Diriliş Ertuğrul dizisi izle 134.yeni bölüm fragmanı yayında mı (Diriliş Ertuğrul son 133.bölüm Trt1 izleme linki)

Diriliş Ertuğrul dizisi 133.son bölümü Trt1'de 30 Ocak Çarşamba günü izleyicisiyle buluştu. Hemen ardından yayına giren Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanı ise dizi izleyicilerini heyecanlandırdı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisinin 133.son bölümünde beklenmedik olaylar yaşanıyor. Beybolat ölümün eşiğindeyken Ertuğrul ise onu zehirleyen kişinin kim olduğunu öğrenmenin peşinde. Peki Ertuğrul, Zangoç'un Dragos olduğunu öğrenebilecek mi? sorusunun yanıtı Diriliş Ertuğrul dizisi 133.son bölümü sonrası ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanında yanıt buldu...

TRT 1 ekranlarına damga vuran dönem dizisi Diriliş Ertuğrul, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitlemeyi başardı. Sevilen dizi, reyting ölçümlerinde total ve AB'de zirveyi kimseye bırakmadı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni dönem! Osman Gazi geliyor...

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in oğlu Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'yi oynayacak olan Burak Özçivit, rolü için eğitim almaya başladı.

7'den 70'e izleyicinin beğenisini kazanan TRT 1 ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un başrol karakterini oynayacak olan Burak Özçivit dizideki Osman Gazi rolü için eğitim almaya başladı.

Diriliş Ertuğrul'un final yapmasından sonra önümüzdeki sezon, Osmanlı'nın kuruluş yıllarının anlatılacağı dizide yer alacak olan Burak Özçivit, itinayla çalışmalara başladı.

HAFTA ÜÇ GÜN EĞİTİM GÖRÜYOR!

Osman Gazi'ye oynamaya hazırlanan Özçivit, aksiyon sahneleri için Çekmeköy'de bulunan çiftlikte kılıç ve at binme dersleri alıyor. Haftanın üç günü eğitim gören Özçivit'e üç eğitmen de eşlik ediyor. O döneme ait kitap ve belgeselleri de izleyen Özçivit, ilerleyen zamanlarda ise tarihçilerle bir araya gelerek rolüne çalışacak. Eylül ayında ekrana gelmesi planlanan yapım için Özçivit, nisandan itibaren role inandırıcılık katmak için kabuğuna çekilecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 133.BÖLÜM 2. FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 133.BÖLÜM FRAGMANI

YAPIMCIDAN BURAK ÖZÇİVİT AÇIKLAMASI!

Diriliş Ertuğrul dizisinin Diriliş Osman olarak devam edeceği ve başrolde Burak Özçivit'in olacağı iddiaları doğrulandı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yaptığı açıklamada yeni proje hakkında bilgiler verdi

"Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle Diriliş Osman konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA AYRILAN İSİMLER HANGİLERİ?

Diriliş Ertuğrul'da geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılan ünlü oyunculardan Serdar Deniz (Tapınakçı Titus) Ünal Silver (Unur Bey) Armağan Oğuz (Ataç)'tan sonra bu hafta yeni isimler diziden ayrıldı.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL133.BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul’un Umuroğulları otağında İlbilge’yi istemesiyle herkes şok olmuştu. Bunun üzerine Moğollara gidecek altınların ele geçirildiği haberiyle ortalık iyice karışmıştı. Ertuğrul’un kurduğu bu oyun, Moğolların Emir Bahaeddin’in canını almasını sağlamıştı.



Dragos ise ona sandık içinde gönderilen Tara’nın kellesini gördükten sonra çılgına dönmüş ve Ertuğrul’u öldürmek için harekete geçmişti. Bu amaçla Ertuğrul’a zehir dolu bir şerbet ikram etmişti. Ancak bu şerbetten Beybolat içmiş ve zehirlenmişti.





Ertuğrul, kendisine kurulan bu tuzağın arkasındaki kişinin Zangoç olduğunu anlayabilecek mi? Beybolat yaşayacak mı? Öte yandan Beybolat, İlbilge’yi Ertuğrul’a vermeyi kabul etmişti. Ertuğrul ve İlbilge, bu tüm meseleler içinde evlenebilecek mi? Dragos’un Ertuğrul’u öldürmek için yapacağı bir sonraki hamle ne olacak? Ertuğrul, şer odaklarının yuvası haline gelen Lefke Kalesi’ni fethedebilecek mi?



Diriliş Ertuğrul 30 Ocak Çarşamba Saat 20.00’de TRT 1’de...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ 132.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Ertuğrul, kurduğu oyun sayesinde hem İlbilge’yi kaleden kurtarmayı başarmış hem de Uranos ve Dragos’u kullanarak Moğollara verilen altınları geri almak için hamle yapmıştı. Ertuğrul bu hamlesinde muvaffak olup ahalinin hakkı olan altınları geri alabilecek mi? Ertuğrul, evlilik hususunda ise Sırma’yı değil İlbilge’yi eş olarak seçmişti. Ertuğrul’un bu kararının altında yatan neden nedir? Bu evlilik neticeye ulaşabilecek midir? Ertuğrul, evlatlarına bu durumu nasıl açıklayacak? Bilhassa Osman’ın bu evliliğe karşı verdiği tepki karşısında Ertuğrul ne yapacak? Ertuğrul’un kendisini isteyeceğini düşünen Sırma ise, bu beklenmedik duruma karşı ne yapacak?



Ertuğrul, tüm bunların yanında düşmanlarının cezasını kesebilecek mi? Artuk’un intikamını Emir Bahaeddin’den sorabilecek mi? Ertuğrul, Türk obalarını katleden Albastı’nın gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek mi? Dragos, Ertuğrul’u öldürmek için ne yapacak? Ertuğrul, üzerine oynanan tüm bu oyunları bertaraf edebilecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA YENİ OYUNCU!

Başarılı oyuncu Engin Benli Diriliş Ertuğrul dizisine katıldı! TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna Engin Benli de dahil oldu!

TRT ekranlarının ilgiyle izlenen reyting rekortmeni olan dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul'da başarılı oyuncu Engin Benli de izleyici karşısına çıkacak.





Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun ve Nurettin Sönmez gibi isimlerden oluşan güçlü kadrosuyla da beğeni toplayan 'Diriliş Ertuğrul'un ekibine, 'Kanıt' dizisinde hayat verdiği 'Başkomiser Orhan' rolüyle hafızalara kazınan, Poyraz Karayel dizisinde Zafer karakteriyle başarısına bir kez daha şahit olduğumuz usta tiyatrocu Engin Benli de dahil oldu.



Daha önce Muhteşem Yüzyıl: Kösem adlı dönem dizisinde Sinan Paşa karakterine hayat veren Engin Benli'nin dönem dizilerine aşina olmasının da etkisiyle, güçlü bir karakter ile ekranlarda olacağı düşünülüyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI KİMDİR?



İLKER AKSUM (DRAGOS)



İlker Aksum 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi'nden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.



1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsür oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak buldu.





İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.



Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.



Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.



İlker Aksum, “Yabancı Damat” dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından “Kara Yılan” dizisinde Antep’i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı. İlker Aksum son olarak Mehmetçik dizisinde Cox karakterini canlandırmıştır.



HANDE SORAL (İLBİLGE HATUN)



2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.



2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.



Yönetmen Parlak, Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi.



Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evlidir.

AYBASTI'YI OYNAYAN ALİ ERSAN DURU KİMDİR?



Ali Ersan Duru 34 yaşındadır. Oyuncu olmaya on sekiz yaşındayken karar vermiştir. Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı dönem içinde amatör tiyatrolarda görev alarak oyunculuk hayatına atılmıştır. Öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başlamış 2008’de ise Diyalog Sanat’ta ilk oyunculuk eğitimini almıştır. Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’na katılan oyuncu üç yıllık bir tiyatro eğitimi almıştır… Başarılı oyuncu günümüze dek pek çok dizide kendisini göstermiştir.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL’DA ALBASTI KARAKTERİ HAKKINDA



Albastı Beybolat Bey, sadece ismi ile bile çevresindekilere korku salmış bir karakterdir. Selçuklu devletinin Emir’i Bahattin’e çalışan, Umurbeylerinin yeni beyidir. Moğollara direnen Türk beylerini öldürerek direnci kırmak, obaları hizaya getirmek ve Moğol işgalinin sürmesi için görevlendirilmiştir.