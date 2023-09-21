Dilek Taşı dizisinin 3. bölümü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dilek Taşı dizisinin son bölümünde; Figen, emniyet güçleri tarafından aranan Mustafa'nın ve daha çok küçük olan Cemre'nin zor duruma düşmesini istemez. Mustafa ve Cemre, Figen'in yanından ayrılacak mı? İşte Dilek Taşı 3. bölüm full izleme bağlantısı

DİLEK TAŞI 3. BÖLÜM İZLE



Dilek Taşı, her hafta Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

MUSTAFA CEMRE'YE KAVUŞTU!



Mustafa ve Cemre sonunda kavuşmuştur. Sıkı sıkı sarılıp uzun bir süre kalırlar öylece. Figen, baba kızın bu anını buğulu gözlerle izler. Derken sesler duyar Figen. Kenan ve Sevda onlara doğru yaklaşmaktadır. Figen, Mustafa'yı saklamak zorundadır fakat Mustafa yaralı olduğu için hareket etmekte zorlanmaktadır. Yakalanmaktan son anda kurtularak eski müştemilata saklanırlar. Figen gece boyunca Mustafa'nın yarasıyla ilgilenir, onu iyileştirmeye çalışır.

CEMRE, MUSTAFA VE FİGEN'İ YANINDA İSTİYOR!



Mustafa, fabrikaya giderek işçileri sömüren patronundan hesap soruyor. Cemre ise babasıyla çıkacağı yolda Figen'i de yanlarında görmek istiyor. Öte yandan Rüçhan gördükleri karşısında şaşkına dönüyor ve çok üzülüyor. Figen ise Kenan ile Sevda arasında bir şeyler olduğunu seziyor. Cemre Figen'in Kenan ile evlenmemesini ve onlarla beraber olmasını istiyor. Figen, Cemre ve Mustafa'yı yalnız bırakmak istemiyor. Peki, Figen'in kararı ne olacak?

Öte yandan Rüçhan, Macide tarafından hastaneye yatırılır. Mustafa gördükleri karşısında şaşkına döner ve kızını da alıp oradan ayrılmak ister.

Ancak Figen Mustafa'nın karşısında durur ve Cemre'yi de alıp ayrılmasına izin vermez. Figen, emniyet güçleri tarafından aranan Mustafa'nın ve daha çok küçük olan Cemre'nin zor duruma düşmesini istemez. Ancak Mustafa kararından vazgeçmez. Peki Mustafa ve Cemre, Figen'in yanından ayrılacak mı?

Mustafa'nın öldüğünü zanneden Rona'lar derin bir nefes almış, artık önlerinde bir engel kalmadığını düşünmektedirler. Cemre hakkındaki planlarını gerçekleştirmek için süreci hızlandırırlar. Mustafa bir an önce iyileşip kızını alıp gitmek istemektedir. Figen için Cemre'den ayrılmak çok zordur. Mustafa'yı gitmemeleri için ikna etmeye çalışsa da Mustafa'nın saklanarak yaşamaya niyeti yoktur. Mustafa, Macide ve Rüçhan planlarını gerçekleştirmeden önce Cemre'yi alıp gidebilecek midir?