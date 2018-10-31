Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak TRT1’de Diriliş Ertuğrul fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? TRT1’de Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı izleyicisiyle buluştu. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul bu akşam yayınlanacak mı? TRT1’in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul fragmanları araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacağı ise sorgulanmaya devam ediyor. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul yeni oyuncuları kadroya aldı. Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve HAnde Soral'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul'un yayınlanma tarihi TRT 1 tarafından açıkladı. Sevilen dizinin 5. sezon 122. bölümü 7 Kasım Çarşamba günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi. İşte Diriliş Ertuğrul dizisi hakkında merak edilenler…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen TRT 1'in tarihi olayları ele alan dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı. Günlerdir yeni sezonun yayın tarihini heyecanla bekleyen diziseverleri sevindiren haber fragmanla birlikte geldi. Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve HAnde Soral'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul'un yayınlanma tarihi TRT 1 tarafından açıkladı. Sevilen dizinin 5. sezon 122. bölümü 7 Kasım Çarşamba günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

5. SEZONDA NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON FRAGMANI

FRAGMANDA HANDE SORAL SİNYALİ

Dizinin yeni bölüm fragmanında oba beyinin artık evlenmesi gerektiğini söyleyen Hayme Ana, "Evlatlarına sadece babalık değil, analık da ettin. Gayrı evlen oğul" sözleriyle önemli bir vurgu yaptı.

MEHMET BOZDAĞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Öte yandan yeni sezon yayın tarihi dizinin yapımcısı tarafından da sosyal medyadan duyuruldu. Mehmet Bozdağ Twitter'dan yaptığı paylaşımda;

"Ertuğrul ve Kayılar'ın cihangir bir devletin tohumlarını atacağı kutlu cenk başlıyor! Diriliş "Ertuğrul" yeni sezon ilk bölümüyle 7 Kasım'da #TRT1'de." ifadelerini kullandı.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Ertuğrul Gazi'nin oğlu rolüyle diziye başlangıç yapacak olan Burak Özçivit, sosyal medya hesapları üzerinden ilk paylaşımını yaptı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” açıklamasının ardından, Burak Özçivit de bu anlaşmayla ilgili ilk paylaşımını gerçekleştirdi.

Özçivit paylaşımında, “Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun” sözleriyle yorumunu gerçekleştirdi.

Burak Özçivit'in Mehmet Bozdağ ile 5 sezonluk anlaşma yaptığı iddia edildi. Özçivit'in alacağı ücret ise henüz bilinmiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Ertuğrul Bey, Ögeday Han'a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul'dan Selçuklu'nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme'nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargahında ise Ögeday Han'ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargahtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla'nın aslında Noyan'ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul'a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası'na doğru yola koyulmuşlardı…

Ertuğrul ve alplar, Noyan'dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası'na gelebilecekler mi? Osman'ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman'a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday'ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU NEDİR?

Diriliş "Ertuğrul"

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…

DİRİLİŞ'E YENİ SEZONDA ÜÇ SÜRPRİZ İSİM DAHA KATILDI

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezon çekimleri devam ediyor. Ne zaman yayınlanacağı merakla beklenen dizinin kadrosuna 3 isim birden katıldı. Diriliş Ertuğrul'da kadroya giren isimler İlker Aksum, Eser Karabil ve Enis Yıldız oldu.

Dizide Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı "Mehmetçik Kûtül Amare" adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise "Diriliş Ertuğrul"da seyirci karşısına çıkacak.

OYUNCU EKİBİNE YENİ İSİMLER DAHİL OLUYOR

Kadrosunun neredeyse tamamını değiştiren Diriliş Ertuğrul'da, yeni sezon kadrosuna İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil'in dahil olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu olarak gündeme gelen bir diğer isim ise son olarak Vatanım Sensin’de ‘Doktor Suat’ karakteri ile yer alan başarılı oyuncu Kayra Şenocak oldu. Şenocak, Diriliş’in kadrosuna Aktemür rolü ile katıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON OYUNCU KADROSU

İLKER AKSUM (YUNAN KOMUTAN)

Dizide Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı "Mehmetçik Kûtül Amare" adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise "Diriliş Ertuğrul"da seyirci karşısına çıkacak.

1971 yılında dünyaya gelen İlker Aksum’un annesi Nurten Aksum’dur, İlkay ve Alpay isminde ikiz kardeşleri bulunmaktadır. Babası ise Mehmet Bülent Aksum Subay Pilot’tur.

Etimesgut Şeker İlkokulu, Mehmetçik Lisesi mezunudur. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarını ise 1993 senesinde bitirmiştir. Isparta doğumlu oyuncu İlker Aksum bugüne kadar bir çok sinema ve dizide rol almıştır.

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ (EVDOKYA)

Erkenci Kuş'ta Can Divit’in (Can Yaman) sevgilisi Polen’i oynayan Kimya Gökçe Aytaç'ın da artık Diriliş Ertuğrul'da rol alacağı öğrenilmişti. Güzel oyuncunun sevilen dizinin yeni sezonunda Evdokya karakterine hayat vereceği bildirilmişti.

1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tiyatro kökenli oyuncu ilk oyunculuk deneyimini, Medcezir dizisi ile gerçekleştirmiştir. Güzel oyuncunun boyu; 1.75, kilosu ise 55’tir.

Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca İstikbal, Papia, Balparmak, Esenora reklamlarında oynamıştır. Rol aldığı sinema filmleri ise Koca Bulma Sanatı, Suda Balık ve Vezir Parmağı’dır.

Güzel oyuncu 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile evlenmiştir. Ancak evliliği şiddetli geçimsizlik nedeni ile 2013 yılında son bulmuştur.

ÜNAL SİLVER (UMUT BEY)

Diriliş Ertuğrul beşinci sezon oyuncu kadrosuna dahil olan Ünal Silver, Umut Bey'i karakterini oynayacaktır.

1948 doğumlu usta oyuncu Ünal Silver İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Alles getürk Her Şey Sahte isimli sinema filmi ile beyaz perdeye adım atmıştır.

Daha sonra Üçe Karşı Truva, Hokkabaz, Mavi Kuş, Yalancı Yarim, Sessiz Fırtına, Gölge, Bir Bulut Olsam, Deli Saraylı, Gönülçelen, Beni Unutma, Dedemin İnsanları, No:309, Kuzey Güney, Zenne ve Benim İçin Üzülme isimli sinema ve dizilerde rol almıştır.

HANDE SORAL

Yapılan açıklamaya göre ünlü oyuncu Hande Soral, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni szon oyuncu kadrosuna dahil oldu. Halime'nin vefatından sonra Ertuğrul Bey ile evlenecek olan Zeydan'ı oynamaya hazırlanan Hande Soral, yeni sezonda izleyici ile buluşacak.

Hande Soral 2 Şubat 1987 tarihinde aslen Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde dünyaya gelmiştir. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral ile kardeştir. Ayrıca Bedirhan isminde bir kardeşi daha da vardır, kardeşleri ikiz’dir. Babası’nın ismi Hamdi Soral’dır.

Soral, İstanbul Bilgi Ünversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezunudur. 2008 yılında Komedi Dükkanı programına konuk oyuncu olarak katılan Soral, televizyon izleyicisi ile tanışmıştır.

Ünlü oyuncu Hande Soral, 14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştirmiştir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA HANDE SORAL HANGİ ROLDE?

Dizide yeni sezonda öne çıkacak bir isim da Bursalı güzel oyuncu Hande Soral olacak. Hande Soral’ın karakterine ilişkin detaylı açıklama TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan gelmişti. Zeydan, Hande Soral’ın rolüyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler."

ESER KARABİL

Diriliş Ertuğrul beşinci sezon oyuncu kadrosuna dahil olan Eser Karabil'in hangi rolde yer alacağı henüz netlik kazanmamıştır.

1980 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen Eser Karabil’in burcu Aslan’dır. Aslen İzmir’de doğmuştur. Boyu 1.79 cm, kilosu ise 75 ‘tir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu oyuncu, ayrıca Ege Üniversitesi Eütt (Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu)’nda yer almıştır.

Bir dönem ekranlarda büyük beğeni ile izlenen Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Daha sonra, Kırmızı ışık, Firar, Karagül, Kaybedenler, Kardeş Payı, Galip Derviş, Ne Gelen Var Ne Giden, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Fazilet Hanım ve Kızları gibi projelerde rol almıştır.

ENİS YILDIZ

Diriliş Ertuğrul beşinci sezon oyuncu kadrosuna dahil olan Enis Yıldız'ın hangi rolde yer alacağı henüz netlik kazanmamıştır.

1972 yılında dünyaya gelen Enis Yıldız Almanya doğumludur. Ancak aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Enis Yıldız bugüne kadar Beşinci Boyut, Köprü, Kollama, Acı Aşk, Mor Menekşeler, Medcezir, Merhamet, Nerde O Yeminler, Poyraz Karayel, Eve Dönüş, Cesur Yürek ve Payitaht Abdülhamit gibi projelerde rol almıştır.

Sona eren ve halen sahnede olan bir çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapmıştır. Kundakçı, Memurin Faslı, Ufak Tefek Yaşamlar ve Bahar Noktası bu tiyatro oyunlarından bazılarıdır.

Enis Yıldız evli ve bu evliliğinden iki oğlu vardır. Yaşantısını Eskişehir’de sürdürmektedir.

KAYRA ŞENOCAK DAHİL OLDU

Yeni sezon kadrosuna İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil'i kadrosuna dahil eden Diriliş Ertuğrul, yepyeni isimlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Vatanım Sensin’de ‘Doktor Suat’ karakteri ile yer alan başarılı oyuncu Kayra Şenocak, yeni sezon tarihi hala belirlenmeye Diriliş’in kadrosu Aktemür rolü ile katıldı.İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.

Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen İlk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.