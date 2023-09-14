Dilek Taşı 2. bölümüyle izleyenleri hüzünlendiren olayları ekrana taşımaya devam ediyor. 1980 darbesinnde yaşanan acıları konu alan dizinin yapımını Pastel Film, yapımcılığını ise Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstleniyor. Dilek Taşı 2. Bölümde; İdamı konuşulan Mustafa'nın içinde bulunduğu hapishane nakil aracı kaza yapıyor ve Mustafa firar ediyor. Peki Mustafa, Cemre'ye kavuşabilecek mi? İşte Dilek Taşı 2. Bölüm full izleme bağlantısı

DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM İZLE!



'Dilek Taşı' dizisi 2. bölümüyle Kanal D'de ekranlara geliyor. Başrollerinde Hazal Subaşı, Salih Bademci ve Perihan Savaş'ın yer aldığı dizide 1980'li yıllarda yaşayan onurlu bir adamın eşi ve çocuğuyla birlikte ayakta kalma hikayesi seyirciye aktarılıyor.

Dilek Taşı Perşembe saat 20.00'da Kanal D'de!

DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı'nın ikinci bölümünün özeti şöyle;

12 Eylül darbesi gerçekleşmiş, ülkede sıkı yönetim ilan edilmiştir. Mustafa adım adım idama gidiyordur. Cemre babasının ölüm haberinin gelebileceğini Ronalardan duyar. Acı içindeki küçük kız gözyaşları içinde kalmıştır. Ronaların küçük oğlu Sinan, Cemre'nin bu haline çok üzülür.

Cezaevinde ise büyük bir isyan çıkar. Cezaevi yönetimi bu isyanı çok sert bir biçimde bastırır. İsyan çıkartan mahkumların Diyarbakır'a sürülmesine karar verilir. İdamları da orada gerçekleşecektir. Nakil sırasında çıkan arbede sonucunda ring aracı büyük bir kaza yapar. Mustafa ve birçok tutuklu firar eder. Mustafa'nın firar haberi Rona köşküne bomba gibi düşmüştür. Bu sırada köşkte Figen'in yaptığı cezaevi ziyareti duyulmuş ve ortalık iyice karışmıştır.

MUSTAFA, CEMRE'YE KAVUŞABİLECEK Mİ?



Mustafa hapishanede yaşadıklarına isyan ediyor. Mustafa'ya bir daha kızını göremeyeceğini söylüyorlar.

Rona Ailesi, Mustafa'nın başlarına bela olmasından çekinir. Figen, tüm iyi niyetiyle Mustafa'yı savunur. Peki Mustafa kızı Cemre'ye kavuşabilecek mi?

Rona Ailesi, Cemre'yi Figen'e göstermemeye başlıyorlar. Figen, bir şeylerden şüphelenir.

MUSTAFA FİRAR EDİYOR

Mustafa'nın idam edileceği konuşulmaya başlar. Mustafa, kızına kavuşmak için her şeyi yapar ve sonunda firar eder.

Mustafa'nın içinde bulunduğu hapishane nakil aracı kaza yapıyor ve Mustafa firar ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturuyor. Etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alan dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.