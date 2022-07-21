ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisiyle ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Haziran ayında sezon finali yapan dizinin sonbaharda devam etmesi planlanıyordu. Ancak Destan'ın duygu yüklü bir final bölümüyle ekrana veda edeceği iddia edildi.

DESTAN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Destan dizisi final yapmaya hazırlanıyor. İlk sezonuyla ekranlara damga vuran "Destan" dizisinin yeni sezonda devam etmeyeceği yönünde iddialar gündeme geldi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre Destan dizisi final bölümüyle ekranlara veda edecek. Peki Destan dizisi gerçekten final mi yapıyor? İşte konuyla ilgili gelişmeler...



Tv100'ün haberine göre; Başrollerinde Ebru Destan ve Edip Tepeli'nin rol aldığı, ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Destan'ın yeni sezonda devam edeceği duyurulmuştu. Söylentilere göre Bozdağ Film'in imza attığı dizi duygu yüklü bir bölümle seyircisine veda edecek.

atv'nin tarih yapımlarından "Destan" dizisinin yeni sezonda devam etmesine karar verilmişti.

Üstelik eylül ayında Oktay Kaynarca'nın dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın mı, yoksa Destan'ın mı salı günü yayınlanacağı merak konusu olmuştu.

Sezon finali yapan diziyle ilgili final yapacağı iddiası dolaşıyor.

İddiaya göre; Mehmet Bozdağ'ın patronu olduğu Bozdağ Film'in imza attığı dizi yeni bir gelişme olmazsa final yapacak. Destan dizisinin final yapacağı iddiasıyla ilgili Bozdağ'ın yapacağı açıklama da ayrıca merak ediliyor.

Selim Bayraktar'ın sezon sonunda veda ettiği dizi için özel duygu yüklü bir final bölümünün çekileceği de söylentiler arasında.

Sevilen dizi için özel duygu yüklü bir final bölümünün çekileceği de söylentiler arasında yer alıyor.

Dizinin son bölümlerine kadar senaryosunu yazan Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz yakında yine atv'de yayınlanacak olan "Ateş Kuşları" dizisini kaleme alıyor.