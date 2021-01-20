20 Ocak 2021 Çarşamba 23:58 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:58

Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölüm Çarşamba akşamı Tv8 ekranlarında yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölümde hüzünlü anlar yaşandı. Doğduğun Ev Kaderindir son bölüme Cezaevinde bıçaklanan Mehdi'nin yaşam savaşı damga vurdu. Öte yandan Barış Bey, Zeyneple olan ilişkisini bir adım daha ileri götürmek ister. Zeynep'in kararı ne olacak? İşte kaçıranlar için Doğduğun Ev Kaderindir 28. son bölüm ful izleme linki

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 28. SON BÖLÜM İZLE

Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölümde Mehdi’nin yaşam savaşı vermesi, Zeynep’i zorlu bir kararla karşı karşıya bırakır. Zeynep’in Mehdi’nin geleceği konusunda verdiği karar, Barış ve Zeynep’in ailesi tarafından tepkiyle karşılanır.

Barış, Zeynep’in kararlarına saygı duyarak tepkili tavrına son verir. Barış ve Zeynep arasında gitgide bir yakınlaşma başlamaktadır.

Barış’ın dayısı Ali Rıza, Sultan ve Emine’yi, evde işe başlamaları için ikna eder; bu durum Barış ve Zeynep arasında yeni bir köprü kurar. Ali Rıza ve Sultansa aynı evin içinde yeni, didişmeli ama birbirini koruyan bir diyalog içindedir.

Barış ve Zeynep arasında bir süredir beklenen yakınlaşma gerçekleşirken Mehdi'nin yoğun bakımda hayati tehlikesi devam etmektedir. Yaşananlar kendisini sorumlu tutan Zeynep, bir yandan da Mehdi’nin ailesini toparlamaya çalışır. Öte yandan Kibrit ve diğerleri kirayı ödeyemeyince evden atılır, onları zor durumda gören Zeynep, her şeyi göze alarak hepsini kendi evine götürür.

Hastaneden taburcu olan Mehdi, hapishaneye döner. Burada babasının eski bir arkadaşıyla karşılaşır: Cengiz. Yeni bir yol arkadaşlığı başlamıştır. Bütün ailesi büyük bir mutlulukla Mehdi’nin özgür kalacağı günü beklese de Mehdi için düşmanı Veysi’nin kurduğu tuzaklar henüz bitmemiştir

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde; Cezaevindeki Mehdi bebeğini daha rahat görebilmek için Benal’le evlenir. Zeynep ve Barış ise adını koymaya cesaret edemedikleri inişli çıkışlı bir yakınlaşma içindedir. Mehdi’nin aklının hala Zeynep’te olması Mehdi’nin içinde bulunduğu çemberi daha da daraltırken Zeynep artık ufka bakmak istemektedir. Ancak geçmişinden gelen yükler Zeynep’in peşini bırakmayacaktır. Mehdi’nin ailesi Mehdi’nin hapisten çıkması için şikayetini geri çekmesi konusunda Zeynep’e ısrar etmektedir. Bu baskılar altındaki Zeynep bir avukat olarak ceza kavramını, bir kadın olarak özgürlük kavramını sorgularken, Mehdi’nin ailesi kendisine bambaşka bir duyguyla baş başa bırakır: vebal…

Barışların ise evlerine yeni bir soluk getiren beklenmedik bir misafiri vardır: Rize’den gelen dayıları Ali Rıza. Ali Rıza’nın İstanbul’a gelişindeki gizli planı Barış’a bir yuva kurmaktır: Sultan’ın çöp çatan konusundaki maharetini hemen fark eder ve yeni bir ittifak doğar.

Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde; Hapisteki Mehdi, bıçaklanır. Mehdi’nin babasını öldüren Veysi’nin adamları onu hapiste tuzağa düşürerek ölüm kalım mücadelesiyle baş başa bırakır… Her ne kadar boşanmış olsalar da Zeynep’in daha düğün günlerinden başlayan, Mehdi’nin başı belaya girecek mi, hayatıyla sınanacak mı endişeleri tekrar su yüzüne çıkar. Zeynep Mehdi’ye öfkesine rağmen onun yanında olup olmamak konusunda karar vermek zorunda kalacaktır.