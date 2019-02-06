Diriliş Ertuğrul dizisi izle 134.son bölüm neler oldu? (Diriliş Ertuğrul yeni 135.bölüm fragmanı yayında mı?)

Diriliş Ertuğrul dizisi 134.bölümü ile ekrana geliyor. Hemen ardından yayına girmesi beklenen Diriliş Ertuğrul 135.yeni bölüm fragmanı ise heyecanla bekleniyor. TRT1 ekranlarına izleyicisini “ekrana kilitleyen”, ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir coğrafyada ilgi ve beğeniyle izlenilen “Diriliş Ertuğrul” dizisinin 134.bölümü ile 6 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.



Diriliş Ertuğrul bu akşam trt 1 ekranların da olucak. Diriliş Ertuğrul milyonlar 'ın soluksuz severek izlediği heyecanın ve aksiyonun hiç eksilmediği dizi de bu akşam neler yaşanacak.Ertuğrul 'a tuzak kuran dragos okçuların yanlış hedef belirlemesi sonucunda ok dragosa saplanmıştı. Ertuğrul un önüne geçmesi de mi bir oyun muydu?



ALI SAVAÇI DİZİDEN AYRILDI!

Ali Savaşçı(Emir Bahattin)



Ali Savaşçı 1973 yılında doğmuştur ve 45 yaşındadır. İlk olarak Yedi Numara dizisi ile ekranlarda yer almaya başlamıştır. Ali Savaşçı son olarak Muhteşem Yüzyıl Köşem dizisinde Tahir ağa olarak ekranlarda yer almıştır.



Emir Bahattin Moğolların Selçukluları yönetmesi için atadığı piyonlarından biridir.





Diriliş Ertuğrul 134.bölüm fragmanı günler öncesinde ekrana geldi. Moğulluların verilerini veremeyen Bahaeddin moğullular tarafından acımasızca öldürülmüştü.Dragos Ertuğrul a zehir içireyim derken yanlışlıkla içinde zehir olan şerbeti beybolat bey içti acaba beybolat ölecek mi? Tüm soruların yanıtları haberimizde.

Diriliş Ertuğrul 134.son bölümünde vergilerini alamayan moğullular kayı obasına gider ve tüm oba halkının büyük bir bölümünü acımasızca kılıçtan geçirir. Hülagühan Ertuğrul un ailesine zarar vericekmidir oğulların da hangisi ölecek? Diriliş Ertuğrul un 135 bölüm fragmanı yayın da mı? Sabırsızlıkla beklenen yeni bölüm fragmanın da neler yaşanacak. Diriliş Ertuğrulla ilgili en güncel konular ve fragmanlara haberimizden ulaşabilirsiniz.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 134.BÖLÜM FRAGMANI







DİRİLİŞ ERTUĞRUL 134.BÖLÜM ÖZETİ



Dragos’un kilisenin önünde Ertuğrul’u öldürmek için hazırladığı oyunda bir anda şartlar değişmiş ve Zangoç canı pahasına Ertuğrul’u korumak durumunda kalmıştı. Yaşanan çatışmada Abdurrahman ağır yaralanmış Ertuğrul’un kollarında yaşam mücadelesi veriyordu. Acaba Abdurrahman yaşayacak mı?



Bir yanda Dragos bir yanda Beybolat’la uğraşmak durumunda kalan Ertuğrul Bey’in yürüttüğü gizli faaliyetler Moğolların dikkatinden kaçmamıştı. Hülagü Han’ın peşinde olduğu ve Selçuklu Devlet sırlarını içinde barındıran sandıkla Anadolu’dan toplanan vergilerin bir anda ortadan kaybolması Ertuğrul’u işaret ediyordu. Kendileri açısından yaşanan sıkıntılara son vermek isteyen Moğollar Söğüt’e en vahşi komutanlarından birini göndermiştir. Nökerleri ile Kayı obasını basan Moğol komutan Hayme Ana ve otağdakileri esir almıştır. Ertuğrul, Moğolların eline düşen ailesini kurturabilecek midir?





Moğol komutan gizlice kendileri için çalışan Beybolat Bey’i Uç Bey’i ilan etmiştir. Ertuğrul bu durum karşısında ne yapacaktır? Söğüt’ün düzeninde ne gibi değişiklikler olacaktır?



Kayı Obasına baskın veren bu Moğol komutan aslında kimdir? Kayı Obası’na baskın yapan Moğollar’ı fırsat bilen Dragos’un yeni planı ne olacaktır?



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 133.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Diriliş Ertuğrul 133.son bölümünde bu hafta; Ertuğrul’un Umuroğulları otağında İlbilge’yi istemesiyle herkes şok olmuştu. Bunun üzerine Moğollara gidecek altınların ele geçirildiği haberiyle ortalık iyice karışmıştı. Ertuğrul’un kurduğu bu oyun, Moğolların Emir Bahaeddin’in canını almasını sağlamıştı.



Dragos ise ona sandık içinde gönderilen Tara’nın kellesini gördükten sonra çılgına dönmüş ve Ertuğrul’u öldürmek için harekete geçmişti. Bu amaçla Ertuğrul’a zehir dolu bir şerbet ikram etmişti. Ancak bu şerbetten Beybolat içmiş ve zehirlenmişti.



Ertuğrul, kendisine kurulan bu tuzağın arkasındaki kişinin Zangoç olduğunu anlayabilecek mi? Beybolat yaşayacak mı? Öte yandan Beybolat, İlbilge’yi Ertuğrul’a vermeyi kabul etmişti. Ertuğrul ve İlbilge, bu tüm meseleler içinde evlenebilecek mi? Dragos’un Ertuğrul’u öldürmek için yapacağı bir sonraki hamle ne olacak? Ertuğrul, şer odaklarının yuvası haline gelen Lefke Kalesi’ni fethedebilecek mi?

Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni dönem! Osman Gazi geliyor...

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in oğlu Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'yi oynayacak olan Burak Özçivit, rolü için eğitim almaya başladı.

7'den 70'e izleyicinin beğenisini kazanan TRT 1 ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un başrol karakterini oynayacak olan Burak Özçivit dizideki Osman Gazi rolü için eğitim almaya başladı.

Diriliş Ertuğrul'un final yapmasından sonra önümüzdeki sezon, Osmanlı'nın kuruluş yıllarının anlatılacağı dizide yer alacak olan Burak Özçivit, itinayla çalışmalara başladı.

HAFTA ÜÇ GÜN EĞİTİM GÖRÜYOR!

Osman Gazi'ye oynamaya hazırlanan Özçivit, aksiyon sahneleri için Çekmeköy'de bulunan çiftlikte kılıç ve at binme dersleri alıyor. Haftanın üç günü eğitim gören Özçivit'e üç eğitmen de eşlik ediyor. O döneme ait kitap ve belgeselleri de izleyen Özçivit, ilerleyen zamanlarda ise tarihçilerle bir araya gelerek rolüne çalışacak. Eylül ayında ekrana gelmesi planlanan yapım için Özçivit, nisandan itibaren role inandırıcılık katmak için kabuğuna çekilecek.

YAPIMCIDAN BURAK ÖZÇİVİT AÇIKLAMASI!

Diriliş Ertuğrul dizisinin Diriliş Osman olarak devam edeceği ve başrolde Burak Özçivit'in olacağı iddiaları doğrulandı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yaptığı açıklamada yeni proje hakkında bilgiler verdi

"Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle Diriliş Osman konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA AYRILAN İSİMLER HANGİLERİ?

Diriliş Ertuğrul'da geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılan ünlü oyunculardan Serdar Deniz (Tapınakçı Titus) Ünal Silver (Unur Bey) Armağan Oğuz (Ataç)'tan sonra bu hafta yeni isimler diziden ayrıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA YENİ OYUNCU!

Başarılı oyuncu Engin Benli Diriliş Ertuğrul dizisine katıldı! TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna Engin Benli de dahil oldu!

TRT ekranlarının ilgiyle izlenen reyting rekortmeni olan dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul'da başarılı oyuncu Engin Benli de izleyici karşısına çıkacak.





Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun ve Nurettin Sönmez gibi isimlerden oluşan güçlü kadrosuyla da beğeni toplayan 'Diriliş Ertuğrul'un ekibine, 'Kanıt' dizisinde hayat verdiği 'Başkomiser Orhan' rolüyle hafızalara kazınan, Poyraz Karayel dizisinde Zafer karakteriyle başarısına bir kez daha şahit olduğumuz usta tiyatrocu Engin Benli de dahil oldu.



Daha önce Muhteşem Yüzyıl: Kösem adlı dönem dizisinde Sinan Paşa karakterine hayat veren Engin Benli'nin dönem dizilerine aşina olmasının da etkisiyle, güçlü bir karakter ile ekranlarda olacağı düşünülüyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI KİMDİR?



İLKER AKSUM (DRAGOS)



İlker Aksum 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi'nden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.



1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsür oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak buldu.





İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.



Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.



Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.



İlker Aksum, “Yabancı Damat” dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından “Kara Yılan” dizisinde Antep’i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı. İlker Aksum son olarak Mehmetçik dizisinde Cox karakterini canlandırmıştır.



HANDE SORAL (İLBİLGE HATUN)



2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.



2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.



Yönetmen Parlak, Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi.



Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evlidir.

AYBASTI'YI OYNAYAN ALİ ERSAN DURU KİMDİR?



Ali Ersan Duru 34 yaşındadır. Oyuncu olmaya on sekiz yaşındayken karar vermiştir. Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı dönem içinde amatör tiyatrolarda görev alarak oyunculuk hayatına atılmıştır. Öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başlamış 2008’de ise Diyalog Sanat’ta ilk oyunculuk eğitimini almıştır. Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’na katılan oyuncu üç yıllık bir tiyatro eğitimi almıştır… Başarılı oyuncu günümüze dek pek çok dizide kendisini göstermiştir.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL’DA ALBASTI KARAKTERİ HAKKINDA



Albastı Beybolat Bey, sadece ismi ile bile çevresindekilere korku salmış bir karakterdir. Selçuklu devletinin Emir’i Bahattin’e çalışan, Umurbeylerinin yeni beyidir. Moğollara direnen Türk beylerini öldürerek direnci kırmak, obaları hizaya getirmek ve Moğol işgalinin sürmesi için görevlendirilmiştir.

Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam Trt1 ekranlarında yayına giren Diriliş Ertuğrul dizisi 133.son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Gerilim, aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizinin bu haftaki 133.son bölümünde Beybolat'ın son durumu ve Zangoç’un ortaya çıkıp çıkmayacağı araştırılmaya başlandı.