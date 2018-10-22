Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm fragmanı izle Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman başlayacak

Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm fragman görüntüleri izleyisiyle buluştu.Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanında izleyiciyi neler bekliyor? Diriliş Ertuğrul yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var? Diriliş Ertuğrul yeni sezon Osman Gazi dönemi ne zaman başlayacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Kadrosunda büyük oranda değişikliğe gidilen Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı haberimizde. Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi Mehmet Bozdağ, uzun bir süredir heyecanla bekleyen kişiler için müjdeli haberi verdi. Bu sezona bomba gibi başlaması beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aynı zamanda yenilenen oyuncu kadrosu ile bu sezona bomba gibi başlayacak sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi de belli oldu. Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası bugün Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı TRT1'de izleyicisiyle buluştu. İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm fragman görüntüleri ve yeni oyuncu kadrosu

Diriliş Ertuğrul yeni sezonu için gün sayan izleyicileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk fragmanının 19 Ekim Cuma günü yani bugün yayınlanacağını duyurdu. Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Instagram hesabından paylaştığı kareyle önemli bir haber verdi. Bozdağ, Osman Gazi’nin öne çıkarıldığı afişi paylaştı. Afişteki tarih ve saat bilgisi heyecan yarattı. Hakkında pek çok iddia ortaya atılan Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonuna dair ilk görüntüler yayınlandı.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon tanıtım fragmanı için bekleyiş geçtiğimiz hafta son buldu. 44 saniye süren Diriliş Ertuğrul fragmanına Ertuğrul’un aşık olacağı kadını canlandıracak olan Hande Soral ve Osman Gazi’nin görüntüleri damga vurdu. Obadaki görüntüler ardından yeni sezon tarihine yönelik sorgulamalar da hız kazandı.



Yeni sezonu merakla beklenen Diriliş Ertuğrul’un 122. bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı. Kadrosunda büyük oranda değişikliğe gidilen Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ilk kez 19 Ekim Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında verildi. Dizinin Ertuğrul’u Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra kadroya yeni dahil olan Hande Soral da Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hande Soral, Ertuğrul’un en büyük düşmanının kız kardeşi ve aşık olacağı kadını canlandıracak. Dizide merak uyandıran ise Gen. Osman Gazi oldu. At üstünde yaralı bir şekilde obaya getirilen ancak net olarak görülmeyen Osman Gazi’yi kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölüm fragmanıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de tarih oldu.

DİRLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON 122.BÖLÜM FRAGMANI



OYUNCULARIN YÜZDE 95'İ DEĞİŞTİ

Yeni sezona başlamadan önce söyleşi için gittiği Diriliş Ertuğrul setinde yaşanılan bir olayı anlatan Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, dizinin yeni sezon kadrosunun yüzde 95 oranında değiştiği bilgisini verdi. Lübnan'dan gelen bir ailenin fotoğraf çektirmek isterken set görevlileri tarafından engellendiğini açıklayan Ali Eyüboğlu, görevlinin açıklamalarına köşesinde yer verdi. İşte, set görevlisinin o ifadeleri;

"Diriliş Ertuğrul, baştan aşağı yenilendi. Burada yeni bir plato kuruldu. Dizi, bıraktığı yerden 15 yıl sonrasını anlatacağı için oyuncu kadrosunun yüzde 95’i değişti. Seyircilerden önce bu dünyanın görülmesini istemediğimiz halde, Ertuğrul’la oğullarının olduğu kapak çekiminden, biri görüntü çekip, dışarı sızdırdı. O fotoğrafları fanların kurduğu yabancı internet sitelerinden kaldırmaya ve sızıntıyı kimin yaptığını bulmaya çalışırken, yapım şirketinin aldığı bir karar bu. Yeni dekoru ve oyuncuların kostümlü halini çektiremiyoruz.”

'DİRİLİŞ' SONRASI HAREZMŞAH AÇIKLAMASI

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Özbekistan Kültür Bakanlığı'nın davetinde projeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 11.yy'da şu anki Özbekistan topraklarının da içerisinde bulunduğu bir alanı yöneten Harezmşahlar'ın filmini çekmek istediğini dile getiren Bozdağ, "Emir Timur, Uluğ Bey, Celaleddin Harezmşah gibi Özbek hükümdarlarının adaletle devleti yönetmesi her zaman ilgimi çekmiştir." ifadelerinde bulundu.

Bozdağ, Harezmşahlar'ın son hükümdarı Celaleddin Harezmşahlar'ı konu edecek film için, "İsteğim, Celaleddin Harezmşah'ın hayatını film yapmak. Eğer bu konuda tam mütabakat sağlarsak, çok güzel bir film olacak diye inanıyorum" açıklamasını yaptı.

HANGİ OYUNCULAR KATILACAK?

Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncuların katıldığı öğrenilen Diriliş Ertuğrul'da, dizinin başlamasına günler kala yeni oyuncu detayları gelmeye devam ediyor.

Hande Soral'ın Ertuğrul Gazi'nin aşık olacağı kadın olarak dahil olduğu diziye, daha önce Dağ filmi ve BÖRÜ dizisinde rol alan Armağan Oğuz ise Ataç karakteriyle katıldı.

Diziye dahil olduğu ortaya çıkan isimler arasında, Umur Bey karakteri ile Ünal Silver, Evdokya karakteri ile Kimya Gökçe Aytaç yer alıyor.

Son gelen bilgiler arasında ise diziye katılan üç yeni oyuncunun Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Fazilet Hanım ve Kızları dizisinden hatırlanan Eser Karabil; Cesur Yürek ve Poyraz Karayel dizilerinde rol alan Enis Yıldız ve geçtiğimiz sezon Mehmetçik Kutulamare'de oynayan İlker Aksum olduğu öğrenildi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Ertuğrul Bey, Ögeday Han'a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul'dan Selçuklu'nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme'nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargahında ise Ögeday Han'ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargahtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla'nın aslında Noyan'ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul'a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası'na doğru yola koyulmuşlardı…

Ertuğrul ve alplar, Noyan'dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası'na gelebilecekler mi? Osman'ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman'a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday'ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON OYUNCU KADROSU

İLKER AKSUM (YUNAN KOMUTAN)

Dizide Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı "Mehmetçik Kûtül Amare" adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise "Diriliş Ertuğrul"da seyirci karşısına çıkacak.

1971 yılında dünyaya gelen İlker Aksum’un annesi Nurten Aksum’dur, İlkay ve Alpay isminde ikiz kardeşleri bulunmaktadır. Babası ise Mehmet Bülent Aksum Subay Pilot’tur.

Etimesgut Şeker İlkokulu, Mehmetçik Lisesi mezunudur. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarını ise 1993 senesinde bitirmiştir. Isparta doğumlu oyuncu İlker Aksum bugüne kadar bir çok sinema ve dizide rol almıştır.

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ (EVDOKYA)

Erkenci Kuş'ta Can Divit’in (Can Yaman) sevgilisi Polen’i oynayan Kimya Gökçe Aytaç'ın da artık Diriliş Ertuğrul'da rol alacağı öğrenilmişti. Güzel oyuncunun sevilen dizinin yeni sezonunda Evdokya karakterine hayat vereceği bildirilmişti.

1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tiyatro kökenli oyuncu ilk oyunculuk deneyimini, Medcezir dizisi ile gerçekleştirmiştir. Güzel oyuncunun boyu; 1.75, kilosu ise 55’tir.

Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca İstikbal, Papia, Balparmak, Esenora reklamlarında oynamıştır. Rol aldığı sinema filmleri ise Koca Bulma Sanatı, Suda Balık ve Vezir Parmağı’dır.

Güzel oyuncu 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile evlenmiştir. Ancak evliliği şiddetli geçimsizlik nedeni ile 2013 yılında son bulmuştur.

ÜNAL SİLVER (UMUT BEY)

Diriliş Ertuğrul beşinci sezon oyuncu kadrosuna dahil olan Ünal Silver, Umut Bey'i karakterini oynayacaktır.

1948 doğumlu usta oyuncu Ünal Silver İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Alles getürk Her Şey Sahte isimli sinema filmi ile beyaz perdeye adım atmıştır.

Daha sonra Üçe Karşı Truva, Hokkabaz, Mavi Kuş, Yalancı Yarim, Sessiz Fırtına, Gölge, Bir Bulut Olsam, Deli Saraylı, Gönülçelen, Beni Unutma, Dedemin İnsanları, No:309, Kuzey Güney, Zenne ve Benim İçin Üzülme isimli sinema ve dizilerde rol almıştır.

HANDE SORAL

Yapılan açıklamaya göre ünlü oyuncu Hande Soral, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni szon oyuncu kadrosuna dahil oldu. Halime'nin vefatından sonra Ertuğrul Bey ile evlenecek olan Zeydan'ı oynamaya hazırlanan Hande Soral, yeni sezonda izleyici ile buluşacak.

Hande Soral 2 Şubat 1987 tarihinde aslen Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde dünyaya gelmiştir. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral ile kardeştir. Ayrıca Bedirhan isminde bir kardeşi daha da vardır, kardeşleri ikiz’dir. Babası’nın ismi Hamdi Soral’dır.

Soral, İstanbul Bilgi Ünversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezunudur. 2008 yılında Komedi Dükkanı programına konuk oyuncu olarak katılan Soral, televizyon izleyicisi ile tanışmıştır.

Ünlü oyuncu Hande Soral, 14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştirmiştir.

ESER KARABİL

Diriliş Ertuğrul beşinci sezon oyuncu kadrosuna dahil olan Eser Karabil'in hangi rolde yer alacağı henüz netlik kazanmamıştır.

1980 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen Eser Karabil’in burcu Aslan’dır. Aslen İzmir’de doğmuştur. Boyu 1.79 cm, kilosu ise 75 ‘tir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu oyuncu, ayrıca Ege Üniversitesi Eütt (Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu)’nda yer almıştır.

Bir dönem ekranlarda büyük beğeni ile izlenen Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Daha sonra, Kırmızı ışık, Firar, Karagül, Kaybedenler, Kardeş Payı, Galip Derviş, Ne Gelen Var Ne Giden, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Fazilet Hanım ve Kızları gibi projelerde rol almıştır.

ENİS YILDIZ

Diriliş Ertuğrul beşinci sezon oyuncu kadrosuna dahil olan Enis Yıldız'ın hangi rolde yer alacağı henüz netlik kazanmamıştır.

1972 yılında dünyaya gelen Enis Yıldız Almanya doğumludur. Ancak aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Enis Yıldız bugüne kadar Beşinci Boyut, Köprü, Kollama, Acı Aşk, Mor Menekşeler, Medcezir, Merhamet, Nerde O Yeminler, Poyraz Karayel, Eve Dönüş, Cesur Yürek ve Payitaht Abdülhamit gibi projelerde rol almıştır.

Sona eren ve halen sahnede olan bir çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapmıştır. Kundakçı, Memurin Faslı, Ufak Tefek Yaşamlar ve Bahar Noktası bu tiyatro oyunlarından bazılarıdır.

Enis Yıldız evli ve bu evliliğinden iki oğlu vardır. Yaşantısını Eskişehir’de sürdürmektedir.

KAYRA ŞENOCAK DAHİL OLDU



Yeni sezon kadrosuna İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil'i kadrosuna dahil eden Diriliş Ertuğrul, yepyeni isimlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Vatanım Sensin’de ‘Doktor Suat’ karakteri ile yer alan başarılı oyuncu Kayra Şenocak, yeni sezon tarihi hala belirlenmeye Diriliş’in kadrosu Aktemür rolü ile katıldı