Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde beklenmedik ayrılık!

12 Ocak 2021 Salı 15:13 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 15:13

TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yaşanan gelişme izleyenlerini üzecek. Sosyal medyada yayılan habere göre İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir'in senaristi Eylem Canpolat, ekipten ayrıldı.

Eylem Canpolat, geçtiğimiz günlerde 'Sefirin Kızı' dizisinin senaryosunu kaleme almaya başlamıştı. Senaristin değişmesiyle birlikte, önümüzdeki bölümlerde değişiklik olması bekleniyor.

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi tüm hızıyla TV8 ekranlarında devam ediyor. Senaryosuyla, gerçek bir yaşamdan uyarlanmasıyla dikkat çeken dizinin başrolleri Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol da Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başarısını yukarılara taşıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİNİN KONUSU

‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok okunan kitabı Camdaki Kız'dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Zeynep - Demet Özdemir

Mehdi - İbrahim Çelikkol

Sakine - Zuhal Gencer

Nermin - Senan Kara

Ekrem - Nail Kırmızıgül

Faruk - Engin Hepileri

Cemile - Elif Sönmez

Sultan - Hülya Uyar

Nuh - Fatih Koyunoğlu

Müjgan - Zeynep Kumral

Kibrit - Helin Kandemir