Diriliş Ertuğrul 126.yeni bölüm fragmanı Diriliş Ertuğrul son 125.bölüm izle TRT1’de! Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul son bölümde neler oluyor? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul izleyicisini ekran başına kilitliyor. Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölümden 2 yeni fragman seyirci karşısına çıktı. Gündüzalp’in hayatı tehlikede. Dragos bir kez daha ortalığı karıştırmayı başarıyor. Ertuğrul, İlbilge’ye ‘katil olarak mimlediğin oğlumun hayatı tehlikededir’ diyor. Sonra Dragos Zangoç kılığında İlbilge’ye yanlış bilgi vererek onun Ertuğrul’a savaş açmasını sağlıyor. Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm 2. fragmanında ise; Ertuğrul oğlunun canını korumak istiyor. Gündüz babası ve kendisinin adını temizlemek istiyor. Dragos ‘kan ve ölüm dolu günler başlıyor' diyor. İlbilge'nin Gündüz'ü öldürmesi için iğrenç bir tuzak kuruyor. Ertuğrul zangoç kılığındaki Dragos'a ‘ “İlahi adalet, tüm zalimlerin, tuzak kuranların hakkından gelecektir!” diyor. Son bölümde ise Umur Bey Ertuğrul çıkarken içeri giriyor ve ‘Sen huzuru emniyeti kendin için mi sağlarsın' diyor. Ertuğrul onun Alplerine bir şey yapmadıklarını söylüyor ve katili bulacağını da sözlerine ekliyor. Umur Bey, Ertuğrul'u tehdit ederek onları mezara götüreceğini söylüyor. Ertuğrul da ‘kötü söz gelir kendi sahibinin başını keser' diyor. Ayrıca işlerini yapmalarını ve ayak altında durmamalarını söylüyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İlbilge Hatun’un Ertuğrul’u yanlışlıkla da olsa hançerlemesinin ardından Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı. Ertuğrul, İlbilge’nin gerçek yüzünü öğrenmiş ve onunla hesaplaşmıştı. Diğer yandan Osman ile Savcı, Ertuğrul’un yetişmesiyle Dragos’un adamlarının elinden kurtulmuştu. Turgut ve Mergen, Ertuğrul’un emriyle gizli sandığın anahtarını ele geçirebilmek için Moğol komutanlarının içine sızmış, ancak sonradan ifşa olmuşlardı. Osman ve Savcı’yı bulmak için zindandan kaçan Gündüz ise, vuruşma yerine geldiğinde Dragos’un eline düşmüştü. Dragos, Gündüz’ün hançeriyle Umur Bey’i öldürmüş ve bu suçu Gündüz’ün üzerine yıkmayı başarmıştı...

Umur Bey’in Gündüz tarafından öldürüldüğünü düşünen İlbilge, bu büyük acısından sonra ne yapacak? Kayılar ile Umuroğulları arasındaki husumet, daha da derinleşecek mi? Ertuğrul, tüm bu olayların arkasında olduğunu düşündüğü Dragos’u bulabilecek mi? Dragos’un yeni tuzağı ne olacak? Gündüz, kendisini temize çıkarabilecek mi? Turgut ve Mergen, Moğolların elinden kurtulup gizli sandığın anahtarına ulaşmayı başarabilecek mi?

Ertuğrul, üzerine oynanan oyunları bertaraf edip Söğüt’ün huzur ve emniyetini tesis edebilecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

İlbilge, Gündüz'ün tokadından sonra hançerini çekti. Ama sapladığı kişi Ertuğrul oldu. Alpler de bıçaklarını çekti ama Ertuğrul hepsini durdurdu. Dragos bu anları keyifle izledi. Ertuğrul, Gündüz'e ‘bir daha bir hatuna el kaldırmayacağını görmeyeceğim' dedi. Gündüz, İlbilge'nin onlara ihanet ettiğini babasına söyledi. Ertuğrul şaşkınlık içinde her şeyi öğrenmek istediğini söyledi.

