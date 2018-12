Diriliş Ertuğrul 127.yeni bölüm fragmanı Diriliş Ertuğrul son 126.bölüm izle TRT1’de! Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul son bölümde neler oldu? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi olma özelliği gösteriyor. Son bölümde İlbilge'nin Alpleri hanı basıyor. Büyük olay çıkıyor ve Dragos olanları büyük bir zevkle izliyor. Ertuğrul Bey de orada. Ertuğrul handaki lambaya atlıyor sonra da kavganın ortasına iniyor. Kılıcı ile bir bir saldıranları yer indiriyor. Ve kılıcını birinin boğazına dayayarak saldırıyı durdurmaya çalışıyor. Bamsı'nıın gelişi ile İlbilge'nin adamları yakalanıyor. Ama Ertuğrul Alplerini geri çektiriyor. ‘Acınız acımdır, intikamınız intikamımdır. Katili bulana kadar sabredeceksiniz' diyor. Biri Gündüz'ü suçlayınca Ertuğrul o adamın boğazına yapışıyor. Evladı bile olsa canını alırım diyor. Ayrıca bu sebeple bir Kayı Alp'ine saldıran olursa cezasının ölüm olacağını da belirtiyor. Diriliş Ertuğrul 126.bölümde Ertuğrullar, Kara Bela’nın tuzağından kurtulabilecek mi? Gündüz’ün akıbeti ne olacak? Onu İlbilge’nin ellerinde nasıl bir son bekliyor? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim tırmanacak mı? Ertuğrul ve İlbilge, Umur Bey’in gerçek katiline ulaşabilecek mi? İşte dizi hakkındaki en son gelişmeler ve son dakika haberler star.com.tr’de…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 126.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlbilge Hatun, handa babası Umur Bey’in öldürülmesinin ardından Ertuğrul’dan bunun hesabını sormuştu. Umuroğlu alpları ise, Ertuğrul’dan bunun cezasını kesmeye yeltendiklerinde, Ertuğrul onlara haddini bildirmişti. Gündüz, bu cinayetin üzerine kaldığını öğrenmiş ve üzerindeki kara lekeyi temizlemek için kaçmıştı. Dragos ise adamlarıyla birlikte zaferinin tadını çıkarmıştı. İlbilge, Ertuğrul ile konuşmasının ardından onun sözüne güvenmişti. Ancak Dragos’un yaptığı planla İlbilge, Ertuğrul’a olan güvenini kaybederek Gündüz’ün peşine düşerken, Ertuğrul da Kara Bela’nın tuzağına düşmüştü…

Ertuğrullar, Kara Bela’nın tuzağından kurtulabilecek mi? Gündüz’ün akıbeti ne olacak? Onu İlbilge’nin ellerinde nasıl bir son bekliyor? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim tırmanacak mı? Ertuğrul ve İlbilge, Umur Bey’in gerçek katiline ulaşabilecek mi? Dragos’un yeni tuzakları ve buna karşın Ertuğrul’un hamleleri ne olacak? Evdokya’nın Tekfur Yannis’e götürdüğü kolyedeki sır ne? Ertuğrul, kim olduğunu bilmediği gizli düşman Dragos’tan ailesini ve obasını muhafaza edebilecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

İlbilge babasının ölümü ile intikam yemini ediyor. Ertuğrul ile babasının ölü bedeninin yanındayken yerdeki kanlı hançer dikkatini çekiyor. Bu hançer Gündüz'ün hançeri. İlbilge ‘o öldürdü babamı' diyerek Ertuğrul'a saldırıyor. Ertuğrul Bey, İlbilge'ye ‘eğer katil oğlumsa onun kellesini kendi ellerimle veririm sana hatun' diyor. İlbilge ise tüm kayıları hedef alarak Söğüt'e kan kustaracaklarını söylüyor. Ertuğrul Söğüt'te olağanüstü hal ilan ediliyor. Gündüz'ün de bulunmasını emrediyor.

ERTUĞRUL: EVLADIM DAHİ OLSA CANINI ALIRIM

İlbilge'nin Alpleri hanı basıyor. Büyük olay çıkıyor ve Dragos olanları büyük bir zevkle izliyor. Ertuğrul Bey de orada. Ertuğrul handaki lambaya atlıyor sonra da kavganın ortasına iniyor. Kılıcı ile bir bir saldıranları yer indiriyor. Ve kılıcını birinin boğazına dayayarak saldırıyı durdurmaya çalışıyor. Bamsı'nıın gelişi ile İlbilge'nin adamları yakalanıyor. Ama Ertuğrul Alplerini geri çektiriyor. ‘Acınız acımdır, intikamınız intikamımdır. Katili bulana kadar sabredeceksiniz' diyor. Biri Gündüz'ü suçlayınca Ertuğrul o adamın boğazına yapışıyor. Evladı bile olsa canını alırım diyor. Ayrıca bu sebeple bir Kayı Alp'ine saldıran olursa cezasının ölüm olacağını da belirtiyor.

GÜNDÜZ ADINI TEMİZE ÇIKARMAK İSTİYOR

Gündüz babasını sevdiğini öğrendiği için tedirgin. Lakin başına geleceklerden habersiz. Çağrı ile konuşup kaçacağını söylüyor. Çağrı dönmesini istese de Gündüz yolundan dönecek gibi değil. Hem kendi adını hem de babasının adını temize çıkarmak istiyor.

İLBİLGE: VAKİT CENK VAKTİDİR

İlbilge ağabeyine haber yollayarak. Vaktin Cenk vakti olduğunu söylüyor. Göçte olan halkının da durmasını istiyor. Ağabeyine yolladığı haberde Gündüz'ün katil olduğunu söylüyor. Dragos, İlbilge'nin yanına sokulup onu doldurmaya başlıyor. Ağlayarak bilgi almaya çalışıyor.

ERTUĞRUL OĞLUNUN KATİL OLMADIĞINA EMİN

Ertuğrul oğlunun katil olmadığını biliyor. Gündüz'ü bulmanın bugünkü sorunu çözeceğini söylüyor. Hançeri içeri kim soktuysa onun başlarına ileride de dert açacağını anlatıyor ve ‘Hançeri içeri sokan eli bulmalıyız' diyor. Ertuğrul, Dragos'tan şüphelendiğini söylüyor. Ertuğrul İlbilge'nin Alpleri ile gerilimin yükselmesinin Dragos'a yarayacağını söylüyor.

DRAGOS İŞ BAŞINDA

Dragos adamlarına yaşananları eğlenerek anlatıyor. Türklerin birbirlerini yok edeceğini söylüyor. Ayrıca Gündüz'ü de İlbilge'nin önüne atacağını da anlatıyor. İlbilge'nin Gündüz'ü öldürmesiyle Sögüt'te kıyamet kopacağını söylüyor. Ayrıca adamlarından Söğüt'e pazarına giderek ortalığı karıştırmalarını istiyor.

ERTUĞRUL TAHKİKATA BAŞLIYOR

Ertuğrul ile İlbilge bir kez daha karşı karşıya geliyor. İlbilge herkesin içinde Ertuğrul'a itimadı olmadığını söylüyor. Ertuğrul tahkikat yapmak istiyor ama ona izin vermiyorlar. İlbilge sadece katilin Gündüz olduğunu düşünmüyor Ertuğrul'un da işin içinde olduğunu söylüyor. Ertuğrul ise handaki herkesin gözünde şüpheli olduğunu ve tahkikatı nasıl yapacağını anlatıyor. İlbilge Alplerini çekiyor. Ertuğrul İlbilge ile cinayetin işlendiği odada araştırmalara başlıyor. Umur Bey'in üzerinde hançerinin izlerinin olduğu ortaya çıkıyor. Ama başkalarının da orada olduğu açığa çıkıyor. Onlar Gündüz'ün hançeri ile öldürülmemiş. Ertuğrul olay gününü tüm ipuçları ile anlatıyor.

‘OĞLUM APTAL DEĞİL’

Ertuğrul oğlunu katil olarak yetiştirmediğini söylüyor. Ayrıca üzerinde hiçbir baskı yokken oğlunun hançerini orada unutacak kadar aptal olmadığını söylüyor. Suçun Gündüz'ün üzerine atılmak için hançeri yere atıldığını da sözlerine ekliyor. İlbilge'nin kafası karışsa da öfkeyle ‘ya oğlunun kellesini alırsın ya da biz alırız' diyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Ertuğrul Bey’in öncülüğündeki Kayılar, yeni yurtları Söğüt’e yerleşeli on yıl olmuş; geçen bu on yıllık sürede Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı’nda Moğollar’a yenilmiş ve devlet Moğol tahakkümü altına girmiştir. Fakat Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt’ü ihya etmiş, buradaki müslim ve gayrimüslim ahalinin güvenini kazanmıştır. Diğer taraftan oğullarını da bizzat kendisi büyütüp yetiştirmiştir.

Ertuğrul’un Söğüt’teki gücü, Moğolları rahatsız eder. Moğollar, tahakküm altına aldıkları Selçuklu vezirleri aracılığıyla Ertuğrul’un gücünü kırmak için harekete geçer. Bu zamana kadar Söğüt’te vergileri toplayan Ertuğrul iken, bundan sonra vergileri toplamakla başka bir oba vazifelendirilir. Ayrıca bu obaya Söğüt’te yurt verilir. Bu obanın beyi, kızını casusluk faaliyetleri için önden Söğüt’e gönderir ve kızın yolu Osman vasıtasıyla Ertuğrul ile kesişir. Bundan sonra Ertuğrul ile bu kız ve obası arasında büyük olaylar baş gösterir.

Diğer taraftan geçen yıllar içinde, Söğüt’ün Türkler tarafından ihya edilmesini kabullenemeyen ve Söğüt’ü Ertuğrul’un elinden almak isteyen gizli bir örgüt ortaya çıkar. Bu örgütün lideri, farklı bir kılıkta Ertuğrul Bey’in en yakınlarına kadar sızmayı başarmıştır. Adamlarını da farklı kimliklerle Söğüt’ün her tarafına yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey’in gücünün daha fazla yükselmesini istemeyen bu örgüt, her koldan gizli faaliyetlerle Ertuğrul’a saldırmaya başlar.

Bir tarafta devletin tahakküm altında olması, bir tarafta Moğol baskıları, bir tarafta da bunları fırsat bilen gizli örgütün Söğüt’ü Türklerden almak için harekete geçmesi, Ertuğrul’u büyük bir kıskacın içine sokacaktır. Ertuğrul, tüm bu çetin şartlar altında obasını ve evlatlarını bu tehlikelerden koruyabilecek midir? Bu büyük cenderede Ertuğrul’un en büyük destekçileri kimler olacaktır? Devletin tahakküm altına girmesi ve gücünü kaybetmiş olması, Ertuğrul’u hangi gayeye yönlendirecektir?

Diriliş Ertuğrul yeni bölümleriyle her çarşamba 20:00’de!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON OYUNCULARI

İLKER AKSUM YENİ DÜŞMAN DRAGOS OLDU!

Başarılı oyuncu İlker Aksum, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda kritik rollerden birini canlandıracak. İlker Aksum'un oynadığı Dragos karakteri Türkler'in yeni düşmanı olacak ve içerden bilgi sızdıracak.

HANDE SORAL İLBİLGE ROLÜNDE

Diriliş Ertuğrul'da, 'Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç geçtiğimiz sezon diziden ayrılmıştı. Güzel oyuncu Hande Soral ise yeni sezonda İlbilge rolüyle diziye katıldı.

Hande Soral'ın canlandırdığı İlbilge rolü Ertuğrul Bey arasında aşk yaşanacak. Hande Soral’ın karakterine ilişkin detaylı açıklama TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan gelmişti. Zeydan, Hande Soral’ın rolüyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler."