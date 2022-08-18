Dizilerin yeni sezon tarihleri belli olmaya başladı. Atv, Star Tv, Kanal D, TRT1 ve Tv8 gibi ulusal kanallarda ekrana gelen dizilerin takipçileri yeni sezon için geri sayıma başladı. Peki diziler ne zaman başlayacak 2022? Kuruluş Osman, Yargı, Yasak Elma ve Camdaki Kız dizilerinin yeni sezonu ne zaman başlıyor? İşte sevilen yapımların ekrana dönüş tarihi

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Kuruluş Osman, Yargı, Yasak Elma ve Camdaki Kız gibi sevilen dizilerin yeni sezon tarihleri izleyicileri tarafından merak ediliyor. Mayıs ayının sonu ve Haziran'da sezon finali yapan fenomen dizilerin yeni sezonları için geri sayım başladı. Bazı dizilerin televizyonlara dönüş tarihleri belli oldu.

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız dizisinin yeni sezonunda neler olacağı ise izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Çekimleri henüz başlamayan Camdaki Kız, eylül ayının son haftalarında Kanal D'de izleyici karşısına çıkacak.

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'de izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinin yeni sezon çekimleri 20 Ağustos'ta başlıyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kağan Urgancıoğlu'nun yer aldığı reyting rekortmeni dizinin yeni sezonundan ilk bölümü ise 18.09.2022 Pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sezon finali bölümüyle izleyici ekranlara kilitleyen ve yine geçtiğimiz sezona damgasını vuran diziler arasında ATV ekranlarını tarihi dizisi Kuruluş Osman var. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Osman'ın hayatına odaklanan ve başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezonun ise ekim ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Eda Ece ve Şevval Sam'ın yer aldığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisinin altıncı sezonu eylül ayında izleyiciyle buluşacak.

Yasak Elma'nın yeni sezon bölümlerinde Berk Atan'ın olmayacağı konuşuluyor.