Diriliş Ertuğrul dizisi izle 128.yeni bölüm fragmanı Diriliş Ertuğrul son 127. bölüm TRT1 izleme linki

Diriliş Ertuğrul 128.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul dizisi son 127. bölüm TRT1 izleme linki tekrarı nasıl izlenecek? Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosunda kimler var? Diriliş Ertuğrul dizisi nerede çekiliyor? soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Tekden filmin yapımcılığını üstlendiği; başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Nurettin Sönmez ve Cengiz Coşkun'un yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisi yine heyecan dolu bir bölüm ile ekrana geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Diriliş Ertuğrul dizisi 127.son bölümünde bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Mehmet Bozdağ imzası taşıyan Diriliş Ertuğrul dizisinde, bu hafta çarpıcı bir gelişme izleyicileri bekliyor. Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun hatunu Selcan, beyi Moğollarla mücadele etmek için kardeşleriyle beraber dağa çekilince, çocukları ve obasını alıp Kayı'ya geliyor. Dizide aynı zamanda Gündüz, Irene sayesinde İlbilge’nin elinden kurtulmuş ve kaleye gitmişti. Ertuğrul, Kara Bela ve adamlarını alt etmiş ancak Kara Bela Dragos’la ilgili konuşmadan kendini öldürmüştü. Son bölümü ile reyting sıralamalarında birinci olan Diriliş Ertuğrul 128.yeni bölüm fragmanı dizide yaşanan son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Tekden Film tarafından hayata geçirilen “Diriliş Ertuğrul”un senaryosunda aynı zamanda dizinin Yapımcısı da olan Mehmet Bozdağ’ın imzası bulunuyor.



85 ülkede ülkede dünya izleyicisiyle buluşan “Diriliş Ertuğrul” bu yıl da izleyenleri ekrana bağlayacak bölümlerle TRT1’de olacak…



Yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı “Diriliş Ertuğul”da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete rol alıyorlar.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 128.BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 128.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

SELCAN HATUN GERİ DÖNDÜ!

2014’te senesinin ilk bölümünden bu yana reytingleri alt üst eden, milyonları ekrana kilitleyen dizinin efsane oyuncusu geri dönüyor. Ertuğrul Bey’in ağabeyi Gündoğdu’nun eşi Selcan Hatun karakterine oynayan Didem Balçın önümüzdeki bölümden itibaren dizide yerini alacak. Diriliş Ertuğrul’un yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Selcan Hatun oğlu Süleyman ile obaya dönüyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 127.BÖLÜM ÖZETİ



Gündüz, Irene sayesinde İlbilge’nin elinden kurtulmuş ve kaleye gitmişti. Ertuğrul, Kara Bela ve adamlarını alt etmiş ancak Kara Bela Dragos’la ilgili konuşmadan kendini öldürmüştü. Turgut, sandık ve anahtarın yanı sıra, Evdokya’dan Dragos’la ilgili sırrın olduğu kolyeyi alıp tekfura götürüp içindeki sırrı öğrenmesini istemişti. Tüm bu meselelerin üzerine Emir Bahaeddin, hana gelmiş ve Ertuğrul’dan Gündüz’ü yargılanmak üzere getirmesini istemişti. Ertuğrullara Gündüz’ün yerini haber veren Covan ise ifşa olmaması için Dragos tarafından öldürülmüştü. Onun öldürüldüğü yere gelen Bamsı da Dragos tarafından hançerlenip yaralanmıştı. Turgut, tekfurla görüşmüş ve kolyedeki sırrı bulması için ona kolyeyi emanet etmişti. Tekfur ise bu sırrı öğrendiği anda Lais tarafından öldürülmüştü. Ertuğrul, tekfurun öldürüldüğünü, Gündüz’ün ise kalede tutulduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine Lais ile görüşmek için kaleye gitmiş ve Lais ondan Gündüz için fidye istemişti. Aynı zamanda Gündüz’ü fidye vererek almak isteyen İlbilge de buraya gelmişti…





Peki Gündüz’ün kaledeki akıbeti ne olacak? Ertuğrul Gündüz’ü, Lais ve İlbilge’nin elinden kurtarabilecek mi? İlbilge, Gündüz’ü ele geçirebilmek için ne yapacak? Ertuğrul, herkese karşı nasıl bir oyun kuracak? Ertuğrul’un hamlesi ne olacak? Selcan ve oğlu obaya neden geldiler? Onların gelişiyle, bundan sonra ne olacak? Dragos’un Ertuğrul’a karşı hamlesi ne olacak? Emir Bahaeddin’in Söğüt’teki varlığı nasıl neticeler doğuracak? soruların yanıtları Diriliş Ertuğrul son bölümde yanıt buldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 127.BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 127.BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 126.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



İlbilge Hatun, handa babası Umur Bey’in öldürülmesinin ardından Ertuğrul’dan bunun hesabını sormuştu. Umuroğlu alpları ise, Ertuğrul’dan bunun cezasını kesmeye yeltendiklerinde, Ertuğrul onlara haddini bildirmişti. Gündüz, bu cinayetin üzerine kaldığını öğrenmiş ve üzerindeki kara lekeyi temizlemek için kaçmıştı. Dragos ise adamlarıyla birlikte zaferinin tadını çıkarmıştı. İlbilge, Ertuğrul ile konuşmasının ardından onun sözüne güvenmişti. Ancak Dragos’un yaptığı planla İlbilge, Ertuğrul’a olan güvenini kaybederek Gündüz’ün peşine düşerken, Ertuğrul da Kara Bela’nın tuzağına düşmüştü…



