Diriliş Ertuğrul 124.yeni bölüm fragmanı Diriliş Ertuğrul son 123.bölüm izle TRT1’de! Ekranların fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul son bölüm izleyicisiyle buluşuyor. Her yeni bölümüyle kendine hayran bırakan Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul son bölümde neler oldu? Dragos bambaşka bir kimliğe bürünmüştür. Sırtında kamburla kilisede papaz efendiye yardım eden bir zavallı rolü oynar. Hatta yolda Bamsı ile karşılaşır ve onu da kandırmayı başarır. Dragos adamlarının yanına kadar gider. Sırtındaki kamburu atar. Bamsı'dan öğrendiklerinin doğru olup olmadığını sorar. Adamların hepsinin öldüğünü ve Teokles'in Ertuğrul'un obasından olduğunu öğrenir. Teokles, Dragan için büyük tehlikedir. Gerçek kimliğini de biliyordur. Ancak Dragos'un Teokles'in Ertuğrul'a bir şey anlatmayacağından emindir. Diriliş Ertuğrul 123.bölümde ise Ertuğrul ve alpları, eli kesilen Moğol komutanının ağabeyi tarafından tuzağa düşürülmüş ve Ertuğrul, Aksakallılar tarafından kurtarılmıştı. Aksakallıların arasına katılan ve orada bir post sahibi olan Ertuğrul’a, kutlu bir vazife verilecektir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 123.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Osman, Teokles ve kızlarını kurtarmak için vuruşmaya girmiş, vuruşurken İlbilge Hatun tarafından kurtarılarak yaralı bir halde obaya getirilmişti. Ertuğrul yaptırdığı tahkikatlardan sonra bu hadisenin arkasında Dragos isminde birinin olduğunu öğrenmiş ve onun derhal bulunmasını emretmişti. Ertuğrul, obaya gelen Moğol devriye birliğinden Hülagü Han’ın vergileri iki katına çıkardığını öğrenmiş, bu sırada küstahlık yapan komutanın elini kesmiş ve bütün meseleleri çözmek üzere Konya’ya doğru yola çıkmıştı…

Ertuğrul ve alpları, eli kesilen Moğol komutanının ağabeyi tarafından tuzağa düşürülmüş ve Ertuğrul, Aksakallılar tarafından kurtarılmıştı. Aksakallıların arasına katılan ve orada bir post sahibi olan Ertuğrul’a, kutlu bir vazife verilecektir. Ertuğrul, Türk devleti ve varlığı için hangi mühim vazifeyi üstlenecektir? Bu vazife uğrunda neler yapacak? Ve Bu yolda hangi zorluklarla karşılaşacaktır?

Kendini Çobanoğullarından olarak tanıtan ve obada herkes tarafından sevilip sayılan İlbilge’nin aslında vergi toplamakla ve Söğüt’te yurt tutmakla vazifelendirilen Umuroğulları Beyi Umur Bey’in kızı olduğu öğrenilmişti. İlbilge, babası Umur Bey ve alplarıyla obaya gelmiş, Umur Bey ise Ertuğrul’un otağına girmek istemiş fakat Gündüz tarafından boğazına hançer dayanmıştı. İlbilge bu durum karşısında nasıl bir karşılık verecek? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim nereye varacak? Gündüz, boğazına hançer dayadığı Umur Bey’e ne yapacak?

Diğer yandan Söğüt’te kendini zangoç kimliğiyle gizleyen fakat bir Hristiyan örgütünün lideri olan Dragos ise Ertuğrul’a karşı gizli faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Adamı olan Teo’yu Ertuğrul’un obasına gönderip Teokles’i öldürmekle vazifelendirmiştir. Teo bu görevi yerine getirebilecek midir? Gizlice görevlendirdiği adamlar sayesinde Gündüz’ü tefecilik tuzağına düşürüp Ertuğrul’un ailesi içinde sarsıntıya yol açan Dragos, şimdi hangi tuzağını devreye sokacaktır?

TRT1 YAYIN AKIŞI BUGÜN 14 KASIM 2018

08:15 1'de Bugün

08:25 Böyle Bitmesin

10:30 Misafirim Var

12:30 Pelin Çift İle İyi Fikir

14:45 1'de Bugün

14:55 Kalk Gidelim

17:30 İmparatoriçe Ki

19:00 Ana Haber

20:00 Diriliş Ertuğrul

23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Leyla ile Mecnun

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

İlbilge Hatun atının üstünde yaralanmış Osman ile geliyor. Hayme Ana ve Ertuğrul Bey ‘Osmanım' diye koşarak yanlarına gidiyor. Osman kanlar içinde Ertuğrul kimin yaptığını soruyor. İlbilge Hatun kimin yaptığını bilmediğini ama saldırıdan kurtardıklarını söylüyor. Bamsı Beyrek ile Turgut Alp'in kafasında İlbilge ile ilgili soru işaretleri vardır. Nereden çıktığını melek mi yoksa şeytan mı olduğunu merak ederler.

