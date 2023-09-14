Dilek Taşı Yılmaz kimdir? sorusunun cevabı, diziyi takip eden izleyici tarafından araştırılıyor. Salih Bademci'nin canlandırdığı Mustafa'yı hapishane revirinde ziyaret edip ona sahip çıkan Taner Cindoruk'un canlandırdığı "Yılmaz Abi" karakteri sosyal medyada çok konuşuldu. Peki Dilek Taşı'nın Yılmaz Abi'si Taner Cindoruk, Caner Cindoruk'un kardeşi mi?

DİLEK TAŞI YILMAZ KİMDİR?



Dönem dizisi Dilek Taşı'nda ki "Yılmaz Abi" karakteri Yılmaz Güney'i canlandırdığı iddia edildi.

Mustafa (Salih Bademci) ölüm döşeğindeki eşini ameliyat ettirebilmek için patronundan para ister. Patron para vermeyi reddedince aralarında arbede çıkar ve Mustafa katil olur. O sırada hasta karısı da vefat eder. Küçük kızlarını çok zengin bir aile evlatlık alır. Mustafa ise hapiste türlü zorluklarla baş etmeye çalışırken, ona Yılmaz abi yardım elini uzatır.

Dizinin 12 Eylül döneminde yaşanan olayları konu alması, 'Yılmaz' karakterinin Yılmaz Güney olduğu iddiasını güçlendi.

TANER CİNDORUK KİMDİR?

13 Mayıs 1981 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Taner Cindoruk, Adana Anadolu Lisesi'den mezun olduktan sonra ilk oyunculuk deneyimini Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide yaşadı.

2011 yılında Devrimden Sonra adlı dizide rol alan Taner Cindoruk, sonrasında ise Firar adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Başarılı oyuncu Taner Cindoruk, 2012 senesinde ise Seninki Kaç Para adlı dizide Tako rolüne hayat verdi.

TANER CİNDORUK, CANER CİNDORUK'UN KARDEŞİ Mİ?



Dilek Taşı dizisinde Mustafa karakterine hayat veren Taner Cindoruk, oyuncu Caner Cindoruk'un kardeşidir.