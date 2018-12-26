Diriliş Ertuğrul dizisi son 129. bölüm TRT1'de izlenecek Diriliş Ertuğrul 130.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak

Diriliş Ertuğrul dizisi son 129. bölüm bu akşam TRT1'de izleyicisiyle buluşacak! Diriliş Ertuğrul 130.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Diriliş Ertuğrul 129.son bölüm TRT1 izleme linki dizide neler yaşandı Diriliş Ertuğrul nerede çekiliyor oyuncuları kimler konusu nedir Diriliş Osman bey dönemi ne zaman başlayacak sorularına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Her çarşamba akşamı TRT1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul'un 129.son bölüm için heyecan dorukta. Nefes kesen sahneleriyle dikkatlerden düşmeyen Diriliş Ertuğrul dizisi 129.son bölümün ardından 130.yeni bölüm fragmanı ile izleyicisile buluşması bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve gerimi dolu sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul 129.son bölümünde Selcan’ın obasının Moğolların baskınına uğradığını ve beraberinde yaşananları anlatması, Ertuğrul ve Hayme’yi üzmüştü. Ama Ertuğrul’a Gündoğdu tarafından gönderilen mektupla, Ertuğrul onların güvende olduğunu öğrenmiş ve rahatlamıştı. Bu baskınları yapanın Albastı adında biri olduğu ve Albastı’nın da İlbilge’nin ağabeyi Beybolat olduğu anlaşılmıştı. Ancak bunu henüz kimse bilmiyordu. Ertuğrul, bunlar üzerine Aksakallılar ile görüşmüş ve Anadolu’da Moğollara karşı isyanı başlatmaya karar kılmıştı. Engin Altan Düzyatan’ın başrolünü oynadığı dizi Diriliş Ertuğrul 130.yeni bölüm fragmanı ve 129.son bölümde yaşanan tüm detaylar star.com.tr'de.

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, Diriliş Ertuğrul 130.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ OYUNCU KİMDİR?

Dizinin bir yeni oyuncusu son olarak Mehmetçik Kutül Amare dizisinde Niyazi rolünü canlanduran Uğur Karabulut olacak.

Diriliş Ertuğrul ekibine katılmasıyla gündeme gelen ve izleyicilerin ilk olarak Selena ve Akasya Durağı ile tanıdıkları Öykü Çelik, hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Önümüzdeki günlerde izleyicisiyle buluşacak Çelik'in sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA KORKUTAN KAZA



Diriliş Ertuğrul dizisinde korkutan kaza yaşandı. TRT1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul’ dizisinde İlbilge Hatun karakterini canlandıran oyuncu Hande Soral, sette kaza geçirdi. Senaryo gereği kılıçların çekildiği sahnede eli kesilen güzel oyuncu ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Engin Altan Düzyatan’ın başrolde olduğu “Diriliş Ertuğrul” dizisinin setinde geçtiğimiz günlerde korkulu anlar yaşandı. Dizi ekibine bu sezon İlbilge Hatun karakteriyle dahil olan Hande Soral, kılıçların çekildiği sahnede kaza geçirdi. Karşısındaki oyuncuya bir anlık dikkatsizlik sonucu olması gerekenden fazla yaklaşan Soral, onun salladığı kılıçla yaralandı. Bunun üzerine çekimler durduruldu. Eli kesilen Hande Soral’a ilk müdahale ekip arkadaşları tarafından sette yapıldı. Kanama durdurulsa da olası bir komplikasyona karşı hastaneye götürülen oyuncunun eli pansuman sonrası bandajlandı. Hande Soral, doktorun “Korkulacak bir durum yok” demesi üzerine arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen sete döndü ve çekimlere kaldığı yerden devam etti. Prodüksiyon amirinin özellikle dövüş ve savaş sahnelerinde daha fazla dikkat edilmesi yönünde oyuncuları uyardığı da gelen haberler arasında.

‘Diriliş Ertuğrul’ dizisine bu sezon katılan Hande Soral, rolü için uzun bir hazırlık süreci geçirmiş, haftalarca kılıç dersi de almıştı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 129. BÖLÜM İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Diriliş Ertuğrul 129.son bölümünde; Selcan’ın obasının Moğolların baskınına uğradığını ve beraberinde yaşananları anlatması, Ertuğrul ve Hayme’yi üzmüştü. Ama Ertuğrul’a Gündoğdu tarafından gönderilen mektupla, Ertuğrul onların güvende olduğunu öğrenmiş ve rahatlamıştı. Bu baskınları yapanın Albastı adında biri olduğu ve Albastı’nın da İlbilge’nin ağabeyi Beybolat olduğu anlaşılmıştı. Ancak bunu henüz kimse bilmiyordu. Ertuğrul, bunlar üzerine Aksakallılar ile görüşmüş ve Anadolu’da Moğollara karşı isyanı başlatmaya karar kılmıştı. Dragos ise tekrar güven kazanmak için İlbilgelere tuzak kurmuş ve bunun haberini de yine kendisi vermişti. Bu sayede Dragos, Zangoç kimliğiyle güven tazelemişti. Ertuğrul, Lais’in yaptıklarından sonra onun Dragos’un adamı olduğunu anlamış ve ona bunu itiraf ettirerek cezasını kesmişti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 129. BÖLÜM FRAGMANI