OSMAN'IN BÜYÜK KAHRAMANLIĞI

Turgut Alp saldırıda yaralı kurtulanları sorguya çekiyor. Bir adam (Teokles) ve iki kızı elleri kolları bağlı bir yere götürülüyor. Kızlardan büyük olanı neden kaçırıldıklarını sorunca Dragos'un adı geçiyor. Osman onların tutsak edildiğini fark edince okuyla onları kurtarıyor. Teokles Turgut Alp'e yaşananları anlatırken Dragos'tan söz etmiyor. Osman esirleri kurtarıyor ama karşı taraf çok kalabalık olduğu için yakalanıyorlar. Kurtarılan ailenin büyük kızı Turgut'a Dragos'un adını veriyor.

İLBİLGE OSMAN'IN HAYATINI KURTARIYOR

İlbilge, Osman'ı görmek için Ertuğrul'un yanına geliyor ve geçmiş olsun diyor. Ertuğrul İlbilge'yi sorguya çekiyor. Osman tam kılıç altında can verecekken İlbilge ve Alp'ler yetişip hepsini kurtarıyor. Ancak Osman kafasına aldığı ağır yaradan dolayı baygın kalıyor. Ama öncesinde İlbilge'ye Ertuğrul Bey'in oğlu olduğunu anlatıyor. Ertuğrul Bey, Bamsı'yı Osman'ın yaralandığı yere gönderiyor. Leşlere tek tek bakmasını istiyor. Ancak Dragos'un adamları önden gelip, Teokles'in kayıların elinde olduğunu anlıyor.

VE SAHNE DRAGOS'UN

Dragos bambaşka bir kimliğe bürünmüştür. Sırtında kamburla kilisede papaz efendiye yardım eden bir zavallı rolü oynar. Hatta yolda Bamsı ile karşılaşır ve onu da kandırmayı başarır. Dragos adamlarının yanına kadar gider. Sırtındaki kamburu atar. Bamsı'dan öğrendiklerinin doğru olup olmadığını sorar. Adamların hepsinin öldüğünü ve Teokles'in Ertuğrul'un obasından olduğunu öğrenir. Teokles, Dragan için büyük tehlikedir. Gerçek kimliğini de biliyordur. Ancak Dragos'un Teokles'in Ertuğrul'a bir şey anlatmayacağından emindir.

OSMAN İYİLEŞİYOR

Osman gözlerini açıyor. İlbilge'nin yetiştiğini söyler. Ertuğrul İlbilge ve Alplerini konuk eder. Ertuğrul, Osman'a bir daha böyle bir manzara ile karşılaşırsa kendini emniyete alıp obaya haber etmesini söyler.

BAMSI CESETLERİ BULAMIYOR

Bamsı vuruşmanın olduğu yere gidiyor ancak cesetler ortada yok. Yerde kan izleri var. Bamsı cesetlerin sürüklenip götürüldüğünü fark eder. Bu sırada Ertuğrul da Turgut'tan Dragos'un adınu duyar. Bu ismi ilk kez duyduğunu söyler. Ayrıca aileye göz kulak olmalarını , onlarda değerli bir şey olduğunu söyler.

DRAGOS ERTUĞRUL BEY'İN YANI BAŞINDA

Zangoç rolünde Dragos Ertuğrul ile karşılaşır. Dragos, Ertuğrul'a minnetlerini sunar. Ertuğrul yüzüne bakmasını ister. Dragos efendilerini yüzüne bakamayacağını söyler. Ertuğrul ise kimsenin kimsenin efendisi olmadığını söyler. Dragos, Osman'ın durumunu sorar. Ertuğrul ondan şüphelenmez. O sırada Mikis gelir ve tefecilerin kimler olduğunu öğrendiğini söyler. Ertuğrul tefecilerin dersini verir. İlbilge de o sırada çarşıdadır. Ertuğrul Bey'in adaleti ile de bu şekilde tanışır.

GÜNDÜZ ERTUĞRUL BEY'İ REZİL ETTİ

Tefecilerden biri Ertuğrul'u tehdit eder. Dragos'un adamı her şeyin istedikleri gibi gittiğini söyler. Tefeci Gündüz Alp'in adını verir. Çarşıda herkes duyar ve şaşkınlıkla karşılar. Ertuğrul Gündüz ile göz göze gelir. Yıkılmıştır ancak ayakta durur.

Ertuğrul, Gündüz'ü sorguya çeker. Daha fazla altın kazanmak istediğini söyleyen Gündüz tefecilikten haberi olmadığını söyler. Ertuğrul, Gündüz'e ‘kazancının helal mi haram mı olduğunu bilmeden nasıl alırsın. Sakın bana baba deme' der. Gündüz Ertuğrul'un sözlerinin yanı sıra bir de tokat yer. Ertuğrul tefeciden herkesin aldığı borcu üstlenir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU NEDİR?

Dizinin yapımcılığını Tekden Film üstlenmiştir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu hazırlayan önemli göç, sefer ve savaşların kahramanı olan ve Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey’in babası olan Ertuğrul Gazi’nin yaşamı ve kahramanlıkları, dizinin ana konusunu oluşturuyor.

Ertuğrul Bey ve Alp'lerinin Tapınak Şövalyeleri, Moğol kavmine ve zalim Türkmen beylerine karşı olan mücadelelerini ve adım adım Osmanlı Beyliği'ni kurma süreci dizinin ana hatları olarak ortaya çıkıyor.

NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Riva ve Beykoz'a kurulan platolarda yapılıyor. Dizi, dönemin havasını yansıtan ve büyük bütçelerle kurulan platolarda çekilmektedir.

Diriliş Ertuğrul kadrosunda yeni oyuncular ve rolleri

İlker aksum (Yunan Komutan)

Dizide Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı "Mehmetçik Kûtül Amare" adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise "Diriliş Ertuğrul"da seyirci karşısına çıkacak.

1971 yılında dünyaya gelen İlker Aksum’un annesi Nurten Aksum’dur, İlkay ve Alpay isminde ikiz kardeşleri bulunmaktadır. Babası ise Mehmet Bülent Aksum Subay Pilot’tur.

Etimesgut Şeker İlkokulu, Mehmetçik Lisesi mezunudur. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarını ise 1993 senesinde bitirmiştir. Isparta doğumlu oyuncu İlker Aksum bugüne kadar bir çok sinema ve dizide rol almıştır.

Kimya Gökçe Aytaç(Evdokya)

Erkenci Kuş'ta Can Divit’in (Can Yaman) sevgilisi Polen’i oynayan Kimya Gökçe Aytaç'ın da artık Diriliş Ertuğrul'da rol alacağı öğrenilmişti. Güzel oyuncunun sevilen dizinin yeni sezonunda Evdokya karakterine hayat vereceği bildirilmişti.

1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tiyatro kökenli oyuncu ilk oyunculuk deneyimini, Medcezir dizisi ile gerçekleştirmiştir. Güzel oyuncunun boyu; 1.75, kilosu ise 55’tir.

Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca İstikbal, Papia, Balparmak, Esenora reklamlarında oynamıştır. Rol aldığı sinema filmleri ise Koca Bulma Sanatı, Suda Balık ve Vezir Parmağı’dır.

Güzel oyuncu 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile evlenmiştir. Ancak evliliği şiddetli geçimsizlik nedeni ile 2013 yılında son bulmuştur.

Ünal Silver (Umut Bey)

Diriliş Ertuğrul beşinci sezon oyuncu kadrosuna dahil olan Ünal Silver, Umut Bey'i karakterini oynayacaktır.

1948 doğumlu usta oyuncu Ünal Silver İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Alles getürk Her Şey Sahte isimli sinema filmi ile beyaz perdeye adım atmıştır.

Daha sonra Üçe Karşı Truva, Hokkabaz, Mavi Kuş, Yalancı Yarim, Sessiz Fırtına, Gölge, Bir Bulut Olsam, Deli Saraylı, Gönülçelen, Beni Unutma, Dedemin İnsanları, No:309, Kuzey Güney, Zenne ve Benim İçin Üzülme isimli sinema ve dizilerde rol almıştır.

1948 senesinde doğan usta oyuncu Ünal Silver İstanbul’da dünyaya gelmiştir. En son 2017 yılında Söz isimli dizide rol alan Ünal Silver evlidir ve bu evliliğinden bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş isminde Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan pedagog bir kızı vardır.

Kariyer boyunca bir çok projede yer alan usta oyuncu özellikle Üçe Karşı Truva, Hokkabaz, Mavi Kuş, Yalancı Yarim, Sessiz Fırtına, Gölge, Bir Bulut Olsam, Deli Saraylı, Gönülçelen, Beni Unutma, Dedemin İnsanları, No:309, Kuzey Güney, Zenne ve Benim İçin Üzülme isimli sinema ve dizilerle ön plana çıkmıştır.