Diriliş Ertuğrul dizisi 132.yeni bölüm fragmanı izle TRT1 Diriliş Ertuğrul 131.son bölüm izleme linki

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm için heyecan dorukta! Diriliş Ertuğrul dizisi 132.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Diriliş Ertuğrul 131.son bölüm TRT1 izleme linki dizide neler yaşanıyor? Diriliş Ertuğrul 131.yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Diriliş Ertuğrul 131.yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? Dizi oyuncuları kimler? Konusu nedir? Nerede çekiliyor? gibi bir çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Barış Bağcı, Hande Soral, Didem Balçan oynadığı ve Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul geçen hafta yayınlanmamıştı. Geçen hafta yılbaşı arası nedeniyle yayınlanmayan dizinin bu haftaki durumu da belli oldu. Sosyal medyada çok konuşulan dizi bu akşam yayınlanıyor. Diriliş Ertuğrul 131.son bölümünde Ertuğrul, kurduğu oyunda muvaffak olup tüm düşmanlarından intikamını alabilecek mi? Ayrıntılar ve yeni gelişmeler haberimizde.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM BUGÜN YAYINLANACAK MI

Tekden Film tarafından hayata geçirilen “Diriliş Ertuğrul”un 131.bölüm 16 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanacak: Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Barış Bağcı, Hande Soral, Didem Balçan, Ali Ersan Duru ve Öykü Çelik'in başrollerde oynadığı dizinin 131. yeni bölümü ise bu akşam yayınlanacak.

TRT 1 ekranlarına damga vuran dönem dizisi Diriliş Ertuğrul, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitlemeyi başardı. Sevilen dizi, reyting ölçümlerinde total ve AB'de zirveyi kimseye bırakmadı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA AYRILAN İSİMLER HANGİLERİ?



Diriliş Ertuğrul'da geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılan ünlü oyunculardan Serdar Deniz (Tapınakçı Titus) Ünal Silver (Unur Bey) Armağan Oğuz (Ataç)'tan sonra bu hafta yeni isimler diziden ayrıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL’A KADROSUNA DAHİL OLAN OYUNCULAR



Ali Ersan Duru (Beybolat Bey – Albastı)

Öykü Çelik (Sırma)



Emre Üçtepe (Osman Gazi’nin çocukluğu)



Oğuzhan Yarımay (Oğuz Alp)



Oğuzhan Yarımay nisan 1992 de İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve lise eğitimi için İngiltereye gitmiştir. İstanbul Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Oğuzhan Yarımay 2016 yılında Savaşçı dizisi ile sanat hayatına adım atmıştır. Oğuzhan Yarımay Diriliş Ertuğrul dizisinde Oğuz Alp karakterine hayat vermektedir.



Melis Naz Öztaş (Nea)



Şubat 2007 doğumlu olan Melis Naz Öztaş 12 yaşındadır. Melis Naz Öztaş’ın ilk oyunculuk deneyimi Diriliş Ertuğrul dizisi olacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL131.BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 131.BÖLÜM ÖZETİ



Ertuğrul, İlbilge’yi kurtarmak için Uranos’un teklifini kabul ettiğini söylemiş ve istediği altınlarla malzemeleri kaleye getirmişti. Malzeme sandıklarının içinden çıkan Turgut ve Beybolat, İlbilge’yi kurtarmış, bunu öğrenen Uranos da Ertuğrul’un boğazına hançerini dayamıştı. Ertuğrul kaleden çıkmak için ne yapacak?



Ertuğrul, Uranos’a Moğol altınlarını ele geçirme teklifi yapmıştı. Dragos bu konuda ne karar verecek? Uranos’tan ne yapmasını isteyecek?





İlbilge, Ertuğrul sayesinde kaleden kurtarılmıştı. Beybolat, onu Emir Bahaeddin ile evlendirmek istiyordu. İlbilge, Emir Bahaeddin ile evlenecek mi? Ertuğrul ise Beybolat’tan Sırma’yı isteyecek mi?



Hain olduğu düşünülen Mikis ve Tara’nın akıbeti ne olacak? Dragos’un gizli örgütlenmesi çökertilebilecek mi? Ertuğrul, kurduğu oyunda muvaffak olup tüm düşmanlarından intikamını alabilecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 130. BÖLÜM NE OLDU

İlbilge ve Beypolat obalarını kurar. Her ikisi de bir rahat nefes alır. Ağaçlık bir alanda kurdukları oba onlar için korunaklı bir alandır. Ya da onlar öyle olduğunu sanır. Sırma Hatun'un oku ile nasıl hedefe alınabilecekleri mesajı verilir. Sırma Hatun, Beybolat'ın bardağından vurur. Sırma, Beybolat ve İlbilge'nin kardeşidir. 3 kardeş hasret giderir. Sırma obanın kalanının yakında burada olacağını söyler.Dragos Lavis ile konuşup Ertuğrul'un onlara gözdağı vermesinin hoşuna gittiğini söyler.

Lavis, Dragos'un kimliğinin ortaya çıkmasından korkar. Ama Dragos önlemini almıştır. Yeni bir hamle yapacaklarından söz eder. Bu hamlenin daha kanlı olacağını söyler.Komutan Uranos Lefte kalesinin yeni komutanı olduğunu söylüyor. Amacının intikam olduğunu söylüyor. Ertuğrul'a karşı savaş açıyor. Ertuğrul'un son komutanın kellesini almasını rezalet olarak değerlendiriyor. Ayrıca adamlarının da sadakatini sorguluyor. Hatta askerlerinden biri sadakatini göstermek için kendini öldürüyor. Komutan Türklere karşı kanlı bir savaşa gireceklerinden söz ediyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI KİMDİR?



İLKER AKSUM (DRAGOS)



İlker Aksum 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi'nden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.



1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsür oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak buldu.





İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.



Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.



Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.



İlker Aksum, “Yabancı Damat” dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından “Kara Yılan” dizisinde Antep’i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı. İlker Aksum son olarak Mehmetçik dizisinde Cox karakterini canlandırmıştır.



HANDE SORAL (İLBİLGE HATUN)



2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.



2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.



Yönetmen Parlak, Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi.



Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evlidir.



KİMYA GÖKÇE AYTAÇ (EVDOKYA)



Farklı projelerde yer alan Kimya Gökçe Aytaç, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Craft Oyunculuk atölyesinde temel oyunculuk, dialog anlatım ve iletişim, profesyonel oyunculuk eğitimleri aldı. Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet ve Ufak Tefek Cinayetler dizileriyle izleyici karşısına çıktı. Güzel oyuncu 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile nikah masasına oturdu ancak bu evlilik kısa sürdü.



ARMAĞAN OĞUZ (ATAÇ)



Armağan Oğuz 11 Şubat 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçüklüğünü İstanbul'da geçiren ünlü oyuncu İstanbul Erkek Lisesinde okudu. Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Best Model Of Türkiye birincilik ödülünü aldı. Yine 2008 yılında Best Model Of The Word ikincilik ödülünü kazandı. Bu başarılarının ardından Newyork’a yerleşen yakışıklı oyuncu Armağan Oğuz, New York Film Academyde oyunculuk eğitimi aldı. American Hollwood Film Akademisi mezunudur. Hem modellik kariyerini hem de oyunculuk kariyerini birlikte yürütmeyi başaran usta oyuncu, Almanca ve İngilizce de bilmektedir.







ÜNAL SİLVER (UMUR BEY)



Diriliş Ertuğrul’da Umur Bey karakterine hayat verecek olan Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü, Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney Dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı.



Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında Köln'de yaşayan pedagog bir kızı vardır.



ENİS YILDIZ



1972 yılında dünyaya gelen Enis Yıldız Almanya doğumludur.



Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Enis Yıldız bugüne kadar Beşinci Boyut, Köprü, Kollama, Acı Aşk, Mor Menekşeler, Medcezir, Merhamet, Nerde O Yeminler, Poyraz Karayel, Eve Dönüş, Cesur Yürek ve Payitaht Abdülhamit gibi projelerde rol almıştır.



ESER KARABİL



1980 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen Eser Karabil İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu oyuncu, ayrıca Ege Üniversitesi Eütt (Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu)’nda yer almıştır.



Bir dönem ekranlarda büyük beğeni ile izlenen Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.Daha sonra, Kırmızı ışık, Firar, Karagül, Kaybedenler, Kardeş Payı, Galip Derviş, Ne Gelen Var Ne Giden, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Fazilet Hanım ve Kızları gibi projelerde rol almıştır.



KAYRA ŞENOCAK (AKTEMUR)



Kayra Şenocak, 25 Haziran 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Çeşitli dizilerde rol aldı. En bilindik rolleri arasında 1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan'ın baş rolünde oynadığı Aynalı Tahir isimli dizide oynadığı "Bilal" karakteri, 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" karakterleri ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakteridir. Bu rollerinin dışında birçok projede daha görev almıştır.



Kayra Şenocak, oyunculuğunun yanında, bir dönem Show TV'de yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sunmuştur. Samanyolu TV'de "Kapıda Birimi Var" isimli yarışmayı sunmuştur.



Ayrıca son dönem Keremcem'in "Küstüm Hayata" isimli şarkısının klibinde oynamıştır. Kayra Şenocak, Ayıp Ettik isimli tiyatro oyunuyla da sevenlerinin karşına çıkmıştır.



2014 senesinde "Arka Sokaklar" dizisinde "Asfa" karakterini canlandıran oyuncu, 2013 yılından beri kendi kurduğu tiyatrosunda, yine kendi yazıp yönettiği "Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden" adli oyunda yer almaktadır.



2015 senesiyle birlikte TRT 1 ekranlarında yer alan Filinta adli televizyon ekranının ilk Osmanlı polisiye dizisinde "Hasan" karakterini canlandırdı.



2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine "Topal Recep Paşa" karakteriyle konuk oyuncu olmuştur.