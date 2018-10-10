Diriliş Ertuğrul yeni oyuncu kadrosunda kimler var Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ne zaman başlayacak

Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var? Diriliş Ertuğrul dizi konusu nedir? Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk fragmanı ne zaman yayınlanacak? soruların yanıtları merak konusu oldu . Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı Diriliş Ertuğrul yeni sezona hazırlanıyor. TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi için geri sayım başladı. Yeni sezon çekimleri devam ederken dizinin hayranları başlangıç tarihi ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Öte yandan Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonunda yepyeni karakterler izleyici ile buluşacak. Son haftalarda yapılan resmi açıklamalar sonrası yeni sezon kadrosu şekillendi. Diriliş Ertuğrul'un yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu. Yeni sezonda oyuncu kadrosunda sürpriz isimler var. Yeni sezona başlayacak olan Diriliş Ertuğrul dizisi yepyeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Reyting rekorları kıran dizinin yeni sezon fragmanının henüz yayınlanmamış olması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Diriliş Ertuğrul 5.sezon 122.bölümüne dair yapımcı ekibin sosyal medya hesabından dizinin başlangıç tarihi için resmi açıklama bekleniyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın bulunduğu Diriliş Ertuğrul bu sezon da birçok farklı yeni karakterler ile yeni bir soluk getireceğe benziyor. İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezona dair tüm gelişmeler ve detaylar..



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Diriliş Ertuğrul'un 5.sezonun ne zaman yayınlanacağına dair bazı detaylar netleşmeye başladı. Dizinin çekimlerine Riva'da bulunan platosunda tüm hızıyla devam edilirken, ne zaman başlayacağı da merak edilen konular arasında. Yapımcı şirketten dizinin başlangıç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklamaya gelmezken dizinin geçen sezon gibi bu sene de Ekim ayında başlaması bekleniyor.



YAPIMCI ŞİRKETTEN KRİTİK AÇIKLAMA!



Dizinin 5.sezon yayın tarihinin yaklaştığı şu sıralar yapımcı şirketten kritik bir açıklama geldi. Diriliş Ertuğrul'un yapımcı şirketi, dizinin yeni sezonda nasıl bir yol izleneceği konusunda sosyal medya hesabından duyuru yayınlandı.







İŞTE DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN ÖNEMLİ TRANSFERLERİ



Diriliş Ertuğrul yeni sezonda da çekimlerine tüm hızıyla devam ederken, diziye dair sürpriz oyuncu transferleri de yapımcı şirket tarafından açıklanıyor. Burak Özçivit'in diziye dahil olup olmayacağı tüm kulislerde konuşulmasına rağmen hala belirsizliğini korumaya devam ediyor. Öte yandan diziye bu sezon katılacak olan yeni karakterlerin bazıları belli oldu.



Yapılan açıklamaya göre güzel ve başarılı oyuncu Hande Soral, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosuna dahil oldu.



Daha önce Dağ 2 ve Börü gibi birçok farklı projelerde adından söz ettiren oyuncu Armağan Oğuz'da Diriliş Ertuğrul ekibine katıldı. Yakışıklı oyuncu dizide "Ataç" karakterini oynayacak.



Son olarak Erkenci Kuş dizisinde polen karakteri ile karşımıza çıkan güzel oyuncu Gökçe Aytaç'ın artık Diriliş Ertuğrul'da rol alacağı öğrenildi. Güzel oyuncunun Evdokya karakterine hayat vereceği öğrenildi.



Metin Günay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Mehmet Bozdağ imzalı projenin kadrosuna son olarak usta oyuncu Ünal Silver de katıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Noyan, Ertuğrul Bey'i elinden kaçırdı. İntikam için tez Alongaya'ya haber verdi. Lakin Alongaya'ya haber gelmeden Osman'ı öldürmeye çalışıyor. Fakat Osman ölmeyecek çünkü yaptıkları hain planlar yerini bulmayacak.

