Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu

Diriliş Osman dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı Diriliş Osman dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Yapımcı Mehmet Bozdağ’ın yayınlandığı yazıya göre Diriliş Osman dizisi yeni sezonda Atv ekranlarında yayınlanacak.
Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada, “ ‘Diriliş Osman’ olarak bu sezon ATV’de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
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