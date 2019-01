Diziler neden yok, yayınlanmıyor? 2019 Diziler ne zaman başlayacak, neden 3 hafta yok?

Diziler neden yok, 3 hafta yayınlanmıyor sorusu TV’lerin yayın akışlarında yeni bölümlerin yer almamasının ardından merak ediliyor. Diziler ne zaman başlayacak? Televizyon izlemeyi seven vatandaşlar, sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Her bölümün ardından fragmana bakarak yeni bölümle ilgili ipucu sahibi oluyorlar. Fragmanlar heyecanı daha da arttırıyor. Yeni yıl ile beraber televizyon ekranlarında dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor.İzleyiciler bunun neden olduğunu öğrenmek istiyorlar. Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler ekrana gelmeyecek. Sadece TRT dizileri izleyicisi ile buluşmaya devam edecek. Gülse Birsel konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Birsel açıklamasında, “Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz” cümlelerin yer verdi. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Jet Sosyete dizinini senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.Birsel; "Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!” dedi.