ERTUĞRUL İLBİLGE'Yİ SORGUYA ÇEKİYOR

Ertuğrul, İlbilge'den bir açıklama istiyor. Bu sırada bir yandan da yarasını dağlıyor. İlbilge dehşete kapılmış gibi Ertuğrul'u izleyip, oraya gelip vazifelerinden haberdar ettiğini söylüyor. Ayrıca Gündüzalp'in yaptıklarını da anlatıyor. Babasının boğazına bıçak dayadığını da söylüyor. Gündüzalp de geri kalmıyor ve babasına haddini bildirdiğini söylüyor. Ertuğrul, Gündüz için söylenenin tüm Alpleri katil olarak suçlamak olduğunu söylüyor. Ama İlbilge lafını esirgemiyor, gerçeklerin ortaya çıkacağını söylüyor. Umur Bey'in olanları duyunca onu zapt edemeyeceğini söylüyor. Ertuğrul iftira attığını anlatmaya çalışıyor.

GÜNDÜZALP ZİNDANA ATILIYOR

İlbilge, Ataç Bey'in ardından Gündüzalp'in geldiğini anlatınca Ertuğrul oğluna ‘neredeydin' diye soruyor. Ama Gündüzalp bir şey söyleyemiyor. Alplerden Çağrı atla yarış yaptıklarını birlikte olduklarını söylüyor. Ertuğrul, Gündüzalp ile Çağrı'yı zindana attırıyor.

Ertuğrul Bamsı'dan Savcı ile Osman'ın başının belada olduğunu öğreniyor. Gündüzalp de babası ile gitmek istiyor ama Ertuğrul Bey izin vermiyor. Gündüzalp İlbilge'yi tehdit ederek oradan uzaklaşıyor. Savcı il Osman'ın başı cidden belada. Yüzü kapalı bir adama yakalanıyorlar. Ama Osman bileğine sakladığı hançerle adamı etkisiz hale getiriyor. Savcı çok ağır yaralanıyor. Ağzından kanlar boşalıyor ve hiçbir tepki vermiyor.

UMUR İLE ERTUĞRUL'UN RESTLEŞMESİ

Umur Bey Ertuğrul çıkarken içeri giriyor ve ‘Sen huzuru emniyeti kendin için mi sağlarsın' diyor. Ertuğrul onun Alplerine bir şey yapmadıklarını söylüyor ve katili bulacağını da sözlerine ekliyor. Umur Bey, Ertuğrul'u tehdit ederek onları mezara götüreceğini söylüyor. Ertuğrul da ‘kötü söz gelir kendi sahibinin başını keser' diyor. Ayrıca işlerini yapmalarını ve ayak altında durmamalarını söylüyor.

İLBİLGE GÜNDÜZALP'İN PEŞİNDE

Gündüzalp zindandan kaçıyor. Onun için başını belaya sokmak kardeşlerinden daha mühim değildir. İlbilge nöbetçileri alıkoyup çağrını boğazına bıçak dayıyor. Çağrı Gündüzalp'in kendisinin çıktığını ve yerini söyleyeceğini söylüyor. İlbilge Çağrı'yı soruya çekiyor. İlbilge, Gündüzalp'in kardeşlerinin yanına gittiğini öğreniyor ve telaşla oradan gidiyor.

ERTUĞRUL OSMAN'I KURTARIYOR

Ertuğrul, Osman'ı bulmak için yola koyuluyor. Yolda Umuroğullarının öldürülmüş Alplerine rastlıyor. Buldukları ayak izlerinin peşinden gidip Alplerin cenazelerini de orada bırakmıyorlar. Osman, Savcı'yı sürükleyerek oradan götürmeye çalışıyor. Ertuğrul Osman'ın ayak izlerini buluyor. Peşlerinden gidiyorlar. Osman ile Savcı tam yakalanıyorlarken babası Ertuğrul ve Alpler yetişiyor. Gündüzalp de tam o anda yetişiyor. Ve Dragos da peşinde. Onu arkasından vurarak bayıltıyor. Sonra da sürükleyerek atına bindirip oradan götürüyor. Osman ile Savcı kurtuluyor ama Savcı'nın durumu kötü. Osman ava gittiğini ve Savcı'nın da onun peşinden geldiğini söylüyor. Ertuğrul Osman'a kızıyor. O sırada Savcı gözlerini açıyor.

Ertuğrul, Bamsı ile gidip Gündüz'ün tuzağa düştüğünü anlatmaya hazırlanıyorlar. Ancak Umur Bey'in yanına gittiklerinde Gündüz'ün kaçtığını öğreniyorlar.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI KİMDİR?