Lais’in ölümüne öfkelenen Dragos’un yeni hamlesi ne olacak? Ertuğrul, üzerine kurulan tuzakları bertaraf edebilecek mi? Ertuğrul, Moğolların ölüm listesinde olan alimleri kurtarabilecek mi? Beybolat’ın Söğüt’e gelişiyle yeniden şekillenen Kayılar ve Umuroğulları arasındaki ilişki ne olacak? Ertuğrul ve Beybolat arasında neler yaşanacak? İlbilge, değişen bu durumlar karşısında nasıl bir konum alacak? soruların yanıtları 26 Aralık 2018 Çarşamba akşamı Trt1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 129.son bölümde cevap buldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 129. BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 128.SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?



Ertuğrul, Gündüz’ü fidye karşılığında kaleden kurtarmış ve bir oyun kurarak İlbilge’nin onların peşinden gelmesini sağlamıştı. Amacı ise, İlbilge’yi Gündüz’ün masumiyetine inandırmaktı. Obaya ise beklenmedik misafirler olan Selcan ve oğlu Süleyman gelmişti. Emir Bahaeddin, Gündüz’ün Ertuğrul tarafından Nikea’ya götürüldüğünü öğrenince, obaya baskın vermişti. Bununla da yetinmeyip Artuk’u zindana attırmıştı. Ancak herkes Ertuğrul’un Gündüz’ü Nikea’ya götürdüğünü düşünürken; Ertuğrul, Gündüz’ü Söğüt’te adaletin karşısına sağ salim çıkarmıştı. Ertuğrul, bu hamlesiyle tüm oyunları bertaraf etmiş ve Gündüz’ün masumiyetine İlbilge’yi ikna etmek olan Ertuğrul, neticesinde bu hedefinde muvaffak olmuş ve Gündüz, mahkemece aklanmıştı.



Gündüz’ün aklanmasıyla Kayılar ve Umuroğulları arasında nasıl bir bağ olacak? Selcan ve Süleyman’ın obaya gelişi, beraberinde neleri getirecek? Selcan’la birlikte gelen haber nedir ? Ertuğrul tarafından yenilgiye uğratılan Dragos’un yeni hamlesi ne olacak? Öte yandan Emir Bahaeddin, Ertuğrul’u sıkıştırmak için ne yapacak? Söğüt’e gelecek olan yeni kişi kim olacak? Ertuğrul tüm bu yaşanılanlara karşı nasıl bir tavır takınacak? sorulana ilişkin cevaplar geçtiğimiz hafta ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 128.son bölümde yanıt buldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRLU OYUNCULARI KİMLERDİR?

UĞUR KARABULUT KİMDİR?



1983 doğumlu olan Uğur Karabulut, Mehmetçik Kutlu Zafer'de Niyazi karakterini canlandırıyor.



dirilis



Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu olan oyuncu, televizyon dünyasına reklamlarla girdi. Oynadığı pek çok reklamdan sonra 2008 yılında ilk dizi çalışması Vurgun ile oyunculuk kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Şüphe, Hayat Devam Ediyor ve Emir'in Yolu dizilerinde oynadı.



UĞUR KARABULUT DİZİLERİ



Mehmetçi Kutlu Zafer - 2018

Lise Devriyesi – 2017

Hayat Şarkısı – 2016

Her Sevda Bir Veda – 2014

Yedi Güzel Adam – Süleyman – 2014

Vurgun - 2008

Şüphe

Emir'in Yolu

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken bir trafik kazası geçirdi ve devamsızlıktan dolayı okuldan ayrılmak zorunda kaldı. 1,70 boyunda ve 60 kilo ağırlığında olan Öykü Çelik, Tümay Özokur ajansıyla çalışmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Öykü Çelik, dizi ve sinema filmlerinde oynamanın dışında buz Pateni, Futbol, Kayak, Roller Skate gibi spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.



PEK ÇOK DİZİDE ROL ALDI



2006 yılında “Selena” dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes‘in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul‘un oynadığı ”Nuri” dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül‘ün yazdığı ”Benim için Üzülme” adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.



2014 yılında “Ağlatan Dans” adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı.



2014 yılında “Yeşil Deniz” adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.



Öykü Çelik, işadamı Ahmet Murat Çakan ile evlidir.







ÖYKÜ ÇELİK FİLMOGRAFİSİ



2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)

2014 – Darbe (Sinema Filmi)

2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)

2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Sinema Filmi)

2013 – Bensiz (Sinema Filmi)

2012 – Saba (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)

2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)

2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)

2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)

2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)

2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)

2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)

2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)