yerine Destan dizisinin ilk 6 bölümün derlemesi olan özel bölümü bu akşam yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert



13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

22:20 Otel Artemis (Yabancı Sinema)

00:10 Otel Artemis (Yabancı Sinema)

01:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

04:05 Bir Zamanlar Çukurova

Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

Atv'de ekrana gelen yeni dizinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut gibi isimler yer alıyor.