İLKER AKSUM (DRAGOS)

İlker Aksum 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi'nden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.

1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsür oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak buldu.

İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.

Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.

İlker Aksum, “Yabancı Damat” dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından “Kara Yılan” dizisinde Antep’i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı. İlker Aksum son olarak Mehmetçik dizisinde Cox karakterini canlandırmıştır.

HANDE SORAL (İLBİLGE HATUN)

2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.

Yönetmen Parlak, Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi.

Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evlidir.

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ (EVDOKYA)

Farklı projelerde yer alan Kimya Gökçe Aytaç, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Craft Oyunculuk atölyesinde temel oyunculuk, dialog anlatım ve iletişim, profesyonel oyunculuk eğitimleri aldı. Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet ve Ufak Tefek Cinayetler dizileriyle izleyici karşısına çıktı. Güzel oyuncu 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile nikah masasına oturdu ancak bu evlilik kısa sürdü.

ARMAĞAN OĞUZ (ATAÇ)

Armağan Oğuz 11 Şubat 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçüklüğünü İstanbul'da geçiren ünlü oyuncu İstanbul Erkek Lisesinde okudu. Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Best Model Of Türkiye birincilik ödülünü aldı. Yine 2008 yılında Best Model Of The Word ikincilik ödülünü kazandı. Bu başarılarının ardından Newyork’a yerleşen yakışıklı oyuncu Armağan Oğuz, New York Film Academyde oyunculuk eğitimi aldı. American Hollwood Film Akademisi mezunudur. Hem modellik kariyerini hem de oyunculuk kariyerini birlikte yürütmeyi başaran usta oyuncu, Almanca ve İngilizce de bilmektedir.

ÜNAL SİLVER (UMUR BEY)

Diriliş Ertuğrul’da Umur Bey karakterine hayat verecek olan Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü, Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney Dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı.

Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında Köln'de yaşayan pedagog bir kızı vardır.

ENİS YILDIZ

1972 yılında dünyaya gelen Enis Yıldız Almanya doğumludur.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Enis Yıldız bugüne kadar Beşinci Boyut, Köprü, Kollama, Acı Aşk, Mor Menekşeler, Medcezir, Merhamet, Nerde O Yeminler, Poyraz Karayel, Eve Dönüş, Cesur Yürek ve Payitaht Abdülhamit gibi projelerde rol almıştır.

ESER KARABİL

1980 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen Eser Karabil İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu oyuncu, ayrıca Ege Üniversitesi Eütt (Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu)’nda yer almıştır.

Bir dönem ekranlarda büyük beğeni ile izlenen Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.Daha sonra, Kırmızı ışık, Firar, Karagül, Kaybedenler, Kardeş Payı, Galip Derviş, Ne Gelen Var Ne Giden, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Fazilet Hanım ve Kızları gibi projelerde rol almıştır.

KAYRA ŞENOCAK (AKTEMUR)

Kayra Şenocak, 25 Haziran 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Çeşitli dizilerde rol aldı. En bilindik rolleri arasında 1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan'ın baş rolünde oynadığı Aynalı Tahir isimli dizide oynadığı "Bilal" karakteri, 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" karakterleri ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakteridir. Bu rollerinin dışında birçok projede daha görev almıştır.

Kayra Şenocak, oyunculuğunun yanında, bir dönem Show TV'de yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sunmuştur. Samanyolu TV'de "Kapıda Birimi Var" isimli yarışmayı sunmuştur.

Ayrıca son dönem Keremcem'in "Küstüm Hayata" isimli şarkısının klibinde oynamıştır. Kayra Şenocak, Ayıp Ettik isimli tiyatro oyunuyla da sevenlerinin karşına çıkmıştır.

2014 senesinde "Arka Sokaklar" dizisinde "Asfa" karakterini canlandıran oyuncu, 2013 yılından beri kendi kurduğu tiyatrosunda, yine kendi yazıp yönettiği "Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden" adli oyunda yer almaktadır.

2015 senesiyle birlikte TRT 1 ekranlarında yer alan Filinta adli televizyon ekranının ilk Osmanlı polisiye dizisinde "Hasan" karakterini canlandırdı.

2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine "Topal Recep Paşa" karakteriyle konuk oyuncu olmuştur.