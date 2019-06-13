Diriliş Ertuğrul yapımcısından flaş açıklama
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 150. bölümüyle ekranlara veda etmesinin ardından Diriliş Osman hangi oyuncular hangi rolde olacak sorularının yanıtı aranmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan ilk açıklamalar geldi.
Diriliş Ertuğrul dizisi, TRT 1 ekranlarında 150. bölümüyle sezon finali yaptı. Ertuğrul Gazi'nin hayatını içeren bölümler sona erdi ve dizi gelecek sezonuyla Diriliş Osman'da ekranlarda olacak. Yeni sezonda Osman Gazi karakterine hayat vermesi için Burak Özçivit ile anlaşmaya varıldığı ortaya çıkmıştı. Dizi yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncuları önemli açıklamalarda bulundu. Yapımcı Mehmet Bozdağ, uzunca bir süredir yürütülen projede Osman karakterine Burak Özçivit'in hayat vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' diye konuştu.
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