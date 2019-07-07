Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu

Diriliş Osman dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı Diriliş Osman dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Yapımcı Mehmet Bozdağ’ın yayınlandığı yazıya göre Diriliş Osman dizisi yeni sezonda Atv ekranlarında yayınlanacak.