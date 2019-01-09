Diriliş Ertuğrul 131.yeni bölüm fragmanı izle TRT1 Diriliş Ertuğrul dizisi 130.son bölüm izleme linki

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TRT 1 ekranlarına damga vuran dönem dizisi Diriliş Ertuğrul, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitlemeyi başardı. Sevilen dizi, reyting ölçümlerinde total ve AB'de zirveyi kimseye bırakmadı. Hayranları yeni bölümü iple çekiyordu ancak dizinin bu akşam yayınlanmayacağı öğrenildi. Herkes "Diriliş Ertuğrul'un 131. yeni bölümü neden yok" diye merak ederken o sorunun yanıtı da belli oldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA FLAŞ GELİŞME!



Beybolat Bey Sırma'yı Ertuğrul ile evlendirmek isteyecek. İlbilge Hatun'a ise "Senin ya ölünü ya dirini Emir Bahattin'e verecem" diyecek. Ertuğrul bey ise "Bu evlilik olursa ancak siyasi bir evlilik olur" diyecek. Peki bu durumda Ertuğrul'a kalbini kaptıran İlbilge ne yapacak?



9 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI PROGRAMI



19:00 Ana Haber



22:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi



00:00 Kalandar Soğuğu



Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölümü 16 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek.

Yeni sezonda Hande Soral ve Öykü çelik gibi başarılı oyuncuları da bünyesine katan Diriliş Ertuğrul'un 131. yeni bölümünde yine sular durulmayacak. Dragos'un hain planlarını ortaya çıkarmak isteyen Ertuğrul Bey herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak.

TRT 1'de bu akşam (9 Ocak Çarşamba) Diriliş Ertuğrul'un tekrar bölümü yayınlanacak. 22.30'da ise Pelin Çift'in programı ekranda olacak. Yeni Bölüm 16 Ocak Çarşamba Akşamı Yayınlanacak: Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Barış Bağcı, Hande Soral, Didem Balçan, Ali Ersan Duru ve Öykü Çelik'in başrollerde oynadığı dizinin 131. yeni bölümü ise 16 Ocak Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz hafta ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 130.son bölümünde; Beybolat Bey, gizli sandığın yerini öğrenmek için Artuk Bey'i rehin aldırır ve işkence ile sandığın yerini söyletilmesi istenir. Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 131.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YOUTUBE İZLE

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA AYRILAN İSİMLER HANGİLERİ?

Diriliş Ertuğrul'da geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılan ünlü oyunculardan Serdar Deniz (Tapınakçı Titus) Ünal Silver (Unur Bey) Armağan Oğuz (Ataç)'tan sonra bu hafta yeni isimler diziden ayrıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 130. BÖLÜM ÖZETİ



Diriliş Ertuğrul dizisi 130. bölümünde; Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı. Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun’un akıbeti ne olacak? Kaleden kurtarılabilecek mi? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak? soruların yanıtları Diriliş Ertuğrul dizisi 130. bölümünde yanıt buldu.





Dragos yeni hamlesini yapmış ve Ertuğrul’un başına Uranos’u bela etmişti. Uranos, İlbilge’yi kaçırmasının yanı sıra başka ne gibi belalara yol açacak? Ertuğrul, İbnü’l Arabi’nin talebesi Sadreddin-i Konevi’yi Moğolların elinden kurtarıp sağ salim obaya getirmeyi başarmıştı. Ertuğrul, Moğol tehlikesi altındaki diğer alimleri de kurtarmaya muvaffak olabilecek mi? Artuk ise, Emir Bahaeddin’in adamları tarafından tuzak kurulup kaçırılmıştı. Artuk’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul onu sağ salim bulabilecek mi? Ertuğrul, tüm bu tuzakları bertaraf edebilecek mi? sorularına ilişkin cevaplar son bölümde belli oldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI KİMDİR?



İLKER AKSUM (DRAGOS)



İlker Aksum 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi'nden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.



1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsür oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak buldu.



İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.



Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.



Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.



İlker Aksum, “Yabancı Damat” dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından “Kara Yılan” dizisinde Antep’i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı. İlker Aksum son olarak Mehmetçik dizisinde Cox karakterini canlandırmıştır.





HANDE SORAL (İLBİLGE HATUN)



2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.



2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.



Yönetmen Parlak, Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi.



Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evlidir.



KİMYA GÖKÇE AYTAÇ (EVDOKYA)



Farklı projelerde yer alan Kimya Gökçe Aytaç, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Craft Oyunculuk atölyesinde temel oyunculuk, dialog anlatım ve iletişim, profesyonel oyunculuk eğitimleri aldı. Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet ve Ufak Tefek Cinayetler dizileriyle izleyici karşısına çıktı. Güzel oyuncu 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile nikah masasına oturdu ancak bu evlilik kısa sürdü.



ARMAĞAN OĞUZ (ATAÇ)



Armağan Oğuz 11 Şubat 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçüklüğünü İstanbul'da geçiren ünlü oyuncu İstanbul Erkek Lisesinde okudu. Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Best Model Of Türkiye birincilik ödülünü aldı. Yine 2008 yılında Best Model Of The Word ikincilik ödülünü kazandı. Bu başarılarının ardından Newyork’a yerleşen yakışıklı oyuncu Armağan Oğuz, New York Film Academyde oyunculuk eğitimi aldı. American Hollwood Film Akademisi mezunudur. Hem modellik kariyerini hem de oyunculuk kariyerini birlikte yürütmeyi başaran usta oyuncu, Almanca ve İngilizce de bilmektedir.



ENİS YILDIZ



1972 yılında dünyaya gelen Enis Yıldız Almanya doğumludur.



Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Enis Yıldız bugüne kadar Beşinci Boyut, Köprü, Kollama, Acı Aşk, Mor Menekşeler, Medcezir, Merhamet, Nerde O Yeminler, Poyraz Karayel, Eve Dönüş, Cesur Yürek ve Payitaht Abdülhamit gibi projelerde rol almıştır.





ESER KARABİL



1980 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen Eser Karabil İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu oyuncu, ayrıca Ege Üniversitesi Eütt (Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu)’nda yer almıştır.



Bir dönem ekranlarda büyük beğeni ile izlenen Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.Daha sonra, Kırmızı ışık, Firar, Karagül, Kaybedenler, Kardeş Payı, Galip Derviş, Ne Gelen Var Ne Giden, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Fazilet Hanım ve Kızları gibi projelerde rol almıştır.



KAYRA ŞENOCAK (AKTEMUR)



Kayra Şenocak, 25 Haziran 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Çeşitli dizilerde rol aldı. En bilindik rolleri arasında 1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan'ın baş rolünde oynadığı Aynalı Tahir isimli dizide oynadığı "Bilal" karakteri, 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" karakterleri ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakteridir. Bu rollerinin dışında birçok projede daha görev almıştır.



Kayra Şenocak, oyunculuğunun yanında, bir dönem Show TV'de yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sunmuştur. Samanyolu TV'de "Kapıda Birimi Var" isimli yarışmayı sunmuştur.



Ayrıca son dönem Keremcem'in "Küstüm Hayata" isimli şarkısının klibinde oynamıştır. Kayra Şenocak, Ayıp Ettik isimli tiyatro oyunuyla da sevenlerinin karşına çıkmıştır.



2014 senesinde "Arka Sokaklar" dizisinde "Asfa" karakterini canlandıran oyuncu, 2013 yılından beri kendi kurduğu tiyatrosunda, yine kendi yazıp yönettiği "Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden" adli oyunda yer almaktadır.



2015 senesiyle birlikte TRT 1 ekranlarında yer alan Filinta adli televizyon ekranının ilk Osmanlı polisiye dizisinde "Hasan" karakterini canlandırdı.



2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine "Topal Recep Paşa" karakteriyle konuk oyuncu olmuştur.