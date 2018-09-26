Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı 26 Eylül TRT 1 yayın akışı Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122.yeni bölüm fragmanı izle

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Yeni sezona Osman Gazi adıyla başlayacağı konusunda iddialar bulunan Diriliş Ertuğrul, izleyiciler tarafından yayın tarihi ile sorgulanmaya devam ediyor. Yeni sezon çalışmalarının devam ettiği yönünde açıklamalar yapılan Diriliş Ertuğrul'da, dizinin "Diriliş Ertuğrul" konseptiyle devam edeceğine dair açıklamalar yapıldı. İşte, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalar;



"Kamuoyu Duyurusu! Diriliş Ertuğrul" dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. "Diriliş Ertuğrul" daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ''Diriliş Ertuğrul'' konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."



Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak Tarih belli oldu mu



Dizinin yakın zamanda ekranlarda olması bekleniyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 21. SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?



Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…



Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?





'BURAK ÖZÇİVİT'İN KADRODA OLMASI BÜYÜK KAZANÇ OLACAK'



Vatan Gazetesi'nden Oya Doğan, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu hakkında TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan ile konuştu. Zeydan, dizinin geleceği ve önümüzdeki sezon ekrana gelecekler hakkında bazı tüyolar verdi;



"Bu sene Diriliş Ertuğrul olarak devam ettireceğiz. Umarım ekim ortasında girebiliriz. Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor. Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler. Diğer konuya gelince; biz Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak. Ancak doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor."

TRT1’in dizisi Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. 2018 Eylül ayında dizinin başlamasını bekleyen takipçiler yayın akışı bilgileri ile hayal kırıklığı yaşadı. İşte TRT1 yayın akışı bilgileri ve Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili son gelişmeler…



TRT1 YAYIN AKIŞI BUGÜN



06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Yalaza

09:00 Böyle Bitmesin

11:00 Misafirim Var

12:45 Pelin Çift İle İyi Fikir

14:45 Leyla ile Mecnun

16:25 Ege'nin Hamsisi

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "Adalet Yolunda"

22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:00 Türk Sineması "Beyaz Balina"

01:50 Böyle Bitmesin

03:30 İyilik Kulübü

04:00 Ege'nin Hamsisi