Peki Ertuğrullar, Kara Bela’nın tuzağından kurtulabilecek mi? Gündüz’ün akıbeti ne olacak? Onu İlbilge’nin ellerinde nasıl bir son bekliyor? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim tırmanacak mı? Ertuğrul ve İlbilge, Umur Bey’in gerçek katiline ulaşabilecek mi? Dragos’un yeni tuzakları ve buna karşın Ertuğrul’un hamleleri ne olacak? Evdokya’nın Tekfur Yannis’e götürdüğü kolyedeki sır ne? Ertuğrul, kim olduğunu bilmediği gizli düşman Dragos’tan ailesini ve obasını muhafaza edebilecek mi? soruların yanıtları Diriliş Ertuğrul son bölümde yanıt buldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul Bey)



Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde, İzmir’de dünyaya geldi. Lisede okuduğu yıllarda tiyatro ile tanışan Düzyatan, bu tarihten sonra tiyatro ile olan bağını asla koparmadı. Liseden mezun olmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’ne kayıt olan Düzyatan, burada tiyatro üzerine eğitim aldı. Üniversiteden mezun olmasının ardından İstanbul’a yerleşen genç oyuncu, burada profesyonel olarak aktörlük kariyerine başladı.



İlk olarak 2001 yılında gösterime giren Ruhsar adlı T.V. dizisinde rol alarak oyunculuğa başlayan Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum benim ve Alacakaranlık adlı dizilerle oyunculuk deneyimini arttırdı.



Düzyatan’ın rol aldığı ilk sinema filmi ise Mehmet Altıoklar’ın yönettiği Beyza’nın Kadınları oldu. 2005 yılında Beyza’nın Kadınları ve Kalbim Zamanı adlı sinema filmlerinde rol alan Düzyatan, 2008 yılında Cennet ve Mezuniyet ve sonra da2010 yılında gösterime giren Romantik Komedi adlı filmlerin kadrosunda bulundu.



Engin Altan’ı asıl üne kavuşturan yapım ise Hakan Algül tarafından yönetilen ve de 2007 yılında gösterime giren Sevgili Dünürüm oldu. Başarılı oyuncu bu dizide Haluk Bilginer, Sumru Yavrucuk ve Nevra Serezli gibi tecrübeli oyuncularla beraber kamera karşısına geçti.



2009 yılında vizyona giren Bir Bulut Olsam, Düzyatan’ın rol aldığı en başarılı dizilerden birisi oldu. Meral Oktay’ın senarist ve oyuncu olarak katkıda bulunduğu dizide başarılı oyuncu, Melisa Sözen ve Engin Akyürek ile beraber başrolleri paylaştı.





Engin Altan 2010 yılında "Kapalı Çarşı" dizisinde rol aldı. Ayrıca 2010 yılından itibaren 2011 yılının sonuna kadar “1 Milyon Canlı Para” yarışmasının sunuculuğunu yaptı.



2010 yılında “Bir Avuç Deniz” sinema filminde (Mert Akbay) karakterini canlandırırken Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünağaç, Can Gürzap, Ayda Aksel, Zeynep Özder, Ahu Yağtu ve Tuğrul Tülek ile beraber oynadı.



2011 yılında yönetmenliğini Ömer Vargı’nın yaptığı “Anadolu Kartalları” adlı sinema filminde Engin Altan Düzyatan Ekin Türkmen, Şevket Çoruh, Özge Özpirinçci, İsmail Filiz, Hande Subaşı, Çağatay Ulusoy, İlhan Şeşen, Alpay Kemal Atalan ile birlikte oynamıştır.



2014 yılında “Cinayet” adlı dizide ve “Çırağan Baskını” adlı dizide oynadı.



Engin Altan Düzyatan, 12.04.2013 tarihinde Özge Özpirinçci ile nişanlandı aynı yıl Ekim ayında karşılıklı karar vererek ayrıldılar.



Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile 28 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. Nikahtan sonra yapılan düğünde Kenan İmirzalıoğlu ve Engin Altan Düzyatan karşılıklı zeybek oynadı. 9 Ocak 2016 tarihinde Emir adında bir oğlu oldu.



8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1’de başlayan “Diriliş: Ertuğrul Gazi” adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi’yi canlandırmaktadır.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?



Balçın, 18 Mayıs 1982 Ankara’da dünyaya gelen Özlem adında bir ablası vardır. Annesi İstanbullu babası ise Gaziantepli’dir. Annesi Nur Balçın, Japonya’da 1975 senesinde düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiştir. Babası ise TRT radyosunda çalışıyordu.



Didem Balçın, Ankara Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Sanat hayatına atılmadan önce ablası ile birlikte İstanbul Taksim civarında ‘Doda Sanat’ adlı bir sanat okulu açtı. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak ‘Sevgili Dünürüm’ dizisinde rol alarak başladı.

BİRÇOK TİYATRO OYUNUNDA DA BOY GÖSTERDİ



2011 senesinde yayınlanan ‘Firar’ isimli dizide Gönül karakterini oynadı. 2014 senesinde ‘Çakallarla Dans’ adlı sinema filminde Fatma karakteriyle rol almıştır. Bu sinema filminde gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başarmıştır.



10 Aralık 2014’te TRT 1 ekranlarında yer alan ‘Diriliş Ertuğrul adlı dizide ‘Selcan’ karakterini oynadı. Uzun bir ayrılığın ardından 5. Sezonda tekrar kadroya dahil oldu.