Diziler neden yok, yayınlanmıyor? 2019 Diziler ne zaman başlayacak, neden 3 hafta yok?
Diziler neden yok, ne zaman başlayacak sorusu 2019 yılı için araştırılıyor. Diziler ne zaman başlayacak? Televizyon izlemeyi sevenler yeni yıldan sonra dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmadığını gördüler. Vatandaşlar bunun nedenini öğrenmek istiyorlar. Yeni bölümlerin olup olmadığını öğrenmek için yayın akışlarına bakıyorlar. Bu hafta da dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyor. Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler ekrana gelmeyecek. Sadece TRT dizileri izleyicisi ile buluşmaya devam edecek. Gülse Birsel konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Birsel açıklamasında, “Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz” cümlelerin yer verdi. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Diziler neden yok, 3 hafta yayınlanmıyor sorusu TV’lerin yayın akışlarında yeni bölümlerin yer almamasının ardından merak ediliyor. Diziler ne zaman başlayacak? Televizyon izlemeyi seven vatandaşlar, sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Her bölümün ardından fragmana bakarak yeni bölümle ilgili ipucu sahibi oluyorlar. Fragmanlar heyecanı daha da arttırıyor. Yeni yıl ile beraber televizyon ekranlarında dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor.İzleyiciler bunun neden olduğunu öğrenmek istiyorlar. Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler ekrana gelmeyecek. Sadece TRT dizileri izleyicisi ile buluşmaya devam edecek. Gülse Birsel konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Birsel açıklamasında, “Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz” cümlelerin yer verdi. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
DİZİLER NEDEN YOK?
Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler yayınlamayacak. Sadece TRT dizileri ekranlarda olmaya devam edecek.
GÜLSE BİRSEL'DEN AÇIKLAMA
Jet Sosyete dizinini senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.Birsel; "Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!” dedi.
10 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 HIZLI VE ÖFKELİ 6
22:45 HIZLI VE ÖFKELİ 4
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kendine iyi bak
10:00 Gülperi
13:00 Gelin Evi
15:00 Zahide Yetiş’le
18:45 Show Ana haber
20:00 Demir Adam 3
22:15 Çarpışma
23:45 Yabancı Sinema
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.