Sultan Gıyaseddin Günalp'i Konya'ya çağırıyor. Sebebi ise Moğol belasına karşı tedbir almak. Fakat Günalp Konya'ya gideceği sırada Eynece ve Karamış tarafından pusuya düşürülecek. Alongaya'nın Günalp'e bakışı her şeyi açıklıyor.

"Gök yeleli atlarımızla, ufukları aşana dek gün doğumundan, gün batımına Allah'ın adaletini yayana dek durmayacağız." diyen Ertuğrul yeni sezon için savaş sinyallerini verdi.

ERTUĞRUL GAZİ'NİN HAYATI

13. Yüzyıl… Dünya yeni kudretini arıyordu. Ve Anadolu, emperyallerin kavgaya tutuştuğu bir diyardı. 1071'de Türklerin girdiği bu topraklara şimdi, Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak istiyordu. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Ertuğrul Gazi, hayallerine giderken aslında dünyaya yeni bir medeniyet armağan etti. Temellerini attığı devlet, dünyanın kaderini değiştirdi.

Osman Bey'in babası

Ertuğrul Gazi, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptur. Babası Süleyman Şah, annesi Hayme Ana'dır. Eşi Halime Hatun'dur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır. Ertuğrul Gazi'nin diğer oğulları Saru Batu Savcı Bey ve Gündüz Bey'dir. Ertuğrul Gazi'nin kardeşleri ise Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar'dır.

IX. asırda Ertuğrul Gazi'nin ataları, yaklaşık 50 bin veya 70 bin hane olmak üzere diğer Oğuz boyları ile beraber Moğol istilasının da etkisiyle Buhara ve Semerkant (Özbekistan) üzerinden Ceyhun nehrini (Amuderya'yı) geçerek Horasan (Türkmenistan) bölgesinin Merv /Mohan şehrine yerleştiler.

İlk konak yeri Karacadağ'dır

Selçuklu Sultanı I.Alâeddin Keykubat, Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayıhanlıları bu savaşlardaki hizmetlerinin karşılığında ödüllendirdi ve Ankara'nın batısındaki Karacadağ'ı kışlak-yaylak olarak verdi. Bu müjdeli haber Kayıhanlılar Kayseri'de bulunurken, Selçuklu başkenti Konya'ya gönderilen Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey tarafından getirildi. Ertuğrul Gazi'nin Anadolu'daki ilk konak yeri Karacadağ'dır. Böylece Ertuğrul Gazi ilk olarak tarih sahnesinde görünmüştür.

Cihad emrini yerine getirmek istedi

Kayıhanlıların şanını yüceltmek ve İslam'ın cihad emrini, cihan mefkûresini yerine getirmek isteyen Ertuğrul Gazi'nin batı uc bölgesinde gaza hareketlerinde bulunmaya başlaması; ileride kurulacak olan devletin siyasi hayatında uc geleneğinin yerleşmesine ve Bizans üzerine daimi gaza hareketlerinin yapılmasına vesile oldu.

Gazi ünvanı verildi

Ertuğrul Gazi'nin siyasi ve askeri dehası, cesareti, yiğitliği, zekâsı ve aksiyonunun bir sonucu olarak, XIII.asrın ortalarında Karacahisar ve Söğüt fethedildi. Selçuklu Sultanı I.Alâeddin Keykubat, bu fetihlerin sonucunda mükâfat olarak Domaniç, Söğüt ve çevresini kendisine yurt/mülk olarak verdi. Yazları Domaniç yaylalarında, kışları Söğüt'te geçiren Ertuğrul Gazi, Selçuklu Devleti'nin kuzey-batı uç sınırlarını en iyi şekilde koruyup, asayişi temin etti. Domaniç-Söğüt ve çevresine hâkim olduktan sonra, Bizans sınır boylarında bulunan diğer uç beyleriyle birlikte cihad ve gaza ile meşgul olmaya devam etti. Ertuğrul Gazi, komşu Bizans tekfurlarına (valilerine) karşı kazandığı parlak başarılarından dolayı "gazi" unvanı aldı.

Ertuğrul Gazi nasıl öldü?

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı.

Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti. Türbesi Söğüt'tedir. Her yıl eylül ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır.