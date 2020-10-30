30 Ekim 2020 Cuma 14:35 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 14:35

Doğduğun Ev Kaderindir 17. Bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Çarşamba akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan dizi, gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Doğduğun Ev Kaderindir 17. Bölümde Zeynep, Mehdi'ye ondan boşanmak istediğini söyledi. Nuh, Mehdi’nin aklını başına getirmeye çalışırken Müjgan da fırsattan istifade Benal’in kalbine umut tohumları eker. İşte kaçıranlar için Doğduğun Ev Kaderindir 17. Bölüm izleme linki.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 17. BÖLÜM İZLE





DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 17. BÖLÜM ÖZETİ

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 17. son bölümünde; Mehdi ile Zeynep boşanma kararı alıyor. Zeynep, Mehdi'nin yerli yersiz çıkışlarına, kıskançlıklarına dayanamıyor. Mehdi'nin iş yerine gelirken haber vermesini istiyor ve "Sınırlarımız olsun Mehdi... Biz evliyken de sınırların aşılmasından hoşlanmıyordum." diyor.

Dizinin son bölümünde Zeynep, boşanma ve evden ayrılma kararı veriyor. Mehdi'ye tepki gösteriyor “Sabah yaptığın şey belki yanağımda patlamadı ama benim için tokattı o Mehdi. Ben buna izin vermeyeceğim!” diyor. Mehdi ise "Sen bana haksızlık ediyorsun." şeklinde cevap veriyor, hatalarını kabul etmiyor.

Mehdi, değişiyor mu? Zeynep'e karşı aşırı korumacı ve kıskanç davranmaya başlayan Mehdi, öfkesine hakim olamıyor. İkili arasında ipler iyice geriliyor. Zeynep'in patronunun onu evine bırakması üzerine Mehdi çılgına dönüyor. Zeynep de "Ben bu evde sana biat ettiğim için değil, sana aşık olduğum için kalıyorum!" diyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir fragmanı henüz yayınlanmadı. Doğduğun Ev Kaderindir 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

Üzerine kilitlenen kapıyla dünyası başına yıkılan Zeynep hayatının iplerini eline almak için gereken her adımı atmaya kararlıdır. Pişmanlığının içinde boğulan Mehdi ise her şey için geç kalmış olmaktan korkar. Zeynep ve Mehdi’nin geldiği yol ayrımı herkeste farklı yankılanır. Nuh, Mehdi’nin aklını başına getirmeye çalışırken Müjgan da fırsattan istifade Benal’in kalbine umut tohumları eker. Kalbinin sesini susturmaya çalışan Zeynep’e en büyük destek Cemile ve Kibrit’ten gelir. Sultan yine kalbinin ve evinin kapılarını ihtiyacı olan herkese açar.İkinci bir şansa sahip olabilmek için gururundan bile vazgeçen Mehdi, Zeynep’i kendi yolundan döndürmek için son bir çaba içine girer. Zeynep yine aklının, kalbinin, kırgınlıklarının ve umutlarının birbirine karıştığı bir seçimle baş başadır.

GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİ

Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.