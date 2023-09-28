Dilek Taşı 4. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisinin son bölümünde; Mustafa, bir yol bulana kadar Cemre'nin güvende olacağı yerde kalmasını kabul eder. Figen ve Mustafa köşke dönerken Cemre'nin başına gelecek büyük kötülükten habersizdir. İşte Dilek Taşı 4. bölüm full izleme linkleri...

DİLEK TAŞI 4. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!



Kanal D'nin, yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dilek Taşı, duygu yüklü yeni bölümü ile Kanal D'de izleyici karşısına çıktı.

DİLEK TAŞI 4. BÖLÜM ÖZETİ



Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı'nın dördüncü bölümünün özeti şöyle;

Mustafa, Figen'in bütün çabalarına rağmen Cemre'yle birlikte köşkten ayrılmıştır. Kızıyla birlikte özgürce yaşayabileceği bir hayat kurmaktır amacı. Fakat işler planladığı gibi gitmez. Türlü tehlikelerle dolu bir gece atlatırlar. Figen'in de gece boyunca gözüne uyku girmemiştir.

Güneş doğarken evden çıkar Mustafa ve Cemre'yi bulmak için. Bahçede Kenan ve Sevda'yı yakın bir halde görünce dünya başına yıkılır. Nişan yüzüğünü Kenan'ın avucuna bırakıp Mustafa ve Cemre'yi bulmak üzere yoluna gider.

Cemre önceki gece vedalaşırken Figen'e, babasının onu Dilek Taşına götüreceğini söylemiştir.

Figen bir umutla oraya gittiğinde Cemre ve Mustafa gerçekten oradadır. Figen, Mustafa ve Cemre'nin gece boyunca yaşadıkları tehlikeyi öğrenir. Mustafa'ya yalvarır kimse uyanmadan köşke dönmeleri için.

Mustafa, bir yol bulana kadar Cemre'nin güvende olacağı yerde kalmasını kabul eder. Figen ve Mustafa köşke dönerken Cemre'nin başına gelecek büyük kötülükten habersizdir.

MUSTAFA, CEMRE'Yİ KURTARABİLECEK Mİ?



Mustafa, Cemre'yi Rona ailesinin elinden kurtarmaya çalışıyor. Macide, Cemre'yi ve Sinan'ı götürmeye çalışıyor. Öte yandan Kenan, Figen'den vazgeçip Sevda'nın kollarına bırakıyor kendini. Peki, Mustafa, Cemre'yi Macide Rona'nın elinden kurtarabilecek mi?

MUSTAFA İLE CEMRE YAKALANACAK MI?



Mustafa, Cemre'yi de alıp Rona Ailesinin evinden ayrılır. Ancak hesap etmedikleri bir şey vardır. İhtilalden sonra sıkı yönetim ilan edilen sokaklarda askerler dolaşır. Mustafa ile Cemre askerler tarafından fark edilir.

Öte yandan Figen, Kenan'ın gerçek yüzünü görür. Kenan ile Sevda'yı sarmaş dolaş gören Figen, nişan yüzüğünü Kenan'a verir ve artık onunla birlikte olmayacağını belirtir. Peki, Figen, Mustafa ve Cemre ile yeni bir yola çıkacak mı?