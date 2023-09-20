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Dizi

Dönence 11. Bölüm full izle Youtube! Dönence 11. Bölüm izle (son bölüm)

Dönence 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği Dönence 11. Bölümde Cem, Verda ile tartıştığı sırada fenalık geçiriyor ve yere yığılıyor! Sevgi herkesi kurtarabilir mi? Yoksa Cem için çok geç mi olacaktır? İşte Dönence 11. Bölüm full HD tek parça izleme sayfası

20 Eylül 2023 Çarşamba 20:09 - Güncelleme:
Dönence 11. Bölüm full izle Youtube! Dönence 11. Bölüm izle (son bölüm)
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Dönence 11. Bölüm seyircisiyle buluştu. Başrollerinde Emre Kınay, Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence'nin 11. bölümünde Cem, Verda'ya elbise hediye edilmesini sindiremiyor ve onunla sert bir şekilde kavga etmektedir. Verda, durumu izah etmeye çalışsa da Cem dinlememekte ısrarcıdır. Öfkesi giderek artan Cem bir den yere yığılır. Peki şimdi ne olacak? İşte kaçıranlar için Dönence 11. Bölüm full izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar...

DÖNENCE 11. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence dizisi, İsrail yapımı olan Exceptional'dan uyarlanmıştır.

DÖNENCE 11. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Dönence heyecan dolu yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

DÖNENCE 11. BÖLÜM ÖZETİ

Dönence 11. bölümde Üniversiteyi İstanbul'da okumaya karar veren Gece'nin sınava girecek olması başta ailesi olmak üzere aşkını bir türlü ilan edemeyen Özgür'ü de üzmektedir fakat her koşulda hayallerinin peşinden gitmesi için Gece'yi destekler. Gece ise ailesinden ve Özgür'den uzakta sınavını beklerken onu çok mutlu edecek bir sürprizle karşılaşır...

Babasının karşısına çıkarak onunla yüzleşen Miro kendisini kötü hissedince çareyi Gece'yle dertleşmekte bulur ve Gece, Miro'yla ilgili gerçeği ilk defa öğrenir.

Harun, oğlu Ata aracılığıyla Verda'ya daha çok yaklaşmanın yolunu bulmuşken bir yandan da borçlandığı Selman'la uğraşır, karısına yaklaştığını fark eden Cem ise bu durumdan hiç hoşnut değildir bu yüzden Verda'yla tartışmaya girdiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılır.

Sevgi herkesi kurtarabilir mi? Yoksa Cem için çok geç mi olacaktır?

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