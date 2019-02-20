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Diriliş Ertuğrul dizisi izle 137.yeni bölüm fragmanı yayında mı? (Diriliş Ertuğrul 136.son bölüm TRT1 izleme linki)

Diriliş Ertuğrul 137.yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen TRT1 ekranların reyting birincisi olan Diriliş Ertuğrul 136.son bölüm 20 Şubat Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin son bölümünde Moğolların korkunç planları nihayetinde Kayı obasını basan Alıncak, mankurtlaştırmak için Osman’ı kaçırtmıştı. İşte Diriliş Ertuğrul 137.yeni bölüm fragman görüntüleri ve 136.son bölüm detayları…

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Diriliş Ertuğrul dizisi 137.yeni bölüm fragmanı öncesi 136.son bölümünde İlbilge Hatun’a mektup yazan Ertuğrul Bey ondan destek isteyip Osman hakkında malumat toplamasını istemişti. Ertuğrul ise Moğollar ile başı belada. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 136.son bölümünde yaşananlar ve 137.yeni bölüm fragmanı haberimizde….

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 136. BÖLÜM ÖZETİ

Diriliş Ertuğrul 136.bölümünde bu hafta; Moğolların korkunç planları nihayetinde Kayı obasını basan Alıncak, mankurtlaştırmak için Osman’ı kaçırtmıştı. İlbilge Hatun’a mektup yazan Ertuğrul Bey ondan destek isteyip Osman hakkında malumat toplamasını istemişti. Aynı zamanda kurduğu bir akıl oyunu ile Lefke kalesini almak isteyen Alıncak’a  da Hülagü Han’ın ağzından sahte bir mektup yazmış, olası bir savaşı durdurmuştu. İşbirliği için Lefke kalesine gelen Alıncak’ı da gizlice dinleyen Ertuğrul bu malumatlarla Osman’ın yerini bulmuş fakat Osman, Şaman tarafından zehirlenmişti. Peki, Osman yeniden iyileşebilecek mi?

Moğollar sayesinde Söğüt’ün ve Oba’nın yönetimini ele geçiren Beybolat, oyununu sürdürüp, uçbeyi olmasının verdiği güçle Süleyman’ı zindana attırmıştı. Ertuğrul, Beybolat’ın bu tavrı karşısında ne yapacak? Süleyman’ı zindan kurtarıp, obasını selamete kavuşturabilecek mi? Tüm bunların arasında şüphelendiği Zangoç’un gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Obada zirveye taşınan Sırma ve Selcan gerilimi nereye varacak? Ertuğrul Bey, obasına ve Söğüt’e musallat olan zalim Moğol komutan’ı Alıncak’ı öldürebilecek mi?

Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası 136.bölümde Diriliş Ertuğrul’da!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 135. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Diriliş Ertuğrul 135.son bölümünde; Dragos’un Ertuğrul Bey’i öldürmek için kurduğu tuzak Moğolların geldiğini öğrenmesi üzerine yine kendisi tarafından bozulmuştu. Ertuğrul Bey’i hedef alan bir oka kalkan olup onun canını kurtarmıştı. Herkes Zangoç’un kendini feda ettiğini düşünerek ona minnet duyarken Ertuğrul Bey bu durumdan şüphelenmişti. Peki, Ertuğrul Bey’in bu kuşkuları onu Zangoç’un gerçek kimliğine götürecek mi? Moğolların gelmesiyle plan değiştiren Dragos’un yeni hedefi ne olacak? Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde yanıt buldu.

Ertuğrul Bey’in elinde olan sandığın ve vergi altınlarının peşinde olan Moğollar, en zalim komutanlarından biri olan Alıncak’ı vazifelendirmişti. Ani bir baskınla Kayı obasına gelen Alıncak Ertuğrul Bey’in otağını ele geçirip esir almış, Osman’ı alıkoyarak bilinmeyen bir yere göndermişti. Acaba Ertuğrul Bey, onları Alıncak’ın elinden kurtarabilecek mi? Moğolların gelmesi Umuroğullarının yaşamında ne gibi değişikliklere sebep olacak? Alıncak tarafından Söğüt’ün yeni uç beyi ilan edilen Beybolat Bey’e karşı Ertuğrul Bey nasıl tavır alacak?  Obanın hatunlar sorumlusu olan Sırma, kayı hatunlarına nasıl davranacak? soruları Diriliş Ertuğrul'un son bölümde yanıt buldu